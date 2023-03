Las 15 definiciones de Mauricio Macri luego de su renuncia a una candidatura

Mauricio Macri (Franco Fafasuli)

Luego de publicar el video en el que confirmó que no competirá en las próximas elecciones nacionales, el ex presidente Mauricio Macri habló sobre la grieta, sobre Cristina Kirchner, sobre la interna de Juntos por el Cambio y sobre otros sectores de la oposición.

Durante una entrevista que le brindó al periodista Luis Majul para su programa La cornisa, que se transmite por LN+, el ex jefe de Estado sostuvo, por ejemplo, que los candidatos de Juntos por el Cambio tienen que tener “una convicción profunda” sobre lo que van a hacer y que la Vicepresidenta “ya perdió centralidad”.

Las 15 definiciones que dejó Mauricio Macri:

-Por qué no lo anunció antes: “Yo siempre tuve la sensación interna que me decía que yo no tenía que volver a poner lo mío por encima del conjunto. Por eso dije ‘yo no estoy anotado’. Cuando lancé mi libro, ‘Primer tiempo’, provocativo título, dije que el segundo tiempo era del cambio. Los periodistas me preguntaban si estaba seguro, decía ‘yo no quiero quedar como un mentiroso, por ahí me golpeo la cabeza’. Ahora estoy seguro”.

-El próximo Gobierno: “Presidente hay uno solo, no puede haber dos. Los argentinos tenemos que elegir al que pensemos que está más capacitado para un cambio profundo, que va a tener que enfrentar a un status quo mafioso que tiene trabada a la Argentina desde hace décadas”.

El ex presidente durante la entrevista

-Mensaje para Juntos por el Cambio: “Tiene que haber una convicción profunda, no puede uno decir que va a bajar los impuestos y después aprobar más gasto, porque eso es una mentira. Esto es para todos. Por eso estoy haciendo este renunciamiento, porque creo en el equipo. Tiene que haber un equipo, no creo en los iluminados, y tiene que haber mucha convicción, mucha firmeza, porque el buenismo que apliqué yo en el 2015 ya no se puede aplicar hoy”.

-La interna en Juntos por el Cambio: “Yo hablo mucho con todos los que son candidatos, por lo menos los del PRO, y vamos coincidiendo cada vez en el diagnóstico sobre lo que hay que hacer, quiénes son valiosos de la gestión pasada y a quiénes hay que incorporar en el futuro”.

-El poder: “Es una herramienta maravillosa que si estás bien parado y no te mareás, te permite combinar recursos humanos con los económicos y transformar para bien cosas, ahora, si te mareas, te vas al demonio”.

-Patricia Bullrich: “Toda la fuerza que ella tiene, la necesitamos. Le falta tener una experiencia como Presidenta, uno aprende ahí. Ella está armando sus equipos, trabajando en sumar gente valiosa”.

-Horacio Rodrígez Larreta: “Le sobran ganas de ser Presidente, eso ya las tiene, está convencido. Tiene que transmitir qué es lo que él quiere. La gente tiene que sentir el corazón de cada uno”.

-María Eugenia Vidal: “La veo muy bien. Se ha recuperado, tuvo un golpe muy grande con ese final en la provincia de Buenos Aires, un lugar traumático en el que también ella no tuvo todo el acompañamiento que tendría que haber tenido de la sociedad”.

-La grieta: “Para mí no existe. Es una creación de ellos (en alusión al kirchnerismo) para justificar la locura. Grieta habría si todos somos promundo, democráticos, capitalistas, modernos, éticos y tenemos una discusión a morir sobre aliarse con China o el frente del mundo. Eso sería una grieta”.

-Javier Milei: “Tengo una buena relación con Milei. Le diría que no sea tan duro en cómo dice las cosas. Hay que terminar con la idea de ‘de concejal a millonario’. Él habla de castas. Sus ideas son rupturistas”.

-El oficialismo: “Lo del Frente de Todos es una telenovela a costa del hambre. Ya no habría que hacer una mesa, sino un estadio del hambre”.

El ex mandatario nacional opinó sobre los presidenciables del PRO

-Aerolíneas Argentinas: “Aerolíneas no puede seguir perdiendo plata por los amigos de (el secretario general de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas, Pablo) Biró, lo vagos que no quieren trabajar”.

-Axel Kicillof: “Es inimputable. El otro día me llegó un meme de él haciendo un discurso de apertura, pensé que era un chiste. Cometía errores sin parar”.

-Cristina Kirchner: “Yo creo que ella ya perdió centralidad. No se puede engañar a mucha gente durante mucho tiempo, y a ella le llegó ya ese proceso. Se quedó con su núcleo que, lamentablemente, sigue siendo enorme, porque el 20% es muchísimo, yo no puedo creer que un 20% de los argentinos no puedan ver la realidad de lo que nos empobrecimos, de lo que se destruyó”.

-Su decisión de renunciar a una candidatura: “Le pido perdón a aquellos que están decepcionados. Les pido que crean”.

