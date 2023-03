Rodríguez Larreta habló del anuncio de Macri: “Deja en claro su enorme visión, su generosidad, valentía”

Franco Fafasuli

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se refirió hoy a la decisión de Mauricio Macri de no ser candidato en las próximas elecciones. “Una vez más y cómo lo ha hecho a lo largo de toda su vida, Mauricio Macri toma una decisión que deja en claro su enorme visión, su generosidad, valentía y amor por los argentinos”, indicó a través de las redes sociales.

“A mí me da mucho orgullo haber caminado con él estos más de 20 años y tengo la convicción de que vamos a seguir construyendo juntos el futuro de la Argentina. Sus valores, su experiencia de gestión y su visión del mundo serán fundamentales para el tiempo que viene”, agregó el mandatario porteño.

Y completó: “Vamos a seguir defendiendo los valores de Juntos por el Cambio. La libertad, la democracia, el trabajo en equipo y la certeza de que los lideres mesiánicos no existen”.

Parafraseando a lo que el ex presidente dijo en el video, Larreta remarcó que “este tiempo oscuro está terminando y lo vamos a dejar atrás para siempre” porque “los argentinos vamos a salir adelante”.

Ayer, Larreta y Macri se encontraron en la fiesta de casamiento de María Eugenia Vidal y el periodista Enrique “Quique” Sacco, en San Antonio de Areco. Y dos días antes de que Macri anunciara su decisión de bajarse de la carrera presidencial había tenido un desayuno con el Jefe de Gobierno porteño, en el Tenis Club Argentino, para destrabar la interna del PRO.

El problema actual para la coalición opositora no es sólo consolidar la ventaja sobre el Frente de Todos que registran las encuestas, sino también evitar que siga creciendo el voto al libertario Javier Milei.

La interna porteña en el PRO también se agitó luego del gesto de Patricia Bullrich de posar con Jorge Macri, el candidato del ex jefe del Estado para conducir la ciudad. Hasta entonces, Rodríguez Larreta hacía equilibrio para no dañar su relación con el radical Martín Lousteau. Para el macrismo, el hecho de que el alcalde porteño no avalara a su ministro de Gobierno como postulante demostraría un acuerdo para apoyar al senador de la UCR a cambio del respaldo a su proyecto presidencial.

Lo cierto es que la foto Bullrich-Jorge Macri desató una guerra de nervios que pone en riesgo la continuidad del PRO en su principal bastión electoral: Lousteau mide muy bien en las encuestas y el partido de Macri se arriesga a perder en las PASO si divide su voto en más de un postulante. ¿Puede Rodríguez Larreta no apoyar al candidato del PRO y cerrar filas con un radical? Para negociar desde una posición de fuerza, el larretismo lanzó tres candidatos propios para competir con Jorge Macri.

Y mientras se define quién será el candidato a sucederlo en la gobernación porteña, Rodríguez Larreta continúa con su campaña brindando a la prensa detalles sobre su plan de gestión en caso de llegar a la Casa Rosada.

“El primer cambio va a ser el primer día, porque ahí tenemos que trazar el rumbo, bien claro y con toda la normativa necesaria para marcar ese camino. De ahí a que se concrete cada cosa va a depender de cada proyecto. Vos podes mandar 5 mil gendarmes a Rosario para atacar el narcotráfico y se ven los resultados en un día. Pero para poder bajar la inflación necesitás un plan integral, que va a llevar más tiempo”, manifestó.

No obstante, en referencia a los números actuales de inflación, Larreta optó por no prometer porcentajes, entendiendo que no se puede modificar ese escenario “de un día para el otro”. “Empezar a dar números de cuánto podemos bajar la inflación no estoy de acuerdo. Porque en definitiva depende de la confianza que logremos reconstruir en la gente. Si logramos con un mensaje claro, trazando el rumbo, con un equipo comprometido y con un plan integral generar confianza, eso va a hacer que la caída sea más rápida”, aseguró.

“Es muy importante que haya un acuerdo amplio al principio sobre esas medidas. Porque si para sacar esas leyes terminás haciéndolo a las cinco de la mañana, por un voto y con 14 mil toneladas de piedra, la confianza de que eso se mantenga va a costar más”, agregó el Jefe de Gobierno.

Y concluyó: “Vamos a tomar las medidas el primer día: vamos a lanzar el plan inflacionario, el plan de seguridad, sacar intermediarios de los planes sociales... Tiene que ser un plan integral, no sacar medidas de a una. Cada uno de los temas los estamos estudiando en detalle”.

