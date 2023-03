Macri y Sanz se reunieron en privado: el pedido por las listas y cómo armar la fórmula presidencial

Ernesto Sanz y Mauricio Macri

El gestor de la reunión secreta entre Mauricio Macri y Ernesto Sanz fue Miguel Ángel Pichetto. El encuentro se dio luego de la visita del ex presidente a Rosario y en medio de la creciente crisis económica que enfrenta el gobierno nacional. Según pudo saber Infobae, los fundadores de Cambiemos dialogaron sobre la estrategia electoral que la coalición opositora debe encarar para este año con el foco puesto en dos puntos: la necesidad de colaborar para resolver las internas del PRO y la UCR y no descuidar la construcción de un acuerdo que permita fortalecer el espacio en la provincia de Buenos Aires, donde el liberalismo avanza y no existe la instancia de ballotage.

Además de ejercer su liderazgo dentro del PRO y mantener la incógnita sobre su futuro político, en las últimas semanas Macri sumó fotos con varios radicales con los que se siente más a gusto, entre ellos, Gustavo Valdés y Facundo Manes. Además, según relataron a este medio, fue el único referente de la coalición que apoyó a Rodrigo de Loredo en su pelea por resolver la interna con Luis Juez para la candidatura por la gobernación de Córdoba. De forma pública y privada, el exmandatario suele elogiar a los nuevos dirigentes del partido centenario, algunos de ellos enfrentados al liderazgo de Gerardo Morales. En ese contexto es que aceptó la propuesta insistente de Pichetto de volver a acercar posiciones entre los fundadores de Cambiemos.

Pese a su impulso por fortalecer el partido centenario, el mendocino reconoce que la UCR no cuenta con un candidato presidencial competitivo y suele renegar entre los suyos por la falta de una estrategia electoral conjunta para pelear el liderazgo dentro de la coalición. Según relataron a este medio, en el café que compartieron en el estudio jurídico del presidente de Encuentro Republicano Federal, le trasladó a Macri la necesidad de resolver la interna que el PRO vive entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. “La PASO no pueden resolver lo que la política no hace”, le habría planteado.

En ese sentido, Sanz le compartió a Macri su idea de repetir el acuerdo que se hizo en 2015 cuando - Junto con Elisa Carrió- crearon el espacio opositor que venció al kirchnerismo: que todos los candidatos a presidente o gobernador lleven la misma lista de unidad de legisladores. Del otro lado, según relataron a este medio, Macri le pidió al mendocino radical que ayude a unir al partido radical y que, a su vez, sirva para lograr un consenso a la hora de elegir un candidato a vicepresidente en una fórmula.

Los precandidatos a presidente de Cambiemos de 2015: Elisa Carrió, Mauricio Macri y Ernesto Sanz

La preocupación por la provincia de Buenos Aires

La feroz interna de halcones contra palomas repercute en las construcciones provinciales, como es el caso de Mendoza, Salta, Tierra del Fuego y Córdoba. La falta de un acuerdo nacional de Juntos por el Cambio incide en los armados del interior del país. Para evitar ese escenario en territorio bonaerense, el Comité Provincia y la Coalición Cívica impulsan la reconstrucción de la mesa bonaerense de Juntos con el objetivo de construir un reglamento electoral y evitar que se trasladen los enfrentamientos nacionales a lo local. En concreto, entienden que si en el proceso electoral florecen las denuncias cruzadas u operaciones irán a una derrota ante el Frente de Todos.

El oficialismo y el radicalismo comparten el mismo miedo: el avance de Javier Milei en territorio bonaerense. “La Provincia está dividida en tres tercios”, aseguran en referencia a las encuestas que muestran la intención de votos divido entre el peronismo, macrismo y libertarios. Esa fue una de las preocupaciones que Sanz le trasladó a Macri, en particular, porque la provincia de Buenos Aires no tiene segunda vuelta y la elección se gana por un voto. La UCR tiene tres nombres en danza -Abad, Martín Tetaz y Gustavo Posse- y en el partido amarillo brotan los nombres a tono con la interna nacional: se anotan Diego Santilli, Cristian Ritondo, Joaquín de la Torre, Javier Iguacel, Diego Valenzuela y Néstor Grindetti.

Según confirmaron a Infobae, el crecimiento de Milei en la provincia de Buenos Aires fue otro de los temas que dialogaron Sanz y Macri, aunque no hubo un acuerdo para afrontar el avance libertario. Mientras tanto, el referente del PRO y la UCR analizan la nueva propuesta de Pichetto: una foto con Carrió que reviva el acuerdo de 2015.

