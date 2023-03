Tras lanzar su candidatura, Morales enfría su relación con Rodríguez Larreta y le envía guiños a los halcones del PRO

La última foto de Gerardo Morales y Horacio Rodríguez Larreta fue en ExpoAgro

Gerardo Morales quiere convertirse en el único candidato de la UCR y, para eso, dedicará los próximos dos meses a crecer en las encuestas. A su entorno le asegura que Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta están “planchados” en los sondeos y, con esos números, quiere convencer a los radicales disidentes a su gestión, entre ellos Alfredo Cornejo y Gustavo Valdés, que su postulación es la más conveniente para el partido centenario. “Esta es nuestra oportunidad”, les dijo al mendocino y al correntino, según pudo saber Infobae. Como desafío para su campaña, el gobernador del norte planea tomar distancia de la interna del PRO, aunque comenzó a enviar guiños a los halcones mientras se aleja de su alianza con el jefe de Gobierno porteño.

El grupo de los radicales que se sacaron la foto en la Fiesta de la Vendimia con Bullrich fueron al acto de lanzamiento en el Gran Rex con poca expectativa, pero se retiraron conformes y a gusto con el discurso de Morales. “Comparto 100% lo que dijo porque fue algo totalmente distinto a lo que hizo en Costa Salguero”, confesó a este medio uno de los correligionarios que presenciaron el evento, al compararlo con el día que Rodríguez Larreta asistió a la celebración de los 39 años de la vuelta a la democracia para sellar públicamente la alianza con Martín Lousteau.

Los radicales que se sacaron la foto con Patricia Bullrich y desafían el liderazgo de Gerardo Morales llegaron juntos: Gustavo Valdés, Rodolfo Suárez, Luis Naidenoff y Alfredo Cornejo (Foto: Franco Fafasuli)

“El acuerdo de Lousteau y Morales con Larreta cruje”, interpretan en el mismo sector radical. Se debe a que las autoridades del Comité Nacional de la UCR mantienen dos conflictos claros con el jefe de Gobierno porteño: el armado en la ciudad de Buenos Aires y en Mendoza. El líder de Evolución reclamó en reiteradas oportunidades la necesidad de tener “igualdad de condiciones” en la contienda por el territorio bastión del PRO, pero no obtuvo respuestas.

Como adelantó este medio, Lousteau presiona para tener la posibilidad de colgar su lista en las PASO a la de cualquier candidato a presidente de Juntos por el Cambio, con preferencia por la del PRO. Pero ese pedido se enfrenta los intereses de Mauricio Macri, quien impulsa a su primo para llegar a Parque Patricios.

Mendoza es otro de los distritos en disputa dentro de Juntos por el Cambio. Pese a que el PRO anunció que no le dará el sello a Omar De Marchi para competir por fuera de la coalición, el diputado mantiene sus aspiraciones. “Horacio no lo conduce por eso no pudieron resolver el problema”, analizan en el radicalismo mendocino.

Gerardo Morales junto a su esposa Tulia Snopek en el lanzamiento de su candidatura a presidente de la UCR

Del otro lado, Rodríguez Larreta le exige a Morales y Lousteau el acompañamiento de la UCR unida detrás de su candidatura. Una tarea difícil de lograr. Con esos tres puntos de negociaciones trabados, el presidente de la UCR iniciará un camino de campaña despegado de las figuras del PRO. Según pudo saber Infobae, evitará en las próximas semanas tomarse fotos con los referentes del partido amarillo con el objetivo de dar señales a sus correligionarios y convencerlos de la necesidad de fortalecer el partido para pelear por el liderazgo de Juntos por el Cambio.

Sin embargo, sorprendió a propios y ajenos los últimos gestos que Morales envió a los halcones. Durante una entrevista con TN, reconoció que Macri es “el jefe del PRO” y que tiene un rol preponderante dentro de la coalición opositora por su condición de ex presidente. “Podemos tener muchas diferencias con Mauricio pero él era un líder (durante el gobierno de Cambiemos) y nosotros nunca le pusimos un palo en la rueda”, recordó.

“Está medio halconizado”, reflexionaron en el entorno de Bullrich sobre el discurso del lanzamiento de Morales. Además, confiesan que la presidenta del PRO está un tanto “dolida” con el gobernador jujeño por su alianza con Rodríguez Larreta, lo que la motivó a cancelar dos posibles encuentros con el líder radical. “Cuando se unieron con Horacio quisieron dejarla sola, creyeron que para marzo no iba a tener financiamiento ni equipo y ahora se dieron cuenta que estaban equivocados”, aseguraron a este medio.

¿La invitación que faltó?

Gastón Manes, presidente de la Convención Nacional de la UCR, cumplió con un saludo institucional pero no participó del acto. Su hermano Facundo Manes no asistió

La ausencia de Facundo Manes al acto del Gran Rex fue la más llamativa y nació una pelea insólita por una invitación. Cuando Morales fue consultado por el caso eligió responder con humor: “No lo invité al acto porque él quiere ser candidato, ya si invito a otro candidato es para que vayamos al psicólogo”.

“Hubiera pasado a saludar si me hubieran invitado”, respondió el neurólogo al ser consultado por su faltazo. Según pudo reconstruir este medio, el equipo de Morales envió invitaciones formales a todos los diputados de la UCR, que incluyó a Manes. Sólo faltó el llamado personal -como lo hizo con otros correligionarios- que, según explicaron, no lo concretó “para no comprometerlo”.

De todos modos, el neurólogo tenía prevista en su agenda una visita a los petroleros de Neuquén y no hubiera podido asistir. Algo muy similar sucedió en el acto de Costa Salguero, cuando tuvo que viajar a España. Los promotores de la campaña “Dar el paso” y “Empatía” trabajan en estos días en un lanzamiento “original” para fin de mes. Sería algo intermedio -o diferente- al acto de Morales y el anuncio en redes sociales de Rodríguez Larreta. De concretarse, la UCR tendrá en abril dos candidatos a presidente pero con una gran necesidad de empoderar a uno solo.

