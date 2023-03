Juicio Político a la Corte Suprema: el kirchnerismo citó al ex ministro Garavano pero avisó que no se presentará ante la Comisión

Carolina Gaillard, diputada del FdT y presidenta de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados

En el marco del proceso de Juicio Político a la Cortes Suprema que encabeza el kirchnerismo, este martes volverá a reunirse la Comisión. Fueron convocados a declarar el ex ministro de Justicia, Germán Garavano, el senador del PRO, José Torello, y el ex asesor judicial Fabián Rodríguez Simón, sin embargo los tres dirigentes vinculados a Mauricio Macri avisaron que no asistirán.

La citación es para que expongan sobre la denominada “causa 2x1″ en favor de genocidas condenados, fallo dictado por el Máximo Tribunal en 2017, que es una de las resoluciones por las cuales son acusados los miembros de la Corte.

Las citaciones fueron aprobadas por el oficialismo en la reunión de comisión de la semana pasada en la que el diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade anunció la marcha atrás con la convocatoria de Agustina Cavanagh, integrante de la Fundación Cimientos y esposa del juez Rosenkrantz, ante los cuestionamientos de la oposición.

Garavano informó a través de una nota dirigida a la Cámara Baja que no podrá asistir ya que “estará participando de una actividad laboral en Córdoba”. Según informaron fuentes legislativas, el ex ministro de Justicia del macrismo adjuntó copia de los pasajes y quedó “a disposición de la Comisión”.

Por su parte Torello elevó un duro escrito dirigido a la titular de la Comisión de Juicio Político, Carolina Gallard, en el que sostiene que “la Cámara de Diputados carece de competencia para citarme a ser interrogado en razón de mi condición de Senador de la Nación, por lo que hago saber a la señora presidente que no avalo ni admito interrogatorio alguno que menoscaben la inmunidad que protegen la función que ejerzo por mandato popular”.

“En efecto, soy senador por la provincia de Buenos Aires, lo que me confiere inmunidad para el desenvolvimiento de mi función y no en beneficio de mi persona, ya que se trata de la potestad que tutela el funcionamiento del Poder Legislativo, por lo que la comisión que usted preside carece de competencia para citarme a un interrogatorio”, argumentó Torello.

En este marco, el senador del PRO advirtió que de presentarse quedaría inhabilitado luego en su rol de juzgador si el tema llega al Senado. “Por lo expuesto no me presentaré a la citación cursada”, afirmó el legislador.

En cuanto a Rodríguez Simón, ya que se encuentra prófugo de la Justicia en Uruguay, la Comisión había adelantado que se iba a contactar con Interpol para arbitrar los medios para lograr que el testigo pueda brindar su testimonio. Sin embargo, la Policía Internacional respondió “explicando que no lo puede detener porque aún no se resolvió su pedido de refugio político en Uruguay, que está a estudio de la Corte de ese país”, señalaron fuentes parlamentarias.

También había citado para este martes el exviceministro de Justicia Santiago Otamendi, pero tampoco asistirá alegando que estará de viaje.

La comisión que preside Gaillard convocó, además, desde las 13, a Horacio Diez, subprocurador del Tesoro de la Nación; Juan Sebastián y Federico Morgenstern, de la vocalía del juez de la Corte Carlos Rosenkrantz; y Gladys Cuervo y Zulema Chester, víctima e hija de una víctima de la dictadura en el Hospital Posadas, respectivamente.

Estos testimonios se darán en el marco del proceso que sustancia la comisión que analiza la conducta de los jueces del Máximo Tribunal Horacio Rosatti, Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

En su ultima reunión, la comisión resolvió pedir al Procurador General interino, Eduardo Casal, que se tomen las “medidas disciplinarias correspondientes” contra el fiscal federal Carlos Stornelli, ante la renuencia del funcionario a concurrir a dar testimonio ante el organismo parlamentario.

Al igual que la semana anterior, argumentó que la ley de Ministerio Público le otorga a los fiscales la prerrogativa de prestar testimonio por escrito ante los tribunales que así lo requieran. Solicitó que el Frente de Todos le envíe las preguntas por escrito. Mientras, desde la Congreso remarcaron que esa exención -que sí corre para presidentes, gobernadores y vices- no está contemplada para casos como el suyo.

La decisión de Stornelli abre una nueva polémica entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio -que respalda la posición del fiscal-, ya que desde el oficialismo habían advertido la semana pasada que si no se presentaba impulsarían un pedido de desafuero ante la Procuración General de la Nación para obligarlo a concurrir a exponer personalmente ante la comisión.

“El fiscal ha informado al procurador interino Casal que espera las preguntas por escrito. La Comisión le solicitará que inicie las acciones disciplinarias correspondientes”, dijo Carolina Gaillard, presidenta de la Comisión.

“Casal tiene que proceder para que le quiten los fueros a Stornelli”, reclamó la diputada del Frente de Todos en declaraciones radiales a El Destape.

”Los fiscales tienen inmunidad funcional, por eso lo que corresponde es que se inicie el proceso de desafuero; para que pueda asistir, o para que se lo pueda hacer concurrir por la fuerza pública”, completó.

La semana próxima, el martes 28, se realizaría la audiencia sobre el expediente referido a los fallos relacionados con la coparticipación, para lo cual fueron citados el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro; el procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini; el Procurador General de la Ciudad, Gabriel Astarloa, y el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich.

No obstante, esa fecha podría cambiar debido a que ese día podría haber una sesión especial para abordar el tema de los tribunales federales de la provincia de Santa Fe para atender la situación de violencia narco que atraviesa la ciudad de Rosario.

