Juicio Político a la Corte: Stornelli volvió a rechazar la citación y el kirchnerismo pedirá su desafuero para obligarlo a asistir con la fuerza pública

Un testigo quedó al borde de las lágrimas en pleno interrogatorio

“Si, lo ratifico. Yo había tenido un problema familiar con mi madre ese día . Y al volver veo mi tuiter lleno de notificaciones. Realmente me pareció muy injusto lo que se decía de mí. Se dijo que tuvo un comportamiento impropio o desleal con mi jefe. Perdón, pero fue difícil ”, dijo con la voz entrecortada.

Desde la bancada oficialista luego insistieron en que detalle si los chats eran verdaderos. “Yo ese chat no lo recuerdo. Por mi función interactuo permanentemente con funcionarios nacionales y provinciales”, relató el doctor Olima Espel.

Luego, pidió profundizar su respuesta y detalló: “ Yo no guardo las conversaciones, usualmente suelo limpiarlas. No tengo conversaciones ”.

Respecto al supuesto pedido del dictámen, el testigo aclaró que “es muy usual” por su función que “abogados, periodistas o estudiantes” le pidan documentos porque no saben utilizar el sistema informático del Poder Judicial o porque los archivos no están cargados.

“Es muy usual por mi función que me pidan un dictamen. Yo en la medida que pueda darlo, lo hago”, dijo, aunque reiteró que no recordaba ese intercambio en particular.