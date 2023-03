El embajador de Israel, Eyal Sela, a 31 años del atentado: “Hay que hacer justicia para todos los familiares de las víctimas”

(Credito foto: Franco Fafasuli)

A 31 años del atentado terrorista del 17 de marzo de 1992 contra la Embajada de Israel en Buenos Aires, el embajador Eyal Sela reiteró, en una entrevista con Infobae, el pedido de justicia por el ataque donde murieron 29 personas y más de 200 resultaron heridas. Esta tarde, el diplomático, que asumió el cargo en septiembre, encabezará por primera vez el acto conmemorativo que se realiza todos los años en el predio donde se ubicaba el edificio. En la plaza seca donde crecen tilos plantados en nombre de los fallecidos, funcionarios israelíes y argentinos, sobrevivientes y familiares de los que perdieron la vida, así como público en general, rendirán homenaje a las víctimas.

-¿Cuál es su valoración sobre la investigación que llevó a cabo hasta ahora la Justicia argentina para esclarecer las responsabilidades del atentado, que sigue impune?

-Bueno, yo sé que el proceso no ha terminado y nosotros pensamos que hay que llegar a una situación de terminar con el proceso, para hacer justicia para todos los familiares de las víctimas y de las personas que quedaron heridas.

-Hasta ahora no hubo justicia, ¿usted cree que esto responde a una falla de la Justicia argentina o hay factores externos que influyen para que haya impunidad?

-La verdad es que pasó mucho tiempo y no se llegó a un resultado. Comprendo que el proceso no llegó a una situación que tiene que llegar. ¿Por qué? Puede ser que haya diferentes razones.

-¿Cree que pueden aparecer nuevas evidencias que permitan hallar a los responsables?

-Me cuesta decir en este tema lo que creo. No importa lo que creo o no. Más que nada, hay que ver qué hacer. Como se publicó, Israel desde el principio dijo, basándose en información que por fuera de Argentina, que detrás de este atentado se encuentra Irán. Irán lo planificó y Hezbollá lo ejecutó. Inclusive con nombres de las personas que estuvieron dentro del vehículo. Un terrorista suicida se inmoló allá, sabiendo que iba a matar inocentes, sabiendo que por este coche bomba iban a morir estudiantes que iban al colegio y mayores que iban a un hogar, y personas que iban a rezar a la iglesia. Esto fue claro para Israel hace muchos años.

El lugar donde se erigía el edificio de la embajada de Israel, tras el atentado en 1992

- ¿Cree que el mecanismo terrorista que llevó a ese atentado sigue vigente en la Argentina o ya fue desmantelado? Teniendo en cuenta también el ataque a la AMIA.

-El terrorismo sigue en todo el mundo. Parar el terrorismo es objetivo de todos los países y las sociedades que creemos en los valores, en los derechos humanos, en la vida, en la libertad. El terrorismo ataca en Argentina, ataca en Estados Unidos, ataca mezquitas en Pakistán y sinagogas en Jerusalén, personas en Francia, instituciones en diferentes partes del mundo. O sea, el terrorismo no tiene ninguna justificación y por eso todos tenemos que actuar. Hay muchos esfuerzos de muchos países para frenar el terrorismo, para que en ningún lugar del mundo volvamos a tener otro atentado.

-Con respecto al avión iraní que llegó a la Argentina, ¿cree que existe la posibilidad de que haya un tercer atentado en la Argentina?

-Otra vez, me cuesta hablar en esto. Estamos hablando todos para colaborar, para cooperar, que es una palabra mejor. Estamos en contacto todos para que nunca más ocurran cosas como estas.

-¿A qué atribuye, con la información que tiene, la llegada de este avión iraní a la Argentina?

-Bueno, está todavía bajo investigación. En su momento, Israel, la Embajada, publicó un documento que habla de que estuvo involucrada la Guardia Revolucionaria de Irán, porque algunos de los pilotos formaban parte de estos grupos.

-Aparte de esa información, el gobierno israelí tiene, o va a aportar nueva información que pueda sumar a la causa que investiga la llegada de este avión y de estas personas?

-El evento tuvo lugar en Argentina. Hay una investigación acá. Y yo pienso que el carril más importante es seguir con esta investigación. Israel no es parte de esta investigación, lo que Israel sabía es que los pilotos estaban involucrados en las Guardias Revolucionarias de Irán. Me cuesta hablar del futuro.

