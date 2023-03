María Eugenia Vidal dijo que Horacio Rodríguez Larreta no es su “jefe” y que Mauricio Macri “tiene derecho a competir”

María Eugenia Vidal: "Creo que Macri tiene derecho a tomar la decisión de competir"

Mientras recrudece la interna en Juntos por el Cambio de cara a las elecciones presidenciales y todos esperan la definición de una posible candidatura de Mauricio Macri a su regreso de Europa (a fines de marzo), la diputada María Eugenia Vidal aseguró que está dispuesta a postergar sus intenciones de ocupar el sillón de Rivadavia si el ex Jefe de Estado confirma una postulación a un segundo mandato.

“Si él decide competir, como ex presidente y desde la experiencia que tiene más que yo, sin dudas que no tengo que competir”, aseguró al ser entrevistada en el programa Opinión Pública, que se emite por Canal 9.

“Lo digo sin tapujos. Lo dije en enero y lo sigo diciendo hoy, y así va a hacer”, sentenció sin vueltas Vidal, quien le brindó su apoyo incondicional a Macri si es que finalmente así lo decide.

“Yo creo que Mauricio Macri tiene derecho a tomar la decisión de competir. Argentina atraviesa una complejidad donde creer que un presidente o una presidenta, no importa como se llame, va a resolver el problema solo es subestimar enormemente el problema”, explicó la legisladora.

Vidal considera que “Argentina necesita un equipo muy grande gente” para salir adelante de los problemas económicos y sociales que aquejan a la gente y que “no se puede prescindir de nadie de Juntos por el Cambio”.

Además, enfatizó que ningún político está en condiciones de bajarle el pulgar a otro porque los que deciden son los votantes: “Creo que la gente decide si te da una segunda oportunidad, y si la gente cree que Horacio y Patricia son mejores los van a votar a ellos. Las urnas son lo más transparente que hay”.

Sin embargo, no reaccionó de la misma manera cuando le consultaron si resignaría sus aspiraciones presidenciales en el caso que el pedido viniese del Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

María Eugenia Vidal: "Larreta no es mi jefe"

“Horacio es mi amigo, no es mi jefe”, aclaró la diputada al diferenciar el liderazgo natural que Macri tiene dentro de la coalición opositora. “Es alguien con quien comparto un espacio político y una amistad de muchos años y él lo sabe y también te lo va a decir”, agregó.

En ese sentido, sostuvo que no se presentaría en las PASO solo si considera que con eso contribuye a un proyecto político general. “Si yo no me presento no es para contribuir a la carrera de Horacio o de Patricia (Bullrich), no me presento porque lo hago por un proyecto político general y no por uno en particular. Ni por Horacio, ni por Patricia, ni por nadie”, afirmó un poco molesta con la pregunta.

“Nos cuesta tanto a las mujeres empoderarnos, tomar nuestras propias decisiones…”, analizó. Y luego cuestionó: “¿A Horacio le preguntarían si Patricia o yo lo podemos bajar? o ¿qué haría si yo le pediría que se baje? A las mujeres hay que respetarlas”.

Vidal se mostró firme en sus convicciones de apoyar a Macri y advirtió que “entre los que formamos parte del equipo nadie baja a nadie”. A modo de ejemplo dijo que ella no le pediría ni a Horacio ni a Patricia que bajaran sus candidaturas: “Me parece que estaría mal”.

Luego, en otro tramo del reportaje, se refirió a su preferencia por el diputado Cristian Ritondo para que se convierta en el próximo candidato a gobernador de Juntos por el Cambio: “Sería el mejor gobernador porque el principal problema de la Provincia es la inseguridad”.

Explicó que durante su gestión como ministro de Seguridad bonaerense, “Ritondo bajó los homicidios, los secuestros, la piratería del asfalto y la mayor parte de los delitos”, en alusión a las estadísticas difundidas por el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires durante su mandato como gobernadora.

“Tiene una experiencia que Diego Santilli no tiene porque estaba en la Ciudad. No le quito mérito a Diego. Pero para este momento y para lo que viene, Ritondo sería mejor”, afirmó Vidal sobre la persona que sería su candidato a gobernador en caso de confirmar su candidatura presidencial.

