La Cámpora convocó una vigilia frente a Tribunales horas antes que se conozcan los fundamentos de la condena a Cristina Kirchner en la causa Vialidad

La Cámpora convocó una vigilia frente a Tribunales

La Cámpora convocó para este miércoles una vigilia frente a Tribunales en apoyo a Cristina Kirchner, horas antes que Tribunal Oral Federal 2 publique los fundamentos del fallo por el cual la Vicepresidenta fue condenada a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos por defraudación al Estado en la causa Vialidad. La militancia kirchnerista adelantó que insistirá con la candidatura de CFK.

Bajo el lema “La proscripción al carajo - CRISTINA 2023″, La Cámpora de la Ciudad de Buenos Aires anunció a través de sus redes sociales que hoy por la noche se realizará una vigilia en la Plaza Lavalle, frente al Palacio de Tribunales “en el marco de los fundamentos de la sentencia que se darán a conocer el 9/3”. El tuit fue replicado por la cuenta oficial de la agrupación liderada por Máximo Kirchner.

La manifestación comenzará este miércoles a las 21 y se extenderá hasta la medianoche. Luego, por la mañana, el TOF 2 dará a conocer los argumentos de su veredicto y se abrirá durante diez días hábiles la etapa para presentar las apelaciones ante la Cámara Federal de Casación.

Te puede interesar: Condena a Cristina Kirchner: esta semana se conocerán los fundamentos del fallo y se abre una nueva etapa en la causa

Los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso presentarán mañana a las 9 los fundamentos del fallo. Para eso no habrá una audiencia en la que se los leerán sino que el tribunal los subirá al sistema Lex 100 para que todas las partes del caso accedan, adelantaron a Infobae fuentes judiciales.

El 6 de diciembre el tribunal condenó a Cristina Kirchner y a otras ocho personas, entre ellas Báez -a quien la semana pasada la Cámara de Casación le confirmó la condena por lavado de dinero y redujo la pena a 10 años-, y el ex secretario de Obras Públicas José López, a penas de entre seis y tres años de prisión, y absolvió a otras cuatro, como el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido. A la Vicepresidenta también se la condenó a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Ese fue el puntapié para que la ex mandataria y el kirchnerismo duro comiencen a instalar el relato de la proscripción. “El 10 de diciembre del 2023 no voy a tener más fueros, así van a poder dar la orden de que me metan presa. Sí, presa, pero nunca una mascota. No voy a ser candidata a nada, ni a presidenta, ni a senadora, mi nombre no va a estar en ninguna boleta”, había dicho CFK minutos después de conocer la condena en su contra. A fin de año, en un acto que encabezó en Avellaneda, comenzó a hablar de su proscripción: “Soy peruca, hablemos claro. El único renunciamiento que tuvo el peronismo fue el de Eva. Acá tampoco hay autoexclusión, hay proscripción”.

En la Asamblea Legislativa del miércoles pasado, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, dijo que la condena a la Vicepresidenta en el juicio de la obra pública fue para buscar “su inhabilitación política”.

En este marco, el kirchnerismo insiste con que la Justicia impide la candidatura de CFK pese a que la ley establece que una condena comienza a cumplirse cuando queda firme y para eso debe pasar por Casación y por la Corte Suprema, dos instancias que por los tiempos de la Justicia no se cumplirán este año. No obstante, La Cámpora señala que la proscripción “se rompe con movilización popular” y hoy buscará dar una muestra de musculatura política y apoyo hacia su líder.

A partir del jueves, con los fundamentos presentados, todas las partes podrán apelar el veredicto. Si bien cuentan con 10 días hábiles, por la extensión que tendrá la resolución es probable que alguna de ellas pida más tiempo para hacerlo.

Tanto la defensa de CFK, a cargo del abogado Carlos Berladi, como el fiscal Diego Luciani adelantaron que van a apelar. La defensa pedirá la absolución, como hizo en el juicio, y el fiscal que todos los acusados sean condenados y que se aplique el delito de asociación, también como planteó en el proceso. Luciani había pedido una condena de 12 años de prisión para la Vicepresidenta.

Con las apelaciones el caso pasará a la Sala IV de la Cámara Federal de Casación que deberá llamar a una audiencia para escuchar los argumentos de las partes. Luego de eso debe resolver si confirma las condenas o acepta los planteos de las defensas y absuelve a los acusados. La expectativa estará puesta en si eso ocurrirá este año en medio de la campaña electoral.

Luego de que se conozcan los fundamentos del fallo, Cristina Kirchner reaparecerá pasado mañana en un acto en Viedma. “El viernes voy a estar en Río Negro, invitada por la Universidad Nacional de Río Negro para recibir un doctorado honoris causa y brindar la conferencia ‘¿Hegemonía o consenso? Ruptura del pacto democrático en una economía bimonetaria: inflación y FMI, crisis de deuda y fragmentación política’”, escribió la ex jefa de Estado en su cuenta de Twitter.

La expectativa estará puesta en las definiciones políticas que puedan abrir un nuevo panorama electoral en el Frente de Todos.

Seguir leyendo: