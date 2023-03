Juicio Político a la Corte: el kirchnerismo volverá a citar a Stornelli y amenaza con recurrir a la fuerza pública

El fiscal Carlos Stornelli

La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados volvió a reunirse hoy para escuchar a una nueva ronda de testigos en su investigación contra los cuatro miembros de la Corte Suprema.

El fiscal Carlos Stornelli fue citado por el kirchnerismo para que explique por qué solicitó al juez federal Sebastián Ramos que archive la investigación de los presuntos chats filtrados entre el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, y el vocero del cortesano Horacio Rosatti, Silvio Robles.

Stornelli no se presentó y tampoco envió ningún escrito. El fiscal había solicitado que el oficialismo le remita sus consultas, pero el pedido fue rechazado. De hecho, dejaron trascender que volverán a citarlo para que comparezca en forma presencial. El oficialismo busca de esta forma exponerlo públicamente.

Si el fiscal vuelve a ausentarse, el kirchnerismo planea solicitar su desafuero ante el Ministerio Público Fiscal para obligarlo a declarar por intermedio de la fuerza pública. Por su parte, Stornelli volverá a excusarse amparado por el artículo 63 de la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal, que le permite declarar por escrito.

“Como esta comisión no es un tribunal ordinario, no procede esta excepción”, contestó la titular de la comisión, Carolina Gaillard. “Se volverá a citar al fiscal, aclarando esta normativa, también al Procurador Ricardo Casal. Si no comparece y es testigo reticente, se buscará el desafuero para citarlo por la fuerza pública”, continuó.

Comisión de Juicio Político (Maximiliano Luna)

Desde la oposición, el diputado Juan Manuel López le recriminó a Gaillard tomarse “la atribución de interpretar el reglamento” y señaló que Stornelli no se negó a declarar sino que pidió hacerlo por escrito, por lo tanto “no es un testigo reticente”.

Hace dos semanas, cuando declararon los jueces Sebastián Ramos y Alejo Ramos Padilla, el oficialismo argumentó que el primero de estos decidió archivar la causa de los chats filtrados entre D’Alessandro y Robles en base a un dictamen del fiscal Carlos Stornelli. Por lo tanto, el Frente de Todos pidió convocar al fiscal para que explique los fundamentos de su decisión.

La oposición se opuso pero el Frente de Todos hizo valer su mayoría y aprobó la citación con 16 votos. En la bancada oficialista señalaban que el precedente que sentaron los jueces federales Sebastián Ramos y Alejo Ramos Padilla, que se presentaron a declarar, dejaría en una posición muy “incómoda” a Stornelli si decidiera no asistir.

Germán Martínez y Paula Penacca (Maximiliano Luna)

En aquella oportunidad, el jefe del bloque oficialista Germán Martínez le preguntó al juez Ramos si tenía alguna relación con Marcelo D’Alessandro. El magistrado contestó negativamente. Hoy Martínez señaló que, a partir de nuevas filtraciones de presuntos chats entre el juez Ramos y D’Alessandro, se podría “analizar el posible falso testimonio”.

“Lo que venimos advirtiendo desde la primera reunión se viene confirmando. Claramente tenían el conocimiento de que existía un chat ilegal y entonces hicieron la pregunta que luego pudiera colisionar con esa prueba. Es muy clara la maniobra”, dijo Silvia Lospennato.

Noticia en desarrollo

Seguir leyendo: