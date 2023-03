Avanza el acercamiento entre Patricia Bullrich y López Murphy: ¿Afinidad ideológica o acuerdo electoral?

Ricardo López Murphy y Patricia Bullrich, cada vez más cerca

Tienen una excelente relación, mucha afinidad ideológica y ahora están más cerca que nunca, según admiten sus allegados. Patricia Bullrich y Ricardo López Murphy todavía le están dando forma a ese acercamiento para que en las próximas semanas se convierta en algo más: un acuerdo electoral.

Como ya trascendió, el diputado nacional analiza resignar su candidatura presidencial para presentarse como candidato a jefe de Gobierno porteño. Es la variante que sigue en estudio, a partir de los buenos números de su postulación en las encuestas, aunque quienes lo rodean aseguran que es “una incógnita” cómo cerrará su negociación con la jefa del PRO y hablan de una decisión “inminente”.

¿Se está gestando una foto de Bullrich y López Murphy? Nadie lo confirma ni lo desmiente. La ex ministra de Seguridad está en plena campaña para reforzar su proyecto presidencial y el fin de semana pasado sumó una impactante postal política en Mendoza cuando posó con radicales como Alfredo Cornejo, Gustavo Valdés, Facundo y Gastón Manes, Carolina Losada, Rodrigo de Loredo, Luis Naidenoff y Mariana Juri, a quienes se sumó Emilio Monzó, el diputado nacional de JxC y operador “antigrieta” que hasta ahora no se definía por ningún presidenciable del PRO ni de la UCR.

La postal opositora en Mendoza: Gustavo Valdés, Mariana Juri, Facundo Manes, Patricia Bullrich, Rodolfo Suárez, Alfredo Cornejo, Luis Naidenoff, Carolina Losada y Emilio Monzó

Son los dirigentes de la UCR que miran con recelo al titular del partido, Gerardo Morales, por su acercamiento a Horacio Rodríguez Larreta: aunque el gobernador de Jujuy lanzará el 15 de este mes su candidatura presidencial por el radicalismo, sospechan que terminará siendo el compañero de fórmula del jefe de Gobierno. Como anticipó Infobae, Morales cree que Mauricio Macri estuvo detrás de la foto de Bullrich con radicales para debilitar a la UCR y, aunque niega que busque secundar a Larreta, reconoce que con él y Elisa Carrió quiere “un espacio racional que no sea de derecha”.

¿Cómo se incorporaría López Murphy a este escenario? “Ricardo quiere sumar valor en la estructura opositora”, destacan colaboradores del “Bulldog”, un viejo conocido de la precandidata presidencial del PRO: ambos fueron ministros del gobierno de la Alianza y en 2003 sus agrupaciones (Unión para la Libertad y Recrear para el Crecimiento) se aliaron para presentar la postulación de Bullrich a jefe de Gobierno en la ciudad de Buenos Aires y de López Murphy a presidente. Luego tomaron caminos distintos, pero el vínculo nunca se interrumpió. El diputado liberal fue crítico de la gestión del gobierno de Cambiemos, aunque elogió la tarea de la jefa del PRO en el Ministerio de Seguridad.

López Murphy siempre tuvo en claro que su proyecto político apuntaba a la Casa Rosada. Sus asesores, sin embargo, empezaron a medirlo el año pasado como candidato a alcalde porteño a partir de la multiplicación de postulantes presidenciales fuertes dentro de Juntos por el Cambio. “Siempre he sido un dirigente nacional, pero es verdad que las encuestas en la ciudad de Buenos Aires me han sorprendido. También he sido candidato a jefe de Gobierno alguna vez. A ese tema lo tengo que mirar. No descarto ser candidato a jefe de Gobierno”, le dijo a Luis Novaresio en LN+.

Ricardo López Murphy, en la campaña de 2021, con María Eugenia Vidal, Martín Tetaz y Paula Oliveto

Hasta entonces, el líder de Republicanos Unidos (y socio de Juntos por el Cambio en la ciudad) avalaba la candidatura de Roberto García Moritán, legislador porteño de su espacio, para disputar la Jefatura de Gobierno. El empresario levantó su perfil mediante discusiones con kirchneristas, dirigentes de izquierda y piqueteros, además de recorridas por el distrito. En el lópezmurphismo descartan que haya peleas si el ex ministro de Economía decide bajar a la ciudad. “Ricardo es el fundador del espacio y tiene una enorme trayectoria. Se van a poner de acuerdo”, sostienen.

Para Bullrich, cerrar un entendimiento con López Murphy implicará otro escalón en su competencia con Rodríguez Larreta para quedarse con la candidatura presidencial de Juntos por el Cambio, aunque no queda claro cómo se conciliaría la eventual postulación a jefe de Gobierno del líder liberal con el apoyo público que le dio la jefa del PRO a Jorge Macri para disputar el mismo cargo.

Los estrategas de Juntos por el Cambio creen que la candidatura de López Murphy perjudicaría al primo de Mauricio Macri porque le sacaría votos del electorado liberal y de centroderecha.

Ricardo López Murphy y Horacio Rodríguez Larreta

Aun así, el jefe de Republicanos Unidos tiene una muy buena relación con Rodríguez Larreta, con quien cerró un acuerdo en 2021 para participar de la PASO de Juntos por el Cambio y, luego del triunfo de María Eugenia Vidal, se integró como cuarto candidato a diputado nacional por la ciudad.

En mayo pasado, la agrupación de López Murphy presentó en sociedad Acuerdo Federal, una alianza liberal en el que figuran el Partido Demócrata Progresista y el Partido Popular y que se propone convertirse en “una fuerza determinante dentro del espacio opositor de Juntos por el Cambio”.

Bullrich y López Murphy tenían previsto viajar este jueves a San Nicolás para visitar Expoagro, lo que permitía suponer que se iba a gestar allí la foto de ambos, pero el diputado liberal finalmente lo hará el viernes porque se confirmó que un día antes el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, se presentará en la Cámara de Diputados para informar sobre la crítica situación en Santa Fe por el avance de los narcos. “Todavía le estamos dando forma al acercamiento que existe en términos políticos”, deslizan cerca de López Murphy al referirse a las charlas con los armadores de Bullrich.

