Graciela Camaño anunció que dejará su banca en el Congreso: “Tengo decidido irme”

La apertura del 141° período ordinario de sesiones en el Congreso trajo, como es habitual, un sinfín de repercusiones desde diferentes sectores. Desde el oficialismo destacaron los temas que eligió tratar en su discurso el presidente Alberto Fernández, mientras que la oposición definió como una “puesta en escena” lo que hizo el mandatario en el recinto.

Y las palabras del Jefe de Estado resonaron tan fuerte en algunos legisladores, que hasta los impulsó a tomar decisiones. Es el caso de la diputada nacional Graciela Camaño, quien este lunes dijo que tiene decidido dejar su banca en el recinto. “Yo me voy a ir del Congreso, eso lo tengo decidido. Ayer cuando escuchaba al Presidente Fernández pensaba que yo ya escuché 32 discursos, y ninguno fue tan mal discurso como el que hizo ayer este hombre. Tan fuera de foco, incluso en el tema de la Justicia”, expresó Camaño, en diálogo con radio La Red.

Y agregó: “Ya no más diputada, son muchos años, y no estoy conforme con el resultado final. Quedan muchas leyes en el camino y el Congreso ya no es lo que era antes. Había un debate político más honesto, hoy no existe el debate político, existe esto de buscar cómo generar adeptos y un dirigente político no puede tener como primer objetivo la generación de adeptos”.

En ese sentido, la legisladora habló del nivel de importancia que le dan los dirigentes políticos a las redes sociales, las que terminan condicionando sus decisiones. “Deberíamos prohibir que los dirigentes políticos usen las redes sociales. Porque entonces tendrían un pensamiento muchos más profundo, y no solamente un pensamiento que los vincule con un Me Gusta”, manifestó la diputada.

Por su parte, Camaño hizo referencia al tratamiento del Juicio Político a la Corte Suprema en el discurso de Alberto Fernández. “Nosotros tenemos, porque así lo quiso el oficialismo, un juicio político en curso de la Corte, y nosotros somos instructores de ese juicio. Él no puede venir a renegar y a imponer en su carácter de Presidente su criterio. El debió callarse sobre el juicio político, porque el 109 de la Constitución es claro respecto al conocimiento que tiene que tener el Presidente de las causas”, aseguró.

Y explicó: “Y nosotros estamos instruyendo una causa delicada, que institucionalmente genera colapso y que la población no alcanza a dimensionar el colapso institucional que significa para el Poder Judicial este juicio político”.

Por qué se fue del recinto durante el discurso del Presidente

Poco antes de la finalización del discurso del presidente Alberto Fernández en la apertura de sesiones ordinarias, referentes de la oposición se retiraron del recinto. “Ayer, en la última parte de su discurso, por esa provocación que no tuvo nada que ver con el moderado de la primera parte, te das cuenta que sos parte de un circo. Y ahí me levanté y me fui del recinto porque soy grande para ser parte de un circo”, aseguró la legisladora. Y concluyó sobre ese tema: “Un espectáculo triste para un pueblo que quiere que la dirigencia le resuelva un problema”.

Integrantes de la oposición se retiraron del recinto durante el discurso del presidente Alberto Fernández en la apertura de sesiones ordinarias (Prensa Senado)

Por su parte, Camaño fue crítica de la situación actual del país, criticó al oficialismo pero también a la oposición. “El país no está tan mal como dice Cambiemos, ni tan bien como dice el Gobierno. Hay una incertidumbre que te generó la muerte de la pandemia y ahora la inseguridad y la inflación. La gente ahora quiere vivir el momento”, sostuvo.

Y agregó: “La inflación genera escasez, incertidumbre, pero al Estado le genera plata”.

