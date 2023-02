María Eugenia Vidal confirmó que bajaría su candidatura a Presidenta si Mauricio Macri se presenta

María Eugenia Vidal no lanzó todavía su candidatura (Matias Arbotto)

La diputada María Eugenia Vidal recalentó la interna de Juntos por el Cambio al ratificar que ella bajaría su eventual candidatura a Presidenta si finalmente el ex mandatario nacional Mauricio Macri decide presentarse para ese mismo cargo. Además, contó a qué dirigentes apoya en la pelea electoral por la provincia y la ciudad de Buenos Aires.

En medio de las especulaciones sobre lo que hará el ex jefe de Estado, que por el momento no confirmó si va a competir o no en estas elecciones, la ex gobernadora bonaerense le manifestó su respaldo al asegurar que declinaría sus aspiraciones de llegar a la Casa Rosada para apoyarlo.

Así lo aseguró al responder, durante una entrevista televisiva, si estaría dispuesta a disputar las primarias contra Macri y otros dirigentes que también anticiparon sus intenciones de suceder a Alberto Fernández, como el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, o la titular del PRO, Patricia Bullrich.

“Si me lanzo como candidata, por supuesto que sí. Yo todavía no me lancé. Ya dije que contra Macri no compito si decide ser candidato; si yo decido ser candidata y finalmente me lanzo, contra Larreta y contra Patricia, sí”, aclaró.

Macri aún no confirmó si va a competir en estas elecciones (Franco Fafasuli)

Las declaraciones de Vidal llegaron apenas unos días después de que el propio mandatario de la Ciudad de Buenos Aires anunciara oficialmente que se va a presentar este año a Presidente, lo cual fue festejado por otros referentes del espacio.

“Celebro que haya presentado su precandidatura, creo profundamente en la competencia. Creo que de la tensión que produce la voluntad de ganar, siempre salimos favorecidos. Esto aplica a la oportunidad de una candidatura, a la competencia deportiva, a la lucha de los productos por liderar el mercado, a la competencia por la innovación, o al esfuerzo silencioso de un estudiante para tener las mejores notas y ganar una beca”, fue el mensaje de Macri.

Si bien tampoco expresó un favoritismo por ninguno de los referentes de Juntos por el Cambio que quieren llegar a la Casa Rosada, el ex jefe de Estado acompañó a Vidal en la inauguración de sus nuevas oficinas en el barrio porteño de Retiro, donde establecerá su búnker de campaña con vistas a las elecciones.

Por otra parte, la diputada nacional también se refirió a los comicios en la provincia de Buenos y aseguró que allí tiene “a un solo candidato, que se llama Cristian Ritondo”, mientras que para la jefatura de Gobierno porteña remarcó la necesidad de “apoyar todos a un solo candidato y acordar entre todos quién va a ser”.

Mauricio Macri junto a María Eugenia Vidal, en las oficinas que la diputada inauguró en Retiro

“Tenemos que tener un único candidato apoyado por todos. La verdad es que yo tengo un gran afecto y respeto por Emanuel Ferrario, que es el vicepresidente primero de la Legislatura, y también por (el ministro de Salud local) Fernán Quirós”, precisó en declaraciones a LN+.

Sin embargo, cuando los conductores del programa le recordaron que Jorge Macri también se presentaría para ese cargo, se limitó a comentar: “Con todos he trabajado. Con todos he trabajado. Somos todos parte de un espacio político. En todos confío y siento que el PRO tiene que encontrar un candidato único apoyado por Mauricio, por Patricia, por Horacio y por mí, para seguir gobernando la Ciudad de Buenos Aires”.

