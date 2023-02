Mauricio Macri compartió una foto con Lionel Messi y Dibu Martínez en la gala del premio The Best

Mauricio Macri junto a Liones Messi, Emiliano Martínez y sus respectivas parejas

El ex presidente Mauricio Macri estuvo este lunes por la noche en la gala de entrega de los premios The Best, que organiza la FIFA, y se sacó una foto con el capitán de la Selección Argentina, Lionel Messi, que durante la jornada fue elegido nuevamente como el mejor jugador del mundo por esta institución.

Al ex mandatario nacional, que además es el titular de la Fundación de la entidad deportiva internacional, se lo vio sentado entre el público durante la ceremonia, en la que el país arrasó al ganar también en la categoría de mejor director técnico, que fue para Lionel Scaloni, mejor arquero, que consiguió Emiliano “Dibu” Martínez, y de hinchada más destacada, que recibió Carlos “Tula” Pascual.

“Felicitaciones a Leo, Antonela (por Roccuzzo, la esposa del rosarino), Dibu y Mandinha (Amanda Gama, esposa del arquero) por esta noche muy especial. Gracias a Scaloni y gracias a todo el equipo. ¡Qué orgullo nos han hecho sentir de ser argentinos estos muchachos!”, escribió el ex jefe de Estado en su cuenta de Twitter.

Junto a ese mensaje, publicó una foto en la que se lo ve con las dos parejas en el hall del salón de París donde se realizó la premiación, la cual en pocos minutos recibió miles de “me gusta” y cientos de comentarios.

Previamente, el dirigente opositor había manifestado su “emoción al ver el reconocimiento mundial a los genios de nuestra Selección” y les envió sus felicitaciones a los cuatro ganadores de la jornada. “Hoy todos aplaudimos el esfuerzo y el talento que pusieron a la Argentina en lo más alto”, agregó.

De acuerdo con lo que precisaron a Infobae fuentes cercanas al ex presidente, Macri y Messi “estuvieron charlando un largo rato” y luego se sumó a la conversación “El Dibu”, y el fundador del PRO tuvo “muy buena onda con todos”.

En este sentido, en su círculo íntimo remarcaron que el ex jefe de Estado “siempre tuvo una muy buena relación” con el 10, a quien suele elogiar cada vez que le toca hablar sobre él.

Este domingo, el rosarino consiguió su segundo premio The Best como mejor jugador del mundo, luego de haber ganado hace tan solo unos meses el Mundial en Qatar, por lo que volvió a levantar el trofeo que le entregó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

“Quiero agradecer a mis compañeros, a Sacaloni, al Dibu. Estamos en representación de ellos, sin ellos no estaríamos hoy acá. Es parte de un reconocimiento a todo el grupo por lo que hicimos. Este año fue una locura para mí, pude conseguir mi sueño después de tanto pelear, buscar, insistir, al final llegó y es lo más hermoso que me pasó en mi carrera. Para cualquier jugador, son muy pocos los que lo pueden conseguir y gracias a Dios se dio. Quiero agradecer, obviamente, a mi familia, a la gente de Argentina, por haber vivido de manera especial y va a quedar de por vida en los recuerdos. Un beso grande a ms hijos que están mirando. Gracias”, expresó el capitán argentino después de recibir el reconocimiento.

