El pedido de Esteban Bullrich para que Patricia Bullrich se abra al diálogo en medio de la interna de JxC

En medio de la interna dentro de Juntos por el Cambio, el exsenador Esteban Bullrich pidió a la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, que se abra al diálogo para “construir un país con los 45 millones de argentinos”.

El mensaje de quien fue ministro de Educación durante la gestión de Mauricio Macri surge en respuesta a un hilo de Twitter en el que la líder opositora sostenía que “no hay lugar para dialogar con quienes son parte del problema y profundizan la decadencia del país”. “¿Vamos a dialogar con Cristina Kirchner sobre cómo terminar con la corrupción?”, consultó y preguntó: “¿Vamos a dialogar con Sergio Massa, que quiere bajar la inflación aumentando el déficit?”. En la lista, incluyó a Aníbal Fernández, Roberto Baradel, el clan Moyano, Juan Grabois y Eugenio Raúl Zaffaroni.

El mensaje de Patricia Bullrich sobre el diálogo

En respuesta, Esteban Bullrich envió una recomendación a la presidenta del PRO. “Querida, Patricia no confundamos. Construir un país con los 45 millones de argentinos se hace dialogando”, escribió en su cuenta de Twitter.

La exministra de seguridad cerró su mensaje comprometiéndose con “luchar junto a los argentinos para poner las cosas en su lugar”. “Solo con decisión, convicción y coraje, ordenamos el país”, planteó.

El pedido de Esteban Bullrich a la presidenta del PRO

Por esto mismo, el exsenador destacó que “hace falta más coraje para conversar con el que piensa diferente que para insultarlo”. Así, concluyó su pedido al decir: “Ya probamos la pelea y no dio resultado. No caigamos en la trampa, cambiemos”.

La interna de Juntos por el Cambio

El debate por las candidaturas dentro de Juntos por el Cambio destapó una gran interna que enfrenta a Patricia Bullrich con el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Horacio Rodríguez Larreta, por convertirse en el principal candidato de la oposición.

Esta semana ambos sectores del PRO protagonizaron un foco de tensión luego de que Bullrich acusara a la administración porteña de no tener la decisión política de utilizar las pistolas Taser. “Le diría a Larreta que las use, que no le pida más permiso a nadie”, dijo la líder opositora en una entrevista al aire de A24. La ofensiva tuvo una rápida respuesta por parte del jefe de Gabinete de CABA, Felipe Miguel, quien aseguró que la Ciudad “ya decidió usar las Tase” y aclaró: “No es un tema de decidir usarlas, sino de poder importarlas”.

Aunque ese mismo día Bullrich y Larreta participaron de un encuentro para definir el futuro político de la coalición en Mendoza, la reunión no pudo resolver el problema de fondo entre ambos.

Un día después del enfrentamiento, Larreta anticipó el lanzamiento de su candidatura con un mensaje en sus redes sociales. “Es hora de animarnos a transformar el país para siempre”, publicó el jefe de Gobierno porteño, mensaje que estuvo acompañado de una foto del inicio de la Ruta Nacional N°40.

Así adelantó Larreta su candidatura

Al poco tiempo del adelanto del referente opositor, algunos representantes de Juntos por el Cambio expresaron públicamente su apoyo a Larreta. En ese sentido, la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, respaldó el anuncio al expresar: “Es hora de animarnos a transformar el país para siempre con un Contrato Moral, como fundamento de la paz, la justicia y la prosperidad de una nueva Argentina. Un proyecto de Nación que sea transformador y cambie los paradigmas que nos llevaron a la ruina”.

El senador por el PRO Luis Juez, por su parte, replicó exactamente el mensaje de Larreta, tal como también hizo Waldo Wolf. De igual forma, se espera que el lanzamiento oficial de la precandidatura de Larreta sea hoy por la tarde en una conferencia de prensa en Tres de Febrero.

Mientras continúa la tensión entre Bullrich y Larreta, la diputada nacional María Eugenia Vidal manifestó su interés de competir por la Presidencia tras la inauguración de su nueva oficina. El anuncio se realizó con una foto junto con Macri en la que puede verse un cartel que propone: “Vidal presidenta”. Por otro lado, los radicales aún no han anunciado explícitamente un candidato.

