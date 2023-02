Daniel Scioli habló de su precandidatura a Presidente y dijo que no necesita hacer campaña

El embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli (REUTERS)

Si bien asegura que no es una “revancha” de aquella derrota ajustada frente a Mauricio Macri en 2015, Daniel Scioli vuelve a ponerse el traje de candidato al menos hasta que el Frente de Todos resuelva su interna.

Días atrás el embajador argentino en Brasil movió fichas dentro del tablero electoral kirchnerista y dejó una frase que dio a entender -y luego confirmó- su postulación: “Cuenten Conmigo”, definió en una carta que comunicó la semana pasada.

Este lunes, en diálogo con Romina Manguel (en Radio Con Vos), Scioli ratificó su postulación a la Presidencia de la Nación pero aclaró: “Yo no fui a buscar ninguna candidatura, la gente vino a buscarme”.

En este marco, señaló al mencionar el tan recordado debate con Macri en 2015 que “no hace falta que haga campaña”. Ahora puso el foco en la agenda que está llevando adelante como embajador, que “demuestra cómo buscar con cosas concretas cumplir con la misión: implementar el acuerdo que firmaron Lula y Alberto Fernández con un impacto muy significativo en cada provincia, en empleo, en energía, en transporte, pasos fronterizos”.

“No lo tomo como revancha, es un aprendizaje. No estoy buscando cosas para mi biografía, busco mejorar el país”, aseguró el ex gobernador de la provincia de Buenos Aires.

Al respecto, Scioli insistió con que esta buscando “aportar soluciones” y agregó: “No puedo ser indiferente porque nunca lo fui”. “Yo quiero que gane el país, la gente, los trabajadores. El país tiene con que, el futuro Argentino es muy próspero y positivo, el mundo demanda lo que nosotros tenemos”, remarcó.

En medio de un escenario polarizado con la oposición, habló de su relación con Jair Bolsonaro en Brasil: “Demostré trabajando con un presidente como Bolsonaro cómo se puede cerrar una grieta a través del diálogo, de puntos en común, a través del pragmatismo”.

“Es mi esencia encontrar soluciones a los conflictos y nunca me he quedado en la queja ni en la bronca, y eso le puedo aportar al país porque la gente está reclamando eso” , añadió.

“Soy un dador de previsibilidad, confianza y certidumbre”, aseguró uno de los primeros en lanzarse como precandidato presidencial en la coalición oficialista.

Mientras el Frente de Todos salda sus diferencias y busca cómo organizarse de cara a las PASO, Scioli tiene pensado recorrer provincias y levantar el perfil para mostrar su plan electoral. Pese a la interna entre Alberto Fernández y La Cámpora, el embajador mostró días atrás su apoyo al mandatario: “Al presidente le toca una etapa con acontecimientos imprevistos, como la pandemia, la guerra, el préstamo tóxico del FMI, que él no ha podido poner en práctica la agenda que él se había propuesto. Ahora estamos viendo cómo se recupera el empleo, la industria, obras estratégicas para el futuro de la Argentina que van a ser una máquina de generar dólares. Argentina no tiene un problema estructural de dólares, es coyuntural, lo vamos a superar”.

En efecto, Scioli puede convertirse en una opción que Alberto Fernández respalde en el caso de no competir. “Las chances de Daniel se generan porque nadie quiere agarrar. No tiene problemas en ir a una interna ni ser el candidato del espacio, aunque el Gobierno venga golpeado”, reflexionó un funcionario nacional en diálogo con Infobae. Aún más explícito fue un Jefe comunal del conurbano: “Tiene futuro. No está metido en la roña que hay en el Frente de Todos”.

