Un funcionario nacional se despegó del operativo clamor de Cristina Kirchner candidata

Emilio Pérsico, Secretario de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación

Cristina si, Cristina no. La principal preocupación del Frente de Todos por estas horas es la definición sobre la posible candidatura de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en las próximas elecciones. De hecho, la última resolución del “operativo clamor” para que la ex mandataria se postule quedó oficializada tras el primer encuentro de la mesa política del Frente de Todos, y es la de conformar una comisión para convencerla de presentarse.

Sin embargo, no todos los dirigentes del frente oficialista están convencidos de que esta sea la mejor opción de cara a los comicios de este año. Así lo demostró Emilio Pérsico, secretario de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y líder del Movimiento Evita, quien duda que Cristina Kirchner “pueda llegar a más del 40%” del electorado”.

“Yo creo que Cristina está perseguida. Hay una política de persecución y también de exagerar todas las cosas que tiene que ver con esa persecución. Hoy es muy difícil que sea candidata, porque esa persecución condiciona mucho al Frente de Todos. Si eso es proscripción o no, es una cuestión semántica, pero eso existe”, aseguró el dirigente en diálogo con Radio Rivadavia.

El Frente de Todos decidió conformar una comisión para convencer a Cristina Fernández de Kirchner a presentarse como candidata a presidenta

No obstante, Pérsico no duda de la plataforma con la que cuenta la vicepresidenta de la Nación. “El liderazgo de Cristina es muy fuerte, tiene un pedazo muy grande de la sociedad. Todos lo utilizaríamos a eso estando en este espacio”, manifestó el líder del Movimiento Evita, al tiempo que afirmó: “Yo creo que va a haber acuerdo entre Cristina y Alberto. Pero siempre hay factores. Es claro el liderazgo de Cristina, pero no siendo candidata ese liderazgo se disminuye. Pero va a haber una negociación final y nos vamos a poner de acuerdo”.

Te puede interesar: Alberto Fernández prepara el discurso para abrir las sesiones en el Congreso: los puntos claves en una agenda política atravesada por las elecciones

En referencia a esto, el secretario de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social describió el que sería, para él, el candidato ideal a representar al Frente de Todos en las Elecciones 2023. “Estamos en una etapa en la que todavía el presidente puede ser candidato. Nosotros tenemos 32% puntos, más o menos, que es lo fuerte que tiene el peronismo y este frente político. Tenemos que llegar a más de 40%. El candidato es aquel que nos permita eso. El perfil del candidato está relacionado con ese objetivo”.

En ese contexto, no descarta a Cristina Kirchner, pero entiende que otro tipo de candidatos puede tener un mejor rendimiento. “Me gustaría que Cristina sea candidata pero tengo la duda que pueda llegar a más del 40%. Pero es la duda que tenemos todos, de buscar ese candidato que nos lleve a más del 40%”, afirmó.

Emilio Pérsico aseguró que el candidato del Frente de Todos "tiene que ser moderado" (Maximiliano Luna)

Y aseguró que la exposición sobre la situación judicial de la vicepresidenta limita su posibilidad de encabezar la boleta del Frente de Todos, por lo que apostaría por un figura más moderada. “La situación de la persecución a Cristina nos pone frente a una campaña que sería muy antagonizada y muy difícil. Alberto puede ser, pero tenemos que buscar un candidato que nos lleve a esa situación. Ese candidato tiene que ser moderado. Hay mucha gente en el frente, yo tengo uno pensado pero primero se lo tengo que decir a él, no quiero quemarlo”.

Te puede interesar: Envalentonado tras la mesa del FDT, el Movimiento Evita negocia con La Cámpora y empuja por las PASO en La Matanza

Asimismo, Pérsico aseguró que no tiene inconvenientes con la líder del kirchnerismo, ni con su hijo Máximo. “La saludé a Cristina por el cumpleaños, pero no tengo mucha relación con ella. Y también lo saludé a Máximo. Tengo buena relación con ellos”, concluyó.

Pérsico le contestó a Belliboni

Por su parte, el también dirigente social respondió a las acusaciones del líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, quien aseguró que todo el dinero de los planes del Potenciar Trabajo que se dan de baja, van directo a agrupaciones afines al Gobierno, como el Movimiento Evita, el cual representa el propio Emilio Pérsico.

Emilio Pérsico respondió a las acusaciones del líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni

“Se puede hacer políticas publicas estando en los sectores. Hace rato que no discutimos cuál es la mejor política pública en cuanto a los planes sociales, sino que discutimos a quiénes beneficia y a quiénes no. Nosotros vemos que el Potenciar Trabajo, a partir de la crisis, se transformó en un programa de asistencia. Cuando Cristina creó este programa, la mitad de los recursos iban en herramientas y materiales, eso se fue desvirtuando y hoy es solo el 5%”, respondió.

Y agregó: “Pero va en la capacidad del sector de generar trabajo. Y no tenemos esa capacidad de organizar un millón trescientos mil trabajadores”.

Por último, reflexionó: “Ellos tienen una política en la que quieren trabajo formal, con patrón y todo, o asistencia del Estado. Nosotros creemos que hoy no hay trabajo para todos, y que es necesario que se genere otra economía porque este capitalismo no le da trabajo y sueldos a todos”.

Seguir Leyendo: