La “proscripción” de Cristina Kirchner abrió una fisura entre los funcionarios leales a Alberto Fernández

El discurso oficial sobre la proscripción electoral a Cristina Kirchner, con el que la dirigencia alineada con la Vicepresidenta busca encarar la campaña electoral, provocó una fisura en el Gabinete del Gobierno nacional. La tensión alcanza sobre todo a los funcionarios leales al presidente Alberto Fernández que respaldan una posible candidatura del jefe de Estado para intentar la reelección.

La consigna de denunciar la persecución judicial y electoral contra la Vicepresidenta había alcanzado un consenso esta semana en la mesa nacional del Frente de Todos que se reunió en Matheu 130. Sin embargo, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, quebró ese punto de acuerdo este domingo. En soledad, dijo que nada impide a la vicepresidenta presentarse en la Justicia electoral y anotarse como candidata presidencial o al cargo que ella elija.

“Cristina Kirchner no está proscripta, pero los que dicen eso quieren proscribir al Presidente”, dijo el titular de la cartera de Seguridad en diálogo con Infobae. De esta manera, Aníbal Fernández se refirió a los planteos que indican que la senadora nacional no se puede presentar a las próximas elecciones debido a la condena a seis años de prisión y e inhabilitación perpetua por corrupción que dictó un tribunal de primera instancia. Ratificó que es inocente en los delitos que la acusan, pero que aún así, se puede presentar a competir.

La reflexión de Aníbal Fernández cuestiona la estrategia del kirchnerismo de convocar la militancia en torno a la Vicepresidenta, y, al mismo tiempo, defiende la voluntad de Alberto Fernández de presentarse para la reelección. Sin embargo, las declaraciones del ministro de Seguridad provocaron un contrapunto con otros integrantes del Gabinete que sí se plegaron al discurso oficial contra la proscripción de Cristina Kirchner como el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, y la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz.

El sector mayoritario del Frente de Todos compara la situación judicial de Cristina Kirchner con la que vivió Lula da Silva en Brasil

“Claramente está proscripta”, afirmó el santafesino. El recientemente designado ministro coordinador argumentó su postura comparando lo ocurrido en Brasil con Lula da Silva, quien no pudo ser candidato en 2018 y terminó en prisión en una situación judicial similar. “Si Cristina hubiese insinuado antes que iba a ser candidata era muy posible que los plazos que faltan para que se convierta en sentencia firme se produjesen y generasen lo que se sucedió en el PT en aquella elección que terminó ganando (Jair) Bolsonaro”, consideró Rossi.

Sobre Aníbal Fernández y sus dichos, el jefe de Gabinete expresó su desacuerdo con la opinión pero evitó desautorizarlo. “Soy el jefe de Gabinete y no el jefe político de Aníbal Fernández, que a esta altura no debe tenerlo. Tiene el peso para decir lo que dijo”, aseguró en AM 950.

En un tenor similar se pronunció Victoria Tolosa Paz, estrecha amiga del Presidente y alineada con el albertismo. La ministra de Desarrollo Social evitó entrar en contradicción con el kirchnerismo respecto de este tema y aseguró que Cristina Kirchner “está proscripta” en el marco de una persecución judicial en su contra.

“Cristina para nosotros está proscripta en tanto hay una persecución judicial, hay una sentencia que pesa sobre ella”, dijo la ex diputada nacional. Y señaló que más allá de que en el oficialismo vienen “sosteniendo que es inocente, en la búsqueda de la persecución ponen a la líder del movimiento en la imposibilidad de competir”.

La Mesa nacional del Frente de Todos en el PJ acordó denunciar la proscripción electoral a Cristina Kirchner

La tesis política del kirchnerismo y de la mayoría de los sectores del Frente de Todos plantea que el Poder Judicial tiene un encono histórico con la principal exponente del peronismo y que busca condicionar y a inmiscuirse en la dinámica de selección de candidaturas del oficialismo. Sin embargo, Cristina Kirchner puede técnicamente presentarse en elecciones porque no se trata de una condena firme.

Tanto Agustín Rossi como Tolosa Paz, entre otros referentes alineados con Alberto Fernández, apoyan la intención del jefe de Estado de presentarse ante una PASO. Sin embargo, solo Aníbal Fernández cuestiona el relato oficial de la proscripción. En cualquier caso, la fisura que abrió el ministro de Seguridad provocó malestar en los distintos sectores del Frente de Todos. El diputado Eduardo Valdés, otro dirigente de estrecha amistad del Presidente, graficó lo ocurrido con la siguiente reflexión: “Hacen daño al Frente de Todos las declaraciones de Aníbal Fernández, pero por suerte en el espacio hay dirigentes mucho más maduros”.

