Grupos piqueteros permanecen en la avenida 9 de Julio y amenazan con quedarse por tiempo indeterminado

La decisión de la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, de dar de baja a 100.000 personas en el programa Potenciar Trabajo por la falta de validación de los titulares del beneficio impulsó a que los piqueteros, que se manifestaban frente al histórico edificio con la imagen de Evita, instalaran cientos de carpas sobre la avenida 9 de julio y durmieran en el lugar. Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero, anunció que continuaran con la medida por “tiempo indeterminado”. La decisión se tomará en la asamblea que se realizarán hoy al medio día.

“Se instaló el acampe piquetero en la 9 de Julio y en todo el país, por tiempo indeterminado. Son miles de carpas que rodean el ministerio de Desarrollo Social reclamando una reunión urgente con la ministra Tolosa Paz. Reclamamos por las cien mil bajas en el programa Potenciar y por los alimentos a los comedores populares que no llegaron en el mes de febrero”, le dijo un intransigente Belliboni a Infobae e insistió en que no se moverán de la céntrica arteria porteña hasta que la funcionaria del gabinete nacional no de marcha atrás con las bajas en el programa social.

Desde la cartera social aseguran que la ex diputada no va a recibir a los dirigentes de izquierda “mientras continúen con la protesta”. En declaraciones anteriores, Tolosa Paz los alentó para que utilicen la organización que tienen para acompañar a los titulares del Potenciar Trabajo que están registrados en la Unidades de Gestión y cooperativas de la Unidad Piquetera para que validen biométricamente su identidad en los 56 locales que el ministerio habilitó en todo el país para realizar ese trámite.

“Le pedimos disculpas a la ciudanía por los impedimentos (en el tránsito), pero estamos firmes en la decisión de no dar más altas en el Potenciar Trabajo y dar de bajas a los que no validen su pertenencia al programa”, sostuvo la ministra.

Sobre las 100 mil suspensiones a los titulares del programa, la ministra recalcó que: “No es falta de sensibilidad, es cuidar con mucha responsabilidad a todos los argentinos que pagan sus impuestos para que después nosotros lo redistribuyamos en los sectores más vulnerables y que realmente necesitan el acompañamiento del Estado”.

"No tiene sentido lo que esta haciendo Eduardo Belliboni porque nosotros no vamos a cambiar el norte que le queremos dar a la política pública", aseguró la ministra de Desarrollo Social Victoria Tolosa Paz

Sobre la decisión que tomaron los dirigentes de la Unidad Piquetera, Tolosa Paz dijo que “no tiene sentido lo que esta haciendo Belliboni porque nosotros no vamos a cambiar el norte que le queremos dar a la política pública. Queremos ordenar las cuentas y queremos tener certezas que nos permitan que todo ese dinero empiece a tener una función que es entregar máquinas y herramientas después de la capacitación a cada una de las personas que sí validaron la identidad y que no tuvieron ningún impedimento para hacerlo. Solo la Unidad Piquetera hace este reclamo porque busca una tajada política pero no busca la solución”, condenó la ministra.

En su momento, Belliboni denunció que el “ahorro” en el presupuesto del Potenciar Trabajo por las bajas, unos 50 mil millones de pesos anuales, terminarán recalando en las cooperativas y Unidades de Gestión de las organizaciones oficialistas, como el Movimiento Evita que concentra la mayor cantidad de emprendimientos productivos. Uno de los líderes del Evita es Emilio Pérsico, también funcionario en la cartera de Tolosa Paz. El dirigente está a cargo de la Secretaría de Economía Social. Ese organismo es el encargado de administrar el cuestionado Potenciar Trabajo y en aceptar o rechazar los 55.625 reclamos de beneficiarios que ya hicieron el reclamo en la página web de la cartera por entender que fueron separados del Potenciar Trabajo de manera irregular. “Pérsico cambia a los compañeros por guita, por eso no reclama por las bajas”, acuso el líder del Polo Obrero.

Desde el acampe de la Unidad Piquetera, Nahuel Orellana, referente del MST-Teresa Vive le explicó a Infobae que la medida de acampar de manera indeterminada sobre la 9 de Julio se tomó “después de las cinco horas de inicio de la jornada nacional de lucha”.

-¿Y por qué razón pasaron la noche sobre la 9 de Julio y continuarán, como mínimo, durante el día de hoy?, le preguntó este medio a Orellana.

-La asamblea decidió reafirmar el acampe piquetero en todo el país. Ante la falta de respuesta durante esta jornada, donde estuvimos esperando a que un funcionario de la cartera de Tolosa Paz llame a la Unidad Piquetera y poder buscar una solución a los problemas, no nos llamó nadie. Todo lo contrario: Tolosa Paz ha salido todo el día de ayer a criticar esta acción de lucha diciendo que queremos un ‘ministerio piquetero’, que queremos seguir sin trabajo, y que va a dar de baja cien mil planes con liquidación cero. Nosotros queremos un ministerio que dé respuesta a las problemáticas sociales y no que siga siendo una agencia del FMI como es hoy, donde implementan un ajuste al pedido del Fondo Monetario Internacional y le sacan a los que menos tenemos en el país.

“Cerramos el padrón y se van a dar cien mil bajas del Potenciar Trabajo y toda esa información va a la justicia, a la causa judicial que está abierta en el juzgado de Ariel Lijo”, anunció ayer la ministra de Desarrollo Social. Lo hizo en los momentos previos a la llegada de los piqueteros a las inmediaciones del edificio dónde funciona su cartera.

El expediente al que aludió la funcionaria la tiene a ella y a Emilio Pérsico como centro de una investigación por no haber dado de baja a más de doscientos mil titulares del Potenciar Trabajo que, según un informe elaborado por la AFIP, cobraban a pesar de ciertas incompatibilidades (poseer varias propiedades, ser jubilados o tener autos de alta gama).

"El piquete y la extorsión no es la contraprestación del Potenciar Trabajo. Tampoco el llevar a los pibes y pibas al acampe en la 9 de julio o a nenes de cuatro años y bebés con sus mamás”, sostuvo la ministra Victoria Tolosa Paz

“Este no es el ministerio de los piqueteros, es el ministerio de Desarrollo Social que tiene que justamente crear política pública y política social para los sectores más vulnerables de la Argentina”, había manifestado Tolosa Paz. La frase envalentó a los dirigentes de izquierda que ya habían decidido acampar sobre la 9 de Julio y pernoctar, como lo hicieron.

Como ya lo hizo en otras oportunidades, la ex concejal de La Plata fustigó con dureza la intransigencia de los lideres de las organizaciones de izquierda: “De verdad me da mucha tristeza ver esa Argentina en donde un sector de la Unidad Piquetera que para hacer política y para posicionarse en un año electoral utiliza a la gente más pobre, incluso en contra de los propios intereses. El piquete y la extorsión no es la contraprestación del Potenciar Trabajo. Tampoco el llevar a los pibes y pibas al acampe en la 9 de julio o a nenes de cuatro años y bebés con sus mamás”, sostuvo la ministra.

