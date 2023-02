El Gobierno aportó datos a la Justicia de 350 embarazadas rusas que ingresaron al país en los últimos meses

Florencia Carignano, Directora Nacional de Migraciones

En medio de la investigación sobre la llegada de mujeres rusas embarazadas a la Argentina para parir a sus hijos y así conseguir la residencia permanente, el Gobierno Nacional aportó datos a la Justicia Federal de 350 ciudadanas de Rusia que ingresaron al país en los últimos meses.

Este domingo, la directora nacional de Migraciones, Florencia Carignano, se refirió al “aumento significativo” en el ingreso de embarazadas rusas y señaló que en el último tiempo fueron entrevistadas “350 mujeres con embarazo avanzado”, de lo que surgió que “una organización les ofrece a cambio de una suma importante un paquete de turismo de parto con el pasaporte argentino”.

“A partir del análisis permanente que realiza Migraciones de los movimientos migratorios, detectamos un aumento significativo en el ingreso de ciudadanas rusas en los últimos meses. Por eso decidimos investigar y entrevistamos a 350 de ellas que estaban con embarazo avanzado”, señaló la funcionaria en su cuenta de Twitter.

Te puede interesar: El Gobierno advirtió que la llegada de embarazadas rusas podría afectar el nivel de seguridad del pasaporte argentino

A partir de las entrevistas, el Gobierno apuntó a una organización que les ofrece “un paquete de turismo de parto con el pasaporte argentino como principal motivo del viaje”. “Ya aportamos los datos a la Justicia federal para seguir cuidando nuestro pasaporte”, anunció Carignano.

Embarazadas rusas retenidas en Ezeiza

“Argentina tiene historia y legislación que abrazan a los migrantes que eligen vivir en el país en busca de un futuro mejor. Esto no avala que organizaciones mafiosas lucren ofreciendo con artilugios obtener nuestro pasaporte a personas que no quieren residir en nuestro país”, enfatizó la titular de Migraciones.

“Los argentinos hemos logrado, incorporando tecnología, gestiones y trabajo, tener uno de los pasaportes más seguros del mundo que permite ingresar sin visa a 173 países y obtenerla a 10 años en EEUU. Este es un privilegio que debemos cuidar y una responsabilidad con esos países”, planteó Carignano.

El pasado sábado la Policía Federal Argentina (PFA) informó la realización de una serie de operativos en el barrio porteño de Puerto Madero, en dos viviendas ubicadas en torres de lujo, donde residían presuntos líderes de la banda que está detrás del ingreso de mujeres embarazadas rusas. Las fuerzas de seguridad no procedieron con las detenciones pero secuestraron elementos de interés para la causa. Uno de los allanamientos fue en una torre de departamentos situada en Juana Manso al 500 y el otro en un edificio en Azucena Villaflor al 500.

Mientras que el viernes en operativos dispuestos en conjunto entre Migraciones y la PFA se visitaron 25 domicilios de la Ciudad de Buenos Aires y Mar del Plata. Se trata de las direcciones que los pasajeros declararon cuando ingresaron al país.

Según un informe reservado al que accedió Infobae, de los 25 domicilios: 3 eran inexistentes; 9 existían pero la persona buscada no se encontraba allí; en otros 10 casos “no pudo verificarse si las personas se encontraban en el lugar, de acuerdo con los datos obtenidos al momento del control migratorio” (por ejemplo, porque se trataba de un edificio pero no estaba aclarado el piso o el departamento); apenas en 3 casos pudieron encontrar al viajero correspondiente.

A raíz de una denuncia anónima, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°1, a cargo de la jueza Maria Romilda Servini, y la División Asuntos Migratorios de la Superintendencia de Investigaciones Federales de Policía Federal Argentina (PFA), se centró en el llamado “turismo de nacimiento” en auge en los últimos tiempos y logró identificar a los supuestos líderes de una agencia que habría gestionado de manera irregular y con suma velocidad, el otorgamiento de residencias permanentes falsas a estas mujeres.

Con información de Agencia Télam.

Seguir leyendo: