El Partido Obrero propondrá que Gabriel Solano y Romina del Plá sean la fórmula presidencial del espacio

El Partido Obrero realizará su esperado plenario hoy, en el microestadio de Lanús, donde se propondrá una fórmula presidencial encabezada por el dirigente Gabriel Solano junto con la diputada nacional Romina del Plá. En tanto, en la provincia de Buenos Aires postularán a Néstor Pitrola como candidato a gobernador, y en la Ciudad de Buenos Aires a Vanina Biasi como jefa de Gobierno. Los nombres estarán sometidos al voto de 2.500 delegados de todo el país que participarán del acto político junto a organizaciones afines.

El Frente de Izquierda-Unidad (FIT-U), está integrado por la Izquierda Socialista, Partido Obrero, el Movimiento Socialista de los Trabajadores y el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS). El PTS había propuesto, el año pasado, a los diputados Myriam Bregman y Alejandro Vilca para la Nación.

En el plenario, que se realizará en esa localidad que gobierna el Pro en el conurbano bonaerense de 10 a 16, también discutirán la campaña, en el marco de disidencias internas, si bien no está en riesgo la continuidad. “Estuvimos en todas las luchas, y tenemos una visión critica del Frente de Izquierda. No queremos irnos, pero hay diferencias en cómo vemos la política argentina”, sostuvo Solano en diálogo con Infobae.

La autocrítica es sobre los objetivos simbólicos y la estrategia de la izquierda en su conjunto. “En lo político hay divergencias, hace falta una izquiereda que no ponga como único y principal objetivo obtener una banca más en el Parlamento. Eso nos termina emparentando a una especie de casta”, sostuvo Solano. Y recordó que hubo malestar en sus filas por la presentación con un año de antelación de las candidaturas de los dirigentes del PTS, Myriam Bregman y Vilca. “En plena lucha por el ajuste no podíamos estar hablando de los nombres para las elecciones”, dijo.

En paralelo, hay alarma, entre las fuerzas de izquierda, por el crecimiento de Avanza Libertad, que conduce Javier Milei, y otras expresiones de extrema derecha, que con sus discursos suben en las encuestas y captan una proporción importante del voto joven, en desmedro de la izquierda (pero también de Juntos por el Cambio e inclusive del Frente de Todos). “Vemos que los que levantan cabeza son los dirigentes de la derecha más reaccionaria, porque canalizna la bronca. Por eso creemos que la izquirda no tiene que ser light, sino que se tiene que plantar, pelear y cuestionar al régimen en su conjunto. Hicimos varias propuetas para que cambie la situacion”, aseguró el diriente del PO.

Los principales cuestionamientos hacia afuera de la propia fuerza están orientados a todos los partidos, pero principalmente al Frente de Todos: “Hoy el país está empobrecido y quebrado, hay mucha bronca en la población y los partidos tradicionales tienen un fuerte desgaste, especialmente el peronismo. Hoy vemos la posibilidad de que el oficialismo tenga un revés grande. Hoy nadie de ellos quiere ser candidato. Cristina no quiere, massa tampoco. Y esto es por el ajuste que aplican, que se sintió en el 21 con derrota inapelable”, dijo Solano.

En cuanto a los nombres para las listas, el Partido Obrero propone no dirimir las candidaturas en las PASO, que consideran un ámbito poco apropiado, porque está organizado por el Estado. Apuntan, en cambio, aun congreso abierto. Es decir, un tipo de espacio identificado con la historia de la izquierda, para debatir ejes de campaña conjuntos y las nóminas. De todas formas, ese punto por ahora no está definido y no descartan, si así se decide en el frente, ir a la instancia formal de las Primarias.

Por lo pronto, festejan la incorporación al plenario de hoy, que llevará buena parte del día, de organizaciones del movimiento de desocupados, como Eduardo Belliboni, de Unidad Piquetera, y de los gremios más combativos, como el titular del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático (SUTNA), Alejandro Crespo, que protagonizó uno de los enfrentamientos más fuertes contra la patronal y el gobierno nacional el año pasado con fuertes medidas de fuerza. “Los principales protagonistas de la lucha del país contra el ajuste van a estar presentes mañana y nos enorgullece a nosotros tenerlos ahí”, dijo Solano, y agregó que en adelante insistirán con una “actitud activa” en las “peleas” del país.

En ese sentido, apuntó que uno de los planteos principales del PO incrementar la presencia de la izquierda en los barrios populares. Destacó que, en comparación con el PTS, su partido hace un trabajo fino en esos sectores. “En la última votación conseguimos votantes en las barriadas más populares, y ese es un aporte del Partido Obrero argentino. No ver eso es un defecto. ¿Cómo vas plantear gobernar así? La izquierda tiene que abocarse a organizarse con el pueblo”, finalizó.

