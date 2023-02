María Eugenia Vidal sumó al secretario privado de Mauricio Macri a su armado político

María Eugenia Vidal anunció la incorporación de Darío Nieto a su armado político

María Eugenia Vidal, lanzada a la carrera presidencial, anunció este jueves que sumará al secretario privado de Mauricio Macri, Darío Nieto, a su armado político. Su incorporación suma más ruido a la interna del PRO, donde el ex presidente mantiene el misterio sobre su futuro mientras que Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich se enfrentan por lograr apoyo dentro de Juntos por el Cambio.

En su cuenta de Instagram, Vidal publicó una foto junto con el dirigente macrista y agregó: “Le pedí a Darío Nieto que se sume al equipo porque mi objetivo es que transformemos juntos nuestro país y para lograrlo es necesario que sumemos a quienes tengan ideas nuevas, que se animen a innovar e incursionar, sin miedo a elegir caminos distintos. Encuentro en todas mis recorridas una generación de argentinos que me entusiasma por su talento y convicciones para cambiar nuestro país, así que aprovecho para decirles que sepan que quiero sumarlos y que estamos yendo a buscarlos”.

“En 2022 estuve en las 24 provincias y en todas recibí el mismo mensaje: no podemos seguir haciendo más de lo mismo. Estos momentos requieren el coraje para tomar decisiones innovadoras que resuelvan de una vez los problemas de siempre. Y eso no podemos hacerlo sin la mirada y el aporte de dirigentes nuevos que ven y entienden el mundo de otra manera”, explicó la ex gobernadora bonaerense.

Además, consideró que “estamos viviendo una época de muchos cambios que pasan de forma muy vertiginosa, a una velocidad imparable, como nunca antes en la historia. Mucho de esto tiene que ver con el avance de la tecnología, por eso es clave entender cómo aprovechar para que nos juegue a favor y no quedarnos atrás. Esa es otra de las principales razones por las que lo elegí a Daro: entiende los cambios que estamos viviendo. Y en esta etapa que se viene, la tecnología y el desarrollo van a ser uno de los motores fundamentales de la Argentina”.

La visita a Córdoba

María Eugenia Vidal visitó la provincia de Córdoba

Durante su gira por el interior del país, Vidal visitó la provincia de Córdoba y apuntó contra el Gobierno: “Los argentinos vivimos con un millón más de argentinos pobres desde que empezó el mandato de este Presidente (Alberto Fernández), con 300% de inflación acumulada y que probablemente sea cerca de 400% a final de año. Teniendo que empezar las clases, un cuaderno de tapa dura cuesta $1.200, pensemos lo que significa llenar la mochila”.

“El Presidente está en un cumpleaños, está en otro país, no vive la realidad que viven los argentinos y eso es grave, no solo porque no sepa lo que nos pasa, sino porque difícilmente pueda resolver lo que no siente”, alertó durante una entrevista radial.

Sobre la interna de Juntos por el Cambio, Vidal consideró que “la unidad es muy importante para enfrentar al kirchnerismo. Somos parte de un equipo; Patricia , Horacio, Mauricio y yo desde hace muchos años que es mucho más amplio que el PRO, que es Juntos por el Cambio, y que va a cumplir 8 anos”. Al mismo tiempo agregó que “no es el tiempo para discutir candidaturas, yo no hago lo que crítico, no quiero ser parte de esa política que no se ocupa de los problemas de la gente”.

Consultada por la idea de modificar el régimen de promoción de alumnos en las escuelas secundarias bonaerenses, la diputada advirtió que “no es la primera medida que toma el gobernador Axel Kicillof que tiene que ver con degradar aún más nuestro sistema educativo”. “Esto se suma a los dos años de escuelas cerradas, se suma a la decisión en el invierno pasado en donde los días que hay menos de 10 grados, las escuelas pueden abrir a media mañana, se suma a una serie de decisiones que lo único que hacen es profundizar un problema que tiene todo nuestro sistema educativo y es que nuestros hijos no aprenden”, concluyó.

