“El populismo es enemigo de la educación”: fuerte rechazo opositor al plan de Kicillof para que los chicos no repitan de año

La modificación comenzará a regir desde el próximo ciclo lectivo que comienza el 1° de marzo.

La provincia de Buenos Aires oficializará este jueves una reforma en la escuela secundaria que modifica el régimen de promoción de alumnos, el cual prácticamente elimina la posibilidad de repitencia y que permite que los estudiantes avancen a pesar de adeudar materias de hasta tres años. La medida recibió un enérgico repudio por parte de funcionarios, legisladores y dirigentes de la oposición, al considerarla como parte del “populismo educativo” y un “siga-siga escolar”.

A través de un comunicado, el bloque de senadores bonaerenses de Juntos por el Cambio (JxC) aseguró que la reforma en el nivel medio -que comenzará a regir desde el próximo ciclo lectivo que inicia el 1° de marzo- “pretende generalizar pautas excepcionales atentando contra la calidad y el aprendizaje de los alumnos y alumnas”.

“El gobierno de la provincia de Buenos Aires, luego de dejar a chicos y chicas sin clases durante dos años con la excusa de la cuarentena más extensa, intentará eliminar la repitencia, mantener el sistema híbrido de calificación numérica y no numérica, y plantear nuevos métodos de evaluación sin especificar cuáles en las escuelas”, indicaron.

Además, luego de expresar que “el populismo es enemigo de la educación”, los legisladores de JxC manifestaron la intención de “participar y colaborar en una discusión que plantee una reforma integral de la escuela secundaria”, al hacer énfasis en la necesidad de “pensar contenidos, formatos, vinculación con el mundo productivo y el desarrollo del país”.

“Discutir la promoción sin discutir los causales que llevan a los chicos y chicas a no adquirir los conocimientos necesarios es anteponer las soluciones, y desconocer el proceso de enseñanza-aprendizaje. En una provincia donde 7 de cada 10 jóvenes están por debajo de la línea de pobreza, es imprescindible concentrarnos en el verdadero sentido que tiene el nivel medio”, concluyeron.

Al repudio se sumó el ex ministro de Educación de la Nación y diputado provincial, Alejandro Finocchiaro, que apuntó contra el líder del gremio docente de Suteba, Roberto Baradel, y el gobernador Axel Kicillof. “Más siga-siga escolar: la otra bomba de tiempo que dejará el kirchnerismo, el daño que provocó el tándem Kicillof-Baradel. No se trata de discutir sobre la repitencia o no. Lo único importante es lo que este gobierno descarta: el aprendizaje de los alumnos, todo lo demás es instrumental”, escribió en su cuenta de Twitter.

En la misma línea se expresó la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, quien advirtió que la modificación en el sistema de aprobación de materias “busca invisibilizar la tragedia educativa que provocaron los dos años de encierro desproporcionado y sin clases en la provincia”.

“Otra vez llegan tarde y, sobre todo, improvisan con sus decisiones. Quieren tomar un atajo para no reconocer que fracasaron en generar nuevas oportunidades para que los chicos puedan aprender”, aseguró la funcionaria. En este marco, consideró que los alumnos requieren de “reglas claras y nuevas instancias de aprendizaje”.

“Eliminar la repitencia como lo están haciendo es todo lo contrario. Es populismo educativo”, dijo Acuña en sus redes sociales.

Asimismo, la diputada nacional del PRO, Mercedes Joury, retomó las críticas contra Baradel: “¿Dos años de escuelas cerradas y ahora flexibilizan las condiciones para pasar de año?”, preguntó.

“¿Otra exigencia de Baradel, el verdadero ministro de educación de Kicillof? Sigan nivelando para abajo y fomentando la decadencia educativa. Les queda poco”, añadió.

“Un problema grave de aprendizaje”

Gustavo Zorzoli, ex rector del Colegio Nacional Buenos Aires y miembro de la Coalición por la Educación, sostuvo que la reforma en las escuelas secundarias para evitar que los chicos repitan de año “es una estafa”.

“En principio es un siga el baile. Tenemos datos suficientes que nos deberían preocupar y ocupar acerca de cómo hacemos para que los chicos aprendan más, no para que pasen de año fácilmente”, indicó en diálogo con Radio Rivadavia.

Para Zorzoli, la decisión del gobierno bonaerense está destinada a “mejorar las estadísticas”, aunque sin tratar la verdadera cuestión de fondo. “Efectivamente la repitencia es un factor de abandono, pero no se puede atacar de forma aislada. Lo que hacen es atacar el síntoma. No están curados, el problema es un problema grave de aprendizaje”, destacó.

