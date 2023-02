Se define el mapa político de Mendoza: Rodolfo Suárez propuso a Alfredo Cornejo como gobernador

Rodolfo Suárez y de Alfredo Cornejo.

El límite de 280 caracteres, que puede incluir un tuit, alcanzó para zanjar y definir el futuro político de la provincia de Mendoza. El gobernador Rodolfo Suárez “clamó” por el ex mandatario provincial (2015-2019) Alfredo Cornejo y así dibujó el trazado cuyano para este 2023 eleccionario.

“Creo que Alfredo Cornejo tiene que ser el gobernador que me suceda. Lo he propuesto al equipo puertas adentro, confiado del amplio consenso que su figura genera y, también, lo he propuesto públicamente porque sé del afecto que le brindan las mendocinas y los mendocinos”, escribió Suárez en la red del pajarito para que, esta semana como algo inminente, haya una respuesta por parte del senador nacional de Juntos por el Cambio.

Lo que puertas adentro se da como un hecho, a nivel partidario la eventual nueva candidatura del radical, para comandar la provincia, sería una perdigonada plural hacia la UCR, el PRO y la Coalición Cívica.

El pedido explícito del gobernador para que Cornejo lo suceda (@rodysuarez)

Los tuits del gobernador promoviendo un lanzamiento de campaña de Cornejo se da en medio de un vendaval interno en Cambia Mendoza, el ala provincial de Juntos por el Cambio. Allí la figura de Omar de Marchi, emparentado con Horacio Rodríguez Larreta, confirmó su intención de disputar la gobernación por fuera de la facción provincial el 11 de junio. De Marchi aseguró a Infobae que “su posición no es rupturista porque Cambia Mendoza es un frente electoral encabezado por la UCR sin participación del PRO”.

Con el anuncio de Suárez, subiendo a Cornejo otra vez al ring electoral, aceleraría el accionar del diputado nacional entre correrse del frente partidario y estructurar algo propio o bien competir en unas PASO de Cambia Mendoza, esto último, algo poco probable.

“Desde hace 7 años Mendoza viene construyendo un nuevo Estado. Un Estado mejor pensado a partir del servicio a los ciudadanos y a sus fuerzas productivas. A partir del orden fiscal, la decencia, la austeridad y la profesionalidad. A partir de los valores mendocinos”, era otro de los mensajes de Suárez en tiro de elevación hacia Cornejo.

Desde las entrañas partidarias del oficialismo mendocino, la andanada de tuits del gobernador sorprendió a propios y extraños en cuanto a la efusividad del mensaje. “Por lo hecho, por lo que estamos haciendo y por lo que vamos a hacer, Alfredo es la persona indicada para impulsar la provincia en los tiempos que vienen. Porque Alfredo Cornejo es un hombre que desde la mañana hasta la noche #hACe por Mendoza”, cerró Suárez.

Rodolfo Suárez y de Alfredo Cornejo.

Las repercusiones no tardaron en llegar, desde el intendente de Guaymallén Marcelino Iglesias, el presidente de la UCR y dirigente máximo de Godoy Cruz, Tadeo García Zalazar, hasta el titular de la ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, mostraron su apoyo a los mensajes del gobernador cuyano.

Un detalle no menor: al momento de los mensajes en Twitter, tanto Suárez como Cornejo se encontraban en la reunión de la mesa nacional de Juntos por el Cambio, atravesada por el conflicto entre el radicalismo y De Marchi que asfixia las relaciones dentro de Cambia Mendoza. Resta saber la respuesta de Cornejo y cómo se delineará el mapa político mendocino.

