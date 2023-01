Escala la interna: violenta reacción del kirchnerismo bonaerense contra Tolosa Paz por la polémica con Wado de Pedro

María Teresa García y Florencia Saintout cuestionaron a Victoria Tolosa Paz por sus dichos sobre Wado de Pedro

Lejos de distenderse, el clima enrarecido entre el kirchnerismo y el entorno del presidente Alberto Fernández a raíz de un supuesto desplante al ministro del interior Eduardo “Wado” de Pedro continúa. Primero fue el entorno del propio funcionario el que dejó trascender su molestia por no haber sido incluido en el encuentro del lunes 23 de enero entre el presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula Da Silva, y referentes de organismos de Derechos Humanos, en un convite organizado en el Salón Blanco de la Casa Rosada.

Tras el revuelo que generó la exposición de una nueva fractura interna en el seno del gobierno, la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, cercana al presidente, le exigió a su colega del gabinete nacional que brindara explicaciones en relación a la versión de su enojo y que, en tal caso, se hiciera cargo abiertamente de ello. “O estás adentro o estás afuera”, presionó la funcionaria en declaraciones a medios de Mar del Plata.

El cuestionamiento de la ministra albertista a De Pedro, cercanísimo a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, generó una nueva respuesta, esta vez desde el seno del gobierno de la provincia de Buenos Aires, que encabeza otro integrante del kirchnerismo como Axel Kicillof. En efecto, fue la ex decana de la Facultad de Periodismo de La Plata y actual presidenta del Instituto de Cultural del GPBA, Florencia Saintout, adversaria política de Tolosa Paz en La Plata, quien salió al cruce.

“Primero la patria, después el movimiento y por último las personas Victoria Tolosa Paz, te lo repito porque parece que nunca lo entendiste”, apuntó la funcionaria bonaerense en su cuenta de la red social Twitter, arrobando a la actual ministra quien tuvo un paso por el concejo deliberante de La Plata, distrito en donde tiene como adversaria dentro del peronismo a Saintout.

Florencia Saintout tildó a Victoria Tolosa Paz de "antiperonista" (Twitter)

Un poco antes de Saintout, otra referente del kirchnerismo bonaerense había cuestionado en un tono similar a la ministra Tolosa Paz. La ex ministra de gobierno y actual senadora por la provincia de Buenos Aires, María Teresa García, había expresado que no le parecía “responsable” el planteo hacia Wado de Pedro. “Todos trabajamos para sacar el país adelante, no me parece responsable su consideración”, escribió García arrobando a la titular de la cartera de Desarrollo Social.

María Teresa García cuestionó a Victoria Tolosa Paz (Twitter)

La discusión pública que se da en el Frente de Todos se inscribe en la enésima versión de la interna que exhibe el espacio político que llegó al gobierno nacional en 2019, a raíz de la falta de acuerdo entre dos de sus máximos referentes, el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El estallido esta vez provino del enojo expresado alrededor del ministro del interior, quien es hijo de desaparecidos, fundador de la organización H.I.J.O.S. y tiene vínculos muy cercanos con el resto de las organizaciones. De Pedro consideró que lo dejaron afuera del encuentro con Lula por un resquemor hacia su potencial candidatura a presidente en 2023. “Mezclar esas cosas (por la lucha de DD.HH.) con las especulaciones electorales es ya no tener códigos”, dijeron cerca del funcionario.

En sentido inverso, desde Casa Rosada allegados al presidente Fernández consideran que la polémica es impulsada por el propio De Pedro con el objetivo de levantar su perfil teniendo como objetivo de fondo la carrera presidencial de este año.

“No me queda muy claro si es una información en off del ministro o de su entorno. Si fueron declaraciones del propio ministro, creo que es un buen momento para aclarar si es un trascendido mediático utilizado para algún sentido. Es buen momento para que el ministro De Pedro pueda aclarar si esto ocurrió o no porque ponen en boca de él alguna situación como falta de códigos. Si hay falta de códigos en todo caso es en referencia de quiénes son parte de un Gobierno y critican al Gobierno”, dijo Victoria Tolosa Paz, en la primera respuesta abierta del entorno presidencial hacia el ministro kirchnerista.

