Tolosa Paz le pidió a “Wado” De Pedro que aclare si está peleado con el Presidente: “O estás adentro o estás afuera”

Victoria Tolosa Paz habló sobre el conflicto entre Alberto Fernández y "Wado" De Pedro

Victoria Tolosa Paz fue la primera funcionaria de peso en referirse a la disputa que se generó entre Alberto Fernández y Eduardo “Wado” de Pedro luego de que el ministro del Interior se sintiera dolido por haber sido excluido de una reunión entre el presidente de Brasil, Lula da Silva, y organismos de derechos humanos.

“No me queda muy claro si es una información en off del ministro o de su entorno. Si fueron declaraciones del propio ministro, creo que es un buen momento para aclarar si es un trascendido mediático utilizado para algún sentido. Es buen momento para que el ministro De Pedro pueda aclarar si esto ocurrió o no porque ponen en boca de él alguna situación como falta de códigos. Si hay falta de códigos en todo caso es en referencia de quiénes son parte de un Gobierno y critican al Gobierno”, comenzó la titular de la cartera de Desarrollo Social.

Y sentenció: “Deberíamos aprender a reflexionar. Pongo en tela de juicio que sea cierto. De no ser cierto hay que aclararlo. Y de ser cierto claramente invito a reflexionar sobre las faltas de códigos. En todo caso quienes están dentro del Gobierno y critican como si estuvieran afuera, hay que definirse. O estás adentro o afuera”.

En diálogo con medios locales en Mar del Plata, la dirigente, muy cercana al jefe de Estado, completó: “Deberíamos aprender de la Scaloneta y los valores de la Selección. Son para reflexionar adentro de un equipo y en este caso el equipo de Gobierno, como respetamos a quien lo conduce que es el Presidente de la Nación. Hay que definirse si estás dentro o estás afuera y si no nos sentimos contenidos deberíamos dar un paso al costado, porque eso lo hace cualquier hombre o mujer de bien”.

La reunión de Alberto Fernández y Lula da Silva con referentes de los derechos humanos

La nueva interna comenzó luego de que Alberto Fernández se reuniera, junto a Lula, con referentes de los derechos humanos. Ante esto, De Pedro consideró que desde la Presidencia deberían haberle extendido una participación para el cónclave, no tanto por su rol en el Gobierno, sino por su trayectoria y militancia en el ámbito de los DD.HH. Por eso, hizo trascender su malestar, pero la disputa escaló y ya nadie desconoce que de fondo se encuentra la pelea electoral. De hecho, cerca el Presidente entienden que el dardo del hombre de La Cámpora fue un modo de lanzarse como precandidato a meses del cierre de listas.

“Mezclar esas cosas (por la lucha de DD.HH.) con las especulaciones electorales es ya no tener códigos”, dispararon desde el entorno del ministro del Interior, el hombre más cercano a Cristina Kirchner en el Gabinete.

Quienes rodean a Alberto Fernández siguen defendiendo la decisión de no haberlo invitado a la reunión: dijeron que no había ministros porque había sido organizada “a pedido de los organismos, que querían encontrarse con Lula y Alberto”.

La relación entre De Pedro y Fernández hace tiempo que no pasa por un buen momento. El diálogo es casi nulo. Cerca del mandatario sostienen que el distanciamiento lo que provocó fue que el ministro del Interior tenga menos poder. ¿El motivo? Entienden que “Wado” se quedó sin las relaciones parlamentarias, a cargo del vicejefe de Gabinete, Juan Manuel Olmos, y sin el vínculo con los gobernadores, que están en poder del jefe de Estado.

Sin embargo, en Interior sostienen que “Wado” sigue teniendo contacto con todos los gobernadores y que cumple con su trabajo. El funcionario reporta a Cristina Kirchner y no tiene intenciones de congraciarse con Alberto Fernández. Por eso expuso su malestar y reabrió la crisis interna del gobierno nacional.

