Durán Barba: “Alberto Fernández es un presidente que está fuera de la ley al tratar de enjuiciar a otros poderes del Estado”

Jaime Durán Barba criticó a Alberto Fernández por el intento de juicio político a la Corte Suprema

El asesor político Jaime Durán Barba analizó el escenario electoral de la región y se refirió al intento del Gobierno para reformar a la Corte Suprema y el proyecto para iniciar el juicio político a sus cuatro integrantes. “En Europa a nadie se le ocurriría hacer algo como lo que hizo Pedro Castillo en Perú y disolver el Congreso, sin ningún respaldo constitucional, o como lo que hace el presidente argentino con la Corte Suprema, al denunciar a otro poder del Estado porque es independiente”, sentenció.

“Si no tenemos un primer acuerdo en si somos o no respetuosos de la democracia y de las instituciones, creo que es difícil avanzar hacia otros campos de unidad”, expresó Durán Barba en declaraciones a Radio Perfil.

En cuanto a la maniobra del Ejecutivo contra los integrantes de la Corte Suprema, el consultor consideró que Alberto Fernández “es un presidente que está fuera de la ley, trata de enjuiciar a otros poderes del Estado”. Y lo comparó con Jair Bolsonaro, a quien lo ve “muy parecido”. En este contexto, recordó una serie de antecedentes cercanos a la situación: “Cristina Kirchner no entregó los atributos de la presidencia a Mauricio Macri, mientras que el presidente de Brasil tampoco lo hizo con Lula Da Silva y también puso gente a rodear los cuarteles para pedir un golpe militar”.

“En América Latina no estamos de acuerdo en la vigencia de la democracia. Eso es sumamente grave”, agregó Durán Barba respecto al escenario regional.

Durán Barba analizó el escenario político de la región

En otro tramo de la entrevista, el analista habló sobre la acaudalada interna de Juntos por el Cambio y expresó: “Rodríguez Larreta tiene fuerza como jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y creo que lo ayuda un gobierno que tiene una política curiosa, que es la de criticar a una ciudad porque está bien y no criticar su falta de capacidad para que algunas provincias estén tan mal”.

“Patricia Bullrich hace bien su campaña, ha crecido y tiene su espacio. En el caso de los radicales no veo que esté prendiendo demasiado su candidatura”, añadió.

Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta (Foto: Franco Fafasuli)

Por otra parte, Durán Barba se refirió a la “incierta” candidatura de Mauricio Macri: “Si Mauricio llega a ser candidato, debe intentar ganar la presidencia y ojalá le vaya bien. La última vez que hablé con él fue hace un par de meses. No tengo claro qué es lo que está pensando”.

“Hay un problema complejo en todos los países en los que hay reelección. En México no la hay, en Estados Unidos es muy limitada, pero en esas dos naciones norteamericanas los ex presidentes tienen un sitio importante en la sociedad, que no es el de seguir haciendo política, sino que tienen un sitio respetable. En cambio, en los países con reelección, los ex presidentes no tienen otro espacio en la sociedad y eso complica mucho las cosas”, detalló.

“Lo mejor que podía pasar con Macri es que si quiere tener poder, que sea candidato a presidente, pero si no quiere serlo, que permita que nuevas generaciones pongan su punto de vista y planteen un futuro desde Juntos por el Cambio”, afirmó el consultor.

“Lo más probable, por cómo están las cosas, es que vayamos a una segunda vuelta entre Juntos por el Cambio y los libertarios”, concluyó.

