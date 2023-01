La oposición celebró la cancelación de la visita de Nicolás Maduro: la atribución de Patricia Bullrich y el mensaje de Larreta

Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, con diferentes interpretaciones sobre la decisión de Nicolás Maduro de no viajar a la Argentina

Un sugestivo contrapunto se estableció entre dos de los candidatos presidenciales del PRO sobre la decisión del dictador venezolano Nicolás Maduro de no viajar a la Argentina para participar de la cumbre de la CELAC. Mientras Patricia Bullrich se atribuyó el mérito de haber frenado la visita, Horacio Rodríguez Larreta aludió sin dar nombres al papel de su adversaria interna y al de otros dirigentes, como Waldo Wolff, secretario de Asuntos Públicos del gobierno porteño, quienes hicieron diversas presentaciones que habrían llevado al régimen chavista a cancelar el viaje.

“Lo frenamos con la DEA. Pánico tiene con esa denuncia”, afirmó a Infobae desde el country Cumelén, en Villa La Angostura, antes de reunirse con Mauricio Macri. La jefa del PRO se refirió de esta forma a la presentación que hizo este domingo ante la Administración para el Control de Drogas (DEA) para solicitar la captura de Maduro si viajaba a nuestro país.

“¡Ganó la democracia! Frenamos al narcotraficante de Maduro y no vendrá a la Argentina. Celebro cómo miles de venezolanos, que tuvieron que emigrar a nuestra patria expulsados por el delirio socialista, evitaron la ofensa de ver al gobierno recibir con honores a este dictador”, dijo la jefa del PRO en Twitter luego de que el régimen chavista confirmó la noticia.

Horacio Rodríguez Larreta, por su parte, opinó sobre el tema desde Twitter: “Que Maduro no venga a la Argentina es una muestra de lo que podemos lograr cuando nos ponemos firmes contra los dictadores que violan la libertad, los valores democráticos y los derechos humanos en la región. BASTA a los que quieren poner al país del lado incorrecto de la historia”.

“Mi reconocimiento al pueblo argentino por defender nuestra tradición democrática y a todos los dirigentes y líderes que, utilizando las herramientas institucionales correspondientes, hicieron las denuncias que evitaron su llegada”, dijo el jefe de Gobierno.

De esta forma, Rodríguez Larreta se refirió a la actitud de Bullrich y también a la presentación efectuada ante la Justicia por Waldo Wolff, secretario de Asuntos Públicos del gobierno porteño, quien, como titular del Foro Argentino para la Democracia en la Región (Fader), denunció en Comodoro Py a Maduro y a sus colegas de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y de Nicaragua, Daniel Ortega Saavedra, por “la persecución política contra organizaciones civiles y personas físicas”.

El viernes pasado, Rodríguez Larreta se reunió con 15 venezolanos que residen en la Argentina y manifestó su firme rechazo a la visita del dictador bolivariano. “Hace 40 años, con el retorno de la democracia en Argentina, nuestro país se posicionó a la vanguardia en materia de defensa de los derechos humanos y de la democracia en América Latina. Hoy, el gobierno decide sentar a la mesa de debate regional a un dictador. Como argentino, me duele y me preocupa. El Gobierno tiene que dejar de ser cómplice de países que violan los derechos humanos en la región”, afirmó

En un comunicado de prensa, el régimen chavista habló de los motivos por los cuales se suspendió la visita de Maduro: “En las últimas horas hemos sido informados de manera irrebatible de un plan elaborado en el seno de la derecha neofascista, cuyo objetivo es llevar a cabo una serie de agresiones en contra de nuestra delegación encabezada por el presidente”.

Sobre la cancelación del viaje de Maduro, Wolff dijo a Infobae: “Tenemos una enorme satisfacción porque cuando toda la gente te dice que no sirve para nada, nosotros fuimos en feria judicial, presentamos una denuncia penal, aportamos testigos y se abrió una causa. Esto es un triunfo de las instituciones y no solamente de levantar la voz y gritar, sino de trabajar a través de las instituciones”.

El funcionario porteño no quiso hablar sobre la actitud de Bullrich de atribuirse el mérito de que no viniera Maduro: “No tiene que haber grieta en esto. Cuando los éxitos son para el país, no hay necesidad de atribuírselos. Yo estoy muy contento de haber ido a hacer una denuncia penal, haber habilitado la feria y haber aportado testigos”.

Por su parte, el secretario general y de Relaciones Internacionales de la ciudad, Fernando Straface, señaló que a Infobae que “a Maduro le quedó claro que en la Argentina hay una mayoría política y cívica que repudia la presencia de un dictador en el país y que estuvo dispuesta a arbitrar los medios jurídicos para generar riesgo a Maduro en su paso por la Argentina”.

El principal referente de Rodríguez Larreta en temas internacionales tampoco quiso opinar sobre los dichos de Bullrich: “Más que para una atribución personal, es un momento para que los argentinos celebremos nuestra convicción democrática de defensa de los derechos humanos”.

Otros dirigentes de Juntos por el Cambio también se refirieron a la decisión del dictador venezolano de no visitar el país. María Eugenia Vidal, candidata presidencial del PRO, sostuvo en Twitter: “El repudio de los millones de argentinos que defendemos la democracia, y de los miles de venezolanos que escaparon del régimen, funcionó: el dictador Nicolás Maduro canceló su viaje a la Argentina”.

Desde el radicalismo, el jefe de bloque de diputados nacionales, Mario Negri, afirmó: “Maduro no viene a la Argentina. Sus amigos kirchneristas no le pudieron garantizar la impunidad que necesitaba para moverse tranquilamente por el país. Acá la Justicia funciona. Gran triunfo de la democracia argentina”. Karina Banfi, diputada nacional de la UCR, destacó: “¡Maduro canceló su viaje, un dictador menos pisará Argentina! Quienes violan los derechos humanos no deben ser recibidos por ningún país democrático y ojalá tengan cada vez más miedo de ser detenidos por la Justicia ya que sus crímenes incumben a toda la comunidad internacional”.

En el mismo sentido se pronunció el diputado nacional del radicalismo Ricardo Buryaile: “No viene Nicolás Maduro, porque somos la vida y somos la paz... ¡Lo logramos! A 40 años de la recuperación de la democracia y para toda América Latina. ¡Fuera dictadores y autócratas!”. Su colega de bancada Soledad Carrizo destacó que “el gobierno dictatorial y no democrático de Maduro en Venezuela tilda de neofascistas a quienes exigimos por gobiernos democráticos que respeten la voluntad del pueblo y garanticen sus derechos en la región”. Y agregó: “Hoy, ganó la democracia. Pero el gobierno argentino no está a la altura”.

En la oposición también generó mucha repercusión una frase del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien, en la conferencia de prensa realizada en la Casa Rosada junto con Alberto Fernández, dijo: “Espero que Argentina no permita que la extrema derecha gane las elecciones”.

Lula no precisó si se refería a Juntos por el Cambio o La Libertad Avanza, liderado por Javier Milei, pero lo dijo luego de que Fernández criticó a Macri. Su frase completa fue: “Cuando Alberto ganó las elecciones yo estaba muy feliz. No sé si será candidato a la reelección, no sé cuántos candidatos habrá en la elecciones; lo único que espero es que Argentina no permita que la extrema derecha gane las elecciones. Es lo que deseo porque la extrema derecha no funcionó en ningún país que gobernó. Espero que el pueblo argentino, en su inteligencia, no permita que ocurra un desastre electoral”.

Bullrich le contestó enseguida: “Es importante que Lula actúe como presidente y deje que el pueblo argentino elija. Por otro lado que mire bien donde están los extremos, quizás los tiene más cerca”.

El presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, admitió que no se sintió aludido por los dichos de Lula, pero destacó: “Nosotros somos una oposición democrática que defiende los derechos humanos, la libertad, el Estado de Derecho y el humanismo en nuestro país y en el resto de la región y el mundo”. Y agregó: “El “relato” y actitud del gobierno nacional y del Presidente son una vergüenza”.

Cristian Ritondo, jefe del bloque de diputados nacionales del PRO, consideró que Lula “no debería meterse en temas de política interna de Argentina” y señaló: “Quizá desde Río no lo logre ver, pero acá tiene los peores amigos… Mientras sufrimos la inflación más alta en 30 años, Alberto Fernández se ocupa de recibir a dictadores como Nicolás Maduro o al Díaz-Canel de Cuba”.

“No se trata de izquierda ni de derecha, sino de buscar soluciones a los problemas de los argentinos -añadió-. Por eso es una vergüenza que Alberto Fernández siga con una agenda completamente a espaldas a los problemas de los argentinos y se comporte como líder de una facción”.

Para Ritondo, “un presidente que se alinea con los gobiernos autoritarios de la región y que ofrece ser la puerta de entrada de Rusia no tiene mucha autoridad moral para andar señalando a nadie”. Y opinió que “Macri fundó y lidera la alternativa en el país que defiende la libertad, el libre mercado, que respeta la división de poderes, que cree en la importancia de hacer cumplir la ley y confía en la fuerza de su gente para crecer, siempre del lado de la democracia y la libertad”.

Por su parte, el vicepresidente del PRO y diputado nacional Federico Angelini también criticó a Lula y a Alberto Fernández: “Con los graves problemas de seguridad, inflación y educación que tenemos en el país, es muy triste y más grave que tanto el presidente de Argentina como el de Brasil se preocupen únicamente por quién va a ganar las próximas elecciones”.

“Entiendo que, como todo personaje populista, estén nerviosos porque ven en franco riesgo su perpetuidad en el poder -resaltó el legislador santafesino, alineado con Bullrich-, pero la mala noticia para ellos es que en Argentina, al menos, hay una oposición fuerte y unida que hará prevalecer los valores democráticos y republicanos, el Estado de Derecho y las instituciones por sobre los comportamientos autoritarios con los que sueñan el kirchnerismo y sus amigos”.

Angelini dijo que “tanto Fernández como Lula deberían dejar de lado el relato cínico que vienen fogueando desde hace décadas en nombre de los trabajadores y las clases populares, porque ya quedó obsoleto”, y recordó que “en Argentina gobernaron 15 de los últimos 19 años y las pruebas están a la vista”. Apuntó que “la grieta hoy es entre desarrollo, innovación, apertura al mundo e impulso a la inversión versus un Estado bobo, gigante, ineficiente y asfixiante”, por lo que, concluyó, “quienes defiendan lo segundo seguirán siendo responsables de este fracaso.”

