Organizaciones sociales evalúan volver a las calles para reclamar al Gobierno por demoras en la entrega de alimentos

Movilización de la Unidad Piquetera frente al Ministerio de Desarrollo Social

Las organizaciones piqueteras y un grupo de movimientos sociales permanecen en estado de “alerta” por demoras en la entrega de alimentos de programas sociales. Se trata de un grupo de organizaciones que integran la Unidad Piquetera, que mantiene una tensa relación con el Gobierno. Reclaman que el Ministerio de Desarrollo Social, que ejecuta el programa Potenciar Trabajo y otras políticas sociales, les adeuda alimentos de octubre y de diciembre. Por estas horas, los piqueteros evalúan tomar medidas de fuerza.

“Si en los próximos días no se acreditan los fondos para las herramientas y los insumos, y no se entregan los alimentos, vamos a tomar alguna medida para denunciar lo que pasa. Espero que no tengamos que movilizarnos”, advirtió ante la consulta de Infobae un dirigente de Unidad Piquetera. Se trata de un grupo que nuclea a 30 organizaciones divididas en cuatro frentes.

El jueves pasado, antes de fin de año, los piqueteros fueron recibidos por la ministra Victoria Tolosa Paz en la sede de Desarrollo Social. Según pudo reconstruir este medio con protagonistas presentes en el encuentro, la funcionaria se comprometió a “cumplir lo pactado” con los dirigentes de los movimientos sociales. Es decir, garantizar la entrega de los bolsones de comidas destinados a merenderos y comedores beneficiarios del programa alimentario del Ministerio.

Ante la consulta de este medio, cerca de Tolosa Paz desmintieron la “demora” y la falta de entrega. “Los acuerdos de alimentos con la Unidad Piquetera tienen dos componentes: uno son los navideños, donde ellos tienen 404 bocas y al día de hoy se logró completar la entrega en todas las provincias”, aseguraron en Desarrollo Social.

Por otra parte, el Ministerio también hace entrega de alimentos secos a distintos merenderos y comedores a lo largo del país. Los movimientos sociales reclaman que el Gobierno les adeuda parte de la entrega de esos productos del mes de octubre y de diciembre. “Hay un cronograma de diciembre armado y acordado con Unidad Piquetera que arrancó el 20 de diciembre y termina el 20 de enero. Estamos en un 45% de la entrega y nos quedan por delante más de 15 días. En este acuerdo se entregan los kilos convenidos de diciembre más el 20% que no se habían entregado en el mes de octubre”, precisó otra fuente de Desarrollo Social. Los piqueteros discrepan y señalan que esos números “no son correctos”.

Victoria Tolosa Paz, ministra de Desarrollo Social

A su vez, hasta esta tarde había incertidumbre por el pago del Potenciar Trabajo de diciembre. Se trata del mayor programa de Desarrollo Social, que asiste a 1.300.000 beneficiarios con $28000 por mes, como contraprestación por trabajar en distintos emprendimientos. Además, el Gobierno anunció el año pasado el pago adicional de un bono de fin de año, equivalente al 50% de un Potenciar Trabajo. Al respecto, la Casa Rosada detalló que ese bono se entregaría en dos cuotas, una en diciembre y la otra en enero.

Desde la Unidad Piquetera explican que en diciembre correspondía que el pago del Potenciar Trabajo se debía hacer el 28, para que los beneficiarios tuvieran dinero para las fiestas. También reclamaron demoras en la entrega de bolsones navideños. El Ministerio se desentendió de esos plazos y aseguró que la fecha de pago es el 5 de cada mes. Finalmente, Desarrollo Social envió el pago hoy de los Potenciar Trabajo y los piqueteros desistieron de marchar. Sin embargo, siguen en alerta por las demoras en las entregas de alimentos.

Los alimentos secos se entregan por peso, según la cantidad de personas asistidas. Son bolsones que incluyen productos no perecederos como fideos, arroz, porotos, legumbres, aceite. En octubre, desde el Ministerio hubo una interrupción en la entrega de esos alimentos. Ante el reclamo de los piqueteros, Tolosa Paz se comprometió a enviar los productos a los merenderos y comedores que son parte de los programas sociales de Desarrollo Social.

Protesta de organizaciones sociales frente al Ministerio de Desarrollo Social (Franco Fafasuli)

El miércoles, los piqueteros realizaron una asamblea para analizar la situación. Allí decidieron marchar hoy por la falta de pago del Potenciar Trabajo de diciembre. Como el Ministerio efectuó el envió de dinero de esos planes hoy, los dirigentes desistieron de movilizarse. Sin embargo, sostienen el “estado de alerta” por las presuntas “irregularidades” que alegan en la entrega de los alimentos.

Cabe recordar que esta semana el Gobierno anunció la extensión hasta el 15 de enero del plazo para que los beneficiarios del Potenciar Trabajo validen su identidad. Se trata de un procedimiento por el cual quienes perciben esa asignación social deben completar los datos para ratificar información sobre su identidad. Se trata de una auditoría que Desarrollo Social empezó a realizar desde que se registraron irregularidades en más de 250.000 beneficiarios de esta asignación.

Según el último relevamiento del Ministerio que conduce Tolosa Paz, completaron el procedimiento un total de 1.32.671 titulares activos, que representa al 83.52% del padrón en todo el país. Por estos momentos, la cartera de Desarrollo Social despliega un fuerte operativo en todo el país para que todos los beneficiarios del Potenciar Trabajo completen el proceso de validación.

Los piqueteros consideran que la política de validación de identidad es una “estrategia burocrática” para recortar planes. El Gobierno se desmarca de esa idea, aunque sostiene que intensificarán los operativos en todo el territorio para garantizar que todos los asistidos por la ayuda del Estado cumplian con el requisito de validación.

Seguir leyendo: