La vecina de Cristina Kirchner criticó el pedido de allanamiento a su departamento: “Es un capricho para ajustar la realidad a su relato”

(Gustavo Gavotti)

La vecina de Cristina Kirchner en el edificio de Recoleta, Ximena de Tezanos Pinto, negó este jueves tener algún tipo de vínculo con Revolución Federal y cuestionó el pedido de la Vicepresidenta de que se allane su departamento y se secuestre su celular, al considerar que esa medida es “un capricho de ella para ajustar la realidad a su relato”.

La mujer, que recientemente quedó involucrada en la causa por el intento de asesinato contra la ex mandataria nacional por haber recibido en su domicilio a integrantes de esa agrupación, explicó cómo lo conoció a Gastón Guerra y sostuvo que no tuvo ninguna participación en el ataque del pasado primero de septiembre.

“Yo estoy muy tranquila, confío mucho en la Justicia. Si algún juez considera que tiene que allanarme la casa porque hay algo que le llama la atención, bueno, que se haga, no tengo reservas con eso. En este caso, sí lo siento como un capricho de Cristina Fernández de Kirchner de querer ajustar la realidad a su relato para poder salvarse ella y quedar como una víctima”, señaló.

Te puede interesar: Rechazaron el pedido de Cristina Kirchner para detener a tres integrantes de Revolución Federal

Durante una entrevista que brindó a Radio Rivadavia, Tezanos Pinto sostuvo que la ex presidenta “fue víctima de (Fernando) Sabag Montiel, que andá a saber con quién planeó, si es que planeó con alguien más el fallido atentado”, pero remarcó que el hecho de haber recibido en su casa a Guerra “no hace que hayan estado planificando” el ataque junto a él.

“Por una cuestión de eficiencia, si Cristina Kirchner es asesinada, la corrupción en la Argentina no se resuelve. El único modo de que se solucione la corrupción en la Argentina y de que deje de haber toda la miseria que termina trayendo para la gente, es que los jueces empiecen a poner límites”, argumentó.

La vicepresidente de Argentina, Cristina Kirchner sufrió en la puerta de su casa un intento de asesinato en medio de una muchedumbre de simpatizantes

Al respecto de la acusación en su contra, la mujer opinó que “todas las sospechas pueden ser lógicas en una primera instancia”, pero aclaró que “no es cierto” que se pasaban información sobre la Vicepresidenta con Guerra, sino que el joven solamente fue ”a arreglar unos azulejos que se cayeron en el baño”.

“Incluso yo la había pasado fotos por Whatsapp (de lo que debía reparar). Entonces, hay un informe en el que vieron los mensajes a Gastón, vieron la conversación conmigo y saben de qué trataba esa conversación”, agregó.

En este sentido, la vecina de la ex mandataria precisó que al muchacho lo conoció por “una amiga en común” que vivió con ella en el departamento de Recoleta “por unos meses” y recordó que en un momento lo acompañó a declarar en una de las denuncias en su contra que le había hecho un periodista.

“Como yo tenía con esta amiga una relación muy fluida, me acerqué porque lo quería conocer a Gastón. Lo había escuchado hablar en algunas oportunidades y me pareció un chico sin mucha instrucción, pero que hablaba con mucho sentido común y con sentido de patria”, detalló.

Te puede interesar: Integrantes de Revolución Federal estuvieron en el edificio de CFK antes del ataque e investigan si tuvieron contacto con Sabag Montiel

Y completó: “Yo no deseo ni deseé jamás la muerte de Cristina Fernández de Kirchner, porque a mí lo que me importa es una reconstrucción de la República, que desaparezca la corrupción. ¿Muerto el perro se acaba la rabia? No. Acá hay que atacar el problema”.

Por último, la mujer volvió a rechazar todas las sospechas contra ella y subrayó que “nadie es quien para quitarle la vida al otro” y que “en ningún lugar” de su cuenta de Twitter “van a encontrar apoyo de la gente que pide bala” contra la Vicepresidenta.

“Segundo, yo no tengo por qué saber las cosas que piensan o lo que publican las personas que vienen a casa. Con respecto a Gastón, yo sí había escuchado de él cuál era su vocación, que es de mucha indignación, de mucho enojo, pero en ningún momento era querer matarla”, cerró.

Seguir leyendo: