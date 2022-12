Cristina Kirchner criticó a la Corte por la coparticipación y habló de su candidatura: “No es renunciamiento, hay proscripción”

Cristina Kirchner: “Ni renunciamiento ni autoexclusión, proscripción”

Cristina Kirchner reapareció públicamente en medio de la fuerte tensión política que hay entre el Gobierno y la oposición por el fallo de la Corte Suprema a favor de la ciudad de Buenos Aires por la coparticipación. Como se esperaba, la Vicepresidenta hizo referencia al conflicto con críticas hacia Horacio Rodríguez Larreta, la Justicia en general y el máximo tribunal en particular.

Cristina Kirchner en Avellaneda

“Macri modificó con un decreto simple lo que le tocaba al gobierno nacional de coparticipación y le dio muchísimo al gobierno de la ciudad de Buenos Aires, la más rica de Argentina. Lo que le quitó de esa porción que va a las provincias se lo dio a la Ciudad. Y después, esto que había sido discutido y criticado por todos los gobernadores fue resuelto por otro decreto de Alberto Fernández, pero no quedó en un decreto simple. Esto es lo que la sociedad no sabe: hubo una ley del Congreso que consagró ese decreto y esa nueva distribución del ingreso”, comenzó la ex presidenta.

Y sentenció: “Sin embargo, la Corte hizo caso omiso a una ley. Estamos en un momento en el que se suspende una ley, una cosa insólita. Las leyes no pueden suspenderse, el único que puede hacer eso es el Congreso, el que las sanciona. El Poder Judicial puede declararla inconstitucional”.

“Estamos ante un hecho antijurídico, como si hubiera desaparecido un estado de derecho”, completó CFK.

Cristina Kirchner en la inauguración del polideportivo Diego Armando Maradona en Avellaneda

En ese sentido, consideró que el falló de la Corte no es “en contra” de su persona: “Es contra el peronismo. En coparticipación le van a dar la plata a la Ciudad para la campaña electoral, que ya sabemos que el jefe de Gobierno va a ser el candidato. Le van a incrementar lo que tiene. Lo que gasta la ciudad en plantas y helechos es el presupuesto de todo el año de Quilmes”.

“Bonaerenses: esta provincia tiene 300 mil kilómetros cuadrados. Recibe mucho menos de lo que produce. En la Ciudad tienen todo. Advirtamos lo que está pasando. Cada compañero tiene su bastón de mariscal, sáquenlo. Y no le pidan permiso”, interpeló Fernández de Kirchner a los militantes.

Además, resaltó que “es necesario salir a hablar, explicar y a bajar a tomar contacto con el barrio, hablarle a la gente. La gente esta ávida de que les hablen y les expliquen. A nosotros nadie nos dijo lo que había que hacer cuando éramos jóvenes. Es necesario replantearse estas cosas y saber que es necesario poner lo mejor. Se ha sufrido mucho en Argentina. Hay muchas carencias y es muy difícil por el endeudamiento que heredamos, sumado a esta fala de estado de derecho”.

Al inicio de su discurso, habló sobre el análisis que hicieron algunos medios de comunicación sobre el día en el que se bajó de una posible candidatura para las próximas elecciones del 2023. “Soy peruca, hablemos claro. El único renunciamiento que tuvo el peronismo fue el de Eva. Acá tampoco hay autoexclusión, hay proscripción. El día que yo hablé (al conocerse su condena en la causa por Vialidad) no estaba enojada, no es que dije algo en el fervor del momento. Fue algo meditado”, aclaró.

“La proscripción -este procedimiento nuevo- lo empezaron a pergeñar aquel 9 de diciembre de 2015 cuando nos despedimos en Plaza de Mayo y cantamos ‘volveremos’. Lo primero que hicieron fue armar un juicio, luego decidieron se hiciera el 21 de mayo del 2019, 15 días antes de que cerraran los plazos electorales. Nadie se acuerda porque 3 días antes desarticulé esa maniobra”, recordó la Vicepresidenta al mencionar el día en el que anunció la fórmula con Alberto Fernández.

