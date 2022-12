El gobierno porteño mantendrá el impuesto a las tarjetas de crédito mientras se extienda el conflicto por la coparticipación

El Gobierno de la Ciudad agregó un Impuesto a los Sellos a los resúmenes de tarjeta de crédito cuando la Nación redujo su coeficiente de coparticipación

La Ciudad de Buenos Aires mantendrá el Impuesto a los Sellos que cobra sobre los resúmenes de tarjeta de crédito y el Impuesto a los Ingresos Brutos que carga sobre las Leliq en las que los bancos colocan su liquidez. Así lo reveló Martín Mura, ministro de Hacienda y Finanzas porteño, quien aseguró que el gobierno nacional todavía no acata el fallo de la Corte Suprema que devuelve el coeficiente de coparticipación porteño al 2,95% desde el 1,40% al que lo había bajado la Naicón.

Ayer, el presidente Alberto Fernández anunció que pagará la cautelar de la Corte Suprema sobre la coparticipación de CABA con bonos del Tesoro, algo que el gobierno porteño no acepta. El viernes pasado, luego de que el Presidente anunciara que no iba a cumplir con el fallo, el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, dio una respuesta ambigua sobre la cuestión: “Yo ratifico que cumplo con mi palabra, cuando nos devuelvan los fondos, sacamos los impuestos”. “Vamos a bajar los impuestos, con lo que me comprometo lo cumplo”, enfatizó. Ahora su ministro de Hacienda explicó los términos en los que opera esa promesa.

“Nosotros seguimos sosteniendo que no se está cumpliendo el fallo (...) Primero nos sorprendimos con que el Gobierno no acata el fallo, ahora nos sorprendemos de nuevo cuando un gobierno decide que parte de la coparticipación de la provincia la va a pagar con bonos”, dijo Mura en una entrevista concedida a CNN Radio.

“En el 2015 cuando la Corte Suprema le da la razón a Córdoba, Santa Fe y San Luis respecto de la famosa detracción del 15% de la coparticipación que iba para la Anases, automáticamente corrigió la forma de calcular para esas tres provincias y al otro día le comenzó a pagar como decía el fallo. Lo que pagó con bonos fue el retroactivo”, agregó el funcionario de Horacio Rodríguez Larreta.

“Acá el fallo de la Corte no establece una deuda, dice que a partir de hoy el nuevo índice de coparticipación de la Ciudad es 2,95% (...) Nosotros habíamos establecido que la baja comenzaba a suceder el día inmediatamente posterior a que empiece a gotear el 2,95 en vez del 1,40 de la coparticipación. El Frente de Todos no nos dio los 40 votos para poder hacerlo”. dijo.

Fernández anunció que depositarían en una cuenta del Banco Nación la diferencia entre el 1,40 y el 2,95, pero en bonos soberanos. Específicamente, utilizarían el TX31, un bono CER que vence dentro de casi 9 años y muy poco líquido (difícil de vender, porque casi no se opera en el mercado).

En la Ciudad sostienen que esa forma de pago no permite eliminar los impuestos que establecieron cuando la Nación les redujo la coparticipación inicialmente. Porque se trata de un flujo de dinero que se asigna a partidas presupuestarias cotidianas y no una deuda acumulada que se deba devolver. Sin dinero en efectivo, como se paga a diario el “goteo” de la coparticipación, no pueden aplicar los fondos al funcionamiento cotidiano de la Ciudad.

Según explican, para eliminar los dos impuestos -tarjetas de crédito y Leliq- se necesita que la Legislatura Porteña trate el tema. En esta parte del año, en sesiones extraordinarias, lo que implica que se necesitan 40 votos para eliminarlo.

El proyecto de Ley, sostiene el oficialismo porteño, no tuvo el acuerdo del kirchnerismo en la Ciudad y no logró ser tratado. Pero afirman que van a buscar las vías para volverlo a tratar.

Pero aún si lograran tratarlo y aprobarlo, la desaparición del impuesto a las tarjetas no sería inmediata. Eso es porque el texto del proyecto incluye una cláusula que establece que el Impuesto deja de regir un día después de que el nuevo coeficiente de coparticipación empiece a aplicarse en forma efectiva y los fondos empiecen a gotear hacia las arcas de la Ciudad.

Quejas porteñas

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, rechazó la decisión del Gobierno Nacional de pagar el fallo con bonos.

“El Presidente quiere hacer trampa para seguir incumpliendo el fallo, eso se debe hacer con transferencias del Banco Nación, se llama goteo diario y se hace en pesos. En ningún lugar se habilita el pago en bonos, esto no es interpretable”, aseguró Rodríguez Larreta en un acto donde presentó a los nuevos funcionarios que se sumarán a su gabinete.

En este marco, Rodríguez Larreta comunicó que la administración porteña presentó ayer un informe ante el máximo tribunal por el incumplimiento del pago, y esta mañana se iniciaron las acciones judiciales contra los funcionarios nacionales responsables. “Vamos a ir a fondo hasta que se cumpla con la ley”, ratificó el jefe de Gobierno porteño al presentar a los nuevos miembros del gabinete porteño.

“La motivación del Presidente no la sabemos, pero hay decisiones que son erráticas y muy cuestionables desde el punto de vista democrático”, enfatizó el jefe de Gobierno.

