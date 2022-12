El cruce de declaraciones de Bullrich y Rodríguez Larreta que recalentó la interna del PRO: “No es momento de tibios”

Patricia Bullrich

La interna del PRO cierra el año con niveles de tensión altos. Si bien hace algunos días pareció amainar la crispación, la tregua se rompió otra vez. Patricia Bullrich le salió hoy al cruce a Horacio Rodríguez Larreta por declaraciones que el jefe de Gobierno de la Ciudad había hecho ayer. “Este no es un momento de tibios, es un momento de gente con carácter”, lanzó la exministra de Seguridad en respuesta al otro presidenciable del partido amarillo.

Las declaraciones de Bullrich fueron este mediodía, en un almuerzo en Boedo con militantes del PRO, organizado por los dirigentes bullrichistas Maximiliano Rima, Carlos Rua, y Fabián Moro. “Algunos hablan de que para dialogar hay que tener huevos, pero realmente lo que hay que tener es huevos para cambiar la Argentina, para sacar a 47 millones de ciudadanos de donde están”, espetó la ex diputada nacional.

Rodríguez Larreta organizó ayer un acto de cierre de año con dirigentes del PRO de todo el país. El alcalde de la Ciudad buscó mostrar estructura y volumen político en plena interna partidaria, cuya principal contrincante por la candidatura presidencial es Bullrich. Sin embargo, más que un evento de fin de año, fue una especie de lanzamiento presidencial.

Acto de Horacio Rodríguez Larreta en Costa Salguero

Los organizadores se desmarcan de ese rótulo, pero el merchandising y el clima fue mucho más de cierre de campaña que de brindis de fin de año. Hubo 5.000 militantes y dirigentes del PRO en un salón del predio de Costa Salguero, con un escenario 360°, cuyo único orador fue Rodríguez Larreta.

El discurso fue enérgico y con permanente arenga presidencial. “Se siente, se siente, Horacio presidente”, coreaban unánimes los dirigentes presentes. El jefe de Gobierno asentía y avivaba a la militancia. Por la euforia presidencial y electoral, terminó su discurso disfónico: algo poco usual en un dirigente que tiende a sostener un tono institucional.

En ese contexto, Rodríguez Larreta insistió con la idea de generar un “consenso amplio” para 2023 y buscó diferenciarse de Bullrich. “Hay que tener más huevos para dialogar con el que piensa diferente que para sentarse del otro lado de la tribuna a agredir. Basta de la grieta que nos condenó al fracaso, hay que hacer algo diferente”, enfatizó el alcalde porteño.

En diálogo con Infobae, el diputado nacional Omar De Marchi, uno de los organizadores del acto larretista, negó que el discurso de Rodríguez Larreta tuviera un guiño para Bullrich. “No fue un mensaje para Patricia y Mauricio, fue un mensaje para la Argentina, porque la grieta está instalada en todo el país. Hay que volver a instalar el diálogo para lograr resultados positivos”, aseguró el dirigente mendocino.

La presidenta del PRO aprovechó el almuerzo bullrichista de hoy y recogió el guante. “La decisión está totalmente tomada, no escuchen que voy a ir por otros cargos, voy a ir a la Presidencia de la Nación. Lo voy a dejar todo”, sostuvo la ex ministra de Seguridad. Fue una forma de dejar en claro que no se bajará de la competencia por la Casa Rosada.

“Le vamos a poner la valentía, le vamos a poner el coraje, y el carácter que el cambio necesita, este no es un momento de tibios, es un momento de gente con carácter”, insistió Bullrich, en clara alusión a Rodríguez Larreta. “El miedo paraliza, el que tiene miedo a gobernar, quédese en su casa, piénsenlo bien porque cada uno que decida trabajar por el cambio, no puede tener miedo”, espetó la ex diputada nacional.

Bullrich no fue invitada al acto de ayer del jefe de Gobierno porteño. El evento tuvo una fisonomía netamente larretista. El único dirigente de renombre que también es cercano a la ex ministra de Seguridad y asistió al mitin en Costa Salguero fue Jorge Macri, uno de los precandidatos a jefe de Gobierno del PRO. Además, estuvieron el resto de los contendientes por la sucesión porteña, Fernán Quirós, Soledad Acuña y Emmanuel Ferrario.

Mientras sucedía el acto de Rodríguez Larreta, Bullrich recorrió ayer La Palta, donde compartió una actividad junto a los intendentes Julio Garro (anfitrión), Néstor Grindetti (Lanús), Javier Iguacel (Capitán Sarmiento), y los dirigentes Mauro Palummo, Juan Pablo Alan, Martín Culatto y Gustavo Ferragut, entre otros.

