Victoria Tolosa Paz sobre el bono para beneficiarios de planes sociales: “Puede ser insuficiente pero es lo que podemos”

La ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz

Luego de que este miércoles el Gobierno Nacional anunciara dos bonos de fin de año destinados a trabajadores registrados con salarios de hasta 180 mil pesos y beneficiaros del programa Potenciar Trabajo con el objetivo de paliar el impacto de la inflación, la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, reconoció que el monto “puede ser insuficiente” pero señaló que es lo que el Estado “puede hacer” en este contexto económico.

La ex diputada nacional ratificó que el bono para los titulares del Potenciar Trabajo será de $13.500 y que se va a abonar en dos cuotas: una previa a Navidad -el 21 de diciembre- por $6.500; “y el 50% restante el 6 de enero”. En este marco señaló que aguardan por “la finalización del proceso de validación de identidad que se está llevando adelante para todos los beneficiarios” del programa en cuestión, que se inició en el marco de las irregularidades reveladas por la AFIP. Tolosa Paz defendió la iniciativa, aunque aclaró: “Es un gran programa pero hay que ir trabajando en la transparencia”.

El bono de fin de año para este sector de la economía popular estará destinado a un universo de 1.364.000 personas -según precisó la ministra-, número al que se llegó a partir del “padrón que se liquidó el mes pasado con un permiso que tuvimos que solicitar a la Justicia” tras la denuncia penal contra ella y contra el secretario de Economía Social -y líder del Movimiento Evita-, Emilio Pérsico.

“Las incompatibilidades no eran tales. No eran 250 mil personas con incompatibilidades, lejos de ese número. Hay bajas producto de que la gente consigue empleo formal, hay personas que compran un auto y salen del programa... hay personas que no cumplen las condiciones y se les da la baja. Las bajas de AFIP fueron apenas 8.900, el resto fueron bajas habituales por la propia Secretaría de Economía Social”, explicó la funcionaria.

El otro bono de fin de año es de $24.000 y alcanzará a los trabajadores en relación de dependencia que cobran salarios que no superan los $185.000 pesos. Se paga aparte del aguinaldo, está exento de Ganancias y está a cargo de las empresas privadas. Se pagará en una única cuota durante diciembre.

En el caso de las pymes, la mitad del bono que debe pagar cada empresa podrá ser deducible del impuesto a las Ganancias, y el Estado asume el pago de la otra mitad. El requisito para acceder a este beneficio es que cada pequeña y mediana empresa presente la Declaración Jurada.

Con respecto a los beneficiarios de este bono, Tolosa Paz manifestó que “hay que tener un sentido de mucha sensibilidad para entender y atender las demandas de un pueblo trabajador registrado”: “Entendemos que es un bono que no suma a la negociación paritaria que cada convenio tiene pero sí que lleva un alivio a ese universo de trabajadores que tienen hasta tres salarios mínimos, vitales y móviles de ingreso”.

En declaraciones con A24, al ser consultada sobre si en este contexto económico está garantizada la paz social, la ministra aseguró que con esta asistencia a través de los bonos “se busca llevar paz”. “Claro que en un contexto de tanta complejidad por la inflación, claramente puede ser insuficiente lo que el Gobierno está haciendo en este momento pero es lo que podemos hacer para no descuidar claramente el objetivo uno que es empezar a controlar el índice de inflación que en este 2022 trajo tanto dolor a las familias trabajadoras”, reconoció.

“Cada medida que tomamos no es la que nos conforma, sino la que podemos en un marco de responsabilidad de las cuentas públicas, atendiendo lo urgente y en el marco de una cantidad de medidas”, justificó Tolosa Paz.

“A todos nos gustaría decir que el bono es superior y cubre la canasta básica total de cada familia pobre en Argentina, pero no lo podemos hacer en tanto estaríamos teniendo un problema secundario que no queremos”, agregó en torno a su impacto en el índice de precios. La ministra de Desarrollo Social ratificó que el objetivo del Poder Ejecutivo es “tranquilizar e ir extendiendo este Estado presente con bonos y ayuda para recuperar ingresos de los sectores vulnerables y trabajadores pobres”.

Pese a la situación crítica de los sectores más vulnerables, señaló que “es indiscutible” que “hay crecimiento económico” en Argentina. “Queremos construir empleo registrado para que los trabajadores tengan derechos”, acotó.

En la previa a los cortes de ruta que realizarán los movimientos piqueteros este jueves en rechazo al bono que el Gobierno anunció para los beneficiarios del Potenciar Trabajo, Tolosa Paz dijo que “la solución” para que las personas tengan empleo registrado no la tiene ella, sino el Congreso Nacional. En ese marco, volvió a invitar a discutir la ley del Monotributo Productivo, pero aclaró que es una iniciativa que divide las aguas en los propios movimientos sociales: “Hay sectores de la UTEP que se tienen que poner de acuerdo con, algunos lo quieren y otros no, necesitamos que sinteticen qué idea quieren, si la de Grabois o la de Emilio Pérsico o el Gringo Castro”. “Esa ley quedó trunca porque no hay acuerdo en la mesa de la UTEP”, agregó.

No obstante, frente a los cuestionamientos de las organizaciones piqueteras en el marco de los relevamientos del Potenciar Trabajo y las bajas del programa, la ministra de Desarrollo Social conluyó: “Guarda con pensar que las suspensiones las opera la ministra... hay un secretario de Economía Popular que es Emilio Pérsico, hay unidades de gestión y certificación que son las que dan cuenta de esto”.

