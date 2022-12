Javier Milei continúa con su armado nacional: cerró un acuerdo en San Luis con un ex presidente del PRO provincial

Javier Milei junto a Bartolomé Abdala

En su carrera por llegar a la Presidencia, el diputado de La Libertad Avanza Javier Milei continúa con su armado nacional. En las últimas horas cerró en San Luis un acuerdo con Bartolomé Abdala, un dirigente que fue ex presidente del PRO en esta provincia y que desde el año pasado se encuentra distanciado del macrismo.

De esta manera, el economista consiguió otro apoyo en el interior de la Argentina de cara a las elecciones del 2023, que se suma a Carlos Eguia, en Neuquén; Ariel Rivero, en Río Negro; Cesar Treffinger, en Chubut; Ricardo Bussi, en Tucumán, y Agustín Coto, en Tierra del Fuego.

Al igual que Eguia, que pertenecía a la Coalición Cívica; Rivero, intendente de Campo Grande y ex aliado de Miguel Ángel Pichetto, y Coto, que formaba parte de Republicanos Unidos, que lidera Ricardo López Murphy, Abdala es un ex integrante de Juntos por el Cambio que decidió abandonar esa fuerza para acompañar al libertario.

El sanluisino, de hecho, fue presidente del PRO en esa provincia hasta 2017, pero desde el 2021 se encuentra enemistado con las autoridades nacionales del espacio, que en medio de una fuerte interna local respaldaron la intervención del partido, que quedó en manos de Esteban Garrido.

Te puede interesar: Tras la condena, Cristina Kirchner reaparecerá en público: el peronismo prepara una fuerte movilización para respaldarla

“Esos desmanejos y maltratos me parecieron desastrosos, porque no solo me perjudicaron a mí, sino a un montón de otros dirigentes que querían participar y quedaron proscritos. Ellos apoyaron abiertamente, es más, le han regalado el partido a Garrido, que ni siquiera era un afiliado. Para nosotros, que tenemos dignidad, nos pareció una falta de respeto”, explicó Abdala en diálogo con Infobae.

En paralelo, Javier Milei sigue con sus recorridas por el Conurbano

La relación terminó de romperse cuando la presidenta del PRO a nivel país, Patricia Bullrich, viajó a San Luis para apoyar la candidatura a diputado nacional de Claudio Poggi, un ex gobernador local, que ganó las elecciones legislativas de 2021, quedando primero por poca diferencia sobre la lista de Alberto Rodríguez Saá.

En este marco, y luego de varias reuniones con Carlos Kikuchi, el armador de Milei, y dos de sus principales miembros del equipo, Mariano Gerván y Julio Serna, el ex diputado provincial decidió sumarse a La Libertad Avanza.

“Creo que Javier es el que mejor representa las ideas de la libertad que tenía el propio Mauricio Macri al inicio de su carrera política y que después, cuando fue gobierno, no supo o pudo aplicar. Por eso me convencí a acompañarlo a él”, precisó Abdala.

La incorporación de este dirigente es importante para el círculo íntimo que acompaña al economista, que desde hace meses viene trabajando intensamente en distintas partes de la Argentina para conseguir el respaldo de diferentes figuras que le den más volumen a su candidatura presidencial.

Javier Milei junto a Ariel Rivero, su dirigente en Río Negro

“Estoy tratando de conformar el Partido Libertario en San Luis para tener, lo que sería en la Fórmula Uno, una escudería con la cual competir acá y poder fiscalizar. La posibilidad de una candidatura se hablará más tarde, primero hay que esperar a que se fije la fecha de la elección y que estén todas las reglas claras”, agregó.

Te puede interesar: Bullrich desplazó a Milman de su armado electoral: los próximos pasos en su campaña

El caso de esta provincia es particular, ya que recientemente la Legislatura aprobó una reforma del sistema electoral impulsada por Rodríguez Saá, que incluyó la eliminación de las Primarias y el regreso de la “Ley de Lemas”.

Mientras tanto, Milei prepara todo para viajar el próximo sábado 17 de diciembre a Neuquén, donde encabezará un acto en el gimnasio del Parque Central, que será abierto al público y en el que el diputado será el único orador y le agradecerá el apoyo a su candidato local, Eguia.

“Javier está muy entusiasmado en venir a la ciudad, quiere estar cerca de la gente como él está acostumbrado. Sabe que hay muchas personas que están trabajando con un gran compromiso en este proyecto y eso lo valora y agradece enormemente”, señaló Karina, la hermana del economista y miembro de su equipo de campaña.

En este contexto, el acuerdo con Abdala también llegó en un buen momento, ya que podrá presentarse en aquel evento como un respaldo más en el interior argentino a las aspiraciones del líder de La Libertad Avanza de llegar a la Presidencia.

“Estoy seguro de que Javier es la única persona con coraje para tomar las medidas que haya que tomar para cambiar el destino del país, y el único capacitado para poder implementar medidas diferentes. Estamos hartos de que siempre, todos los gobiernos, tomen las mismas medidas, bajo nombres distintos: Precio Justo, Precios Cuidados, cepo, impuestos de todo tipo; siguen apretando al que produce y genera empleo, a las PYMES, al campo, a los comerciantes”, sostuvo el dirigente tras confirmar su alianza con Milei.

Seguir leyendo: