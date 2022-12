Tras la condena, Cristina Kirchner reaparecerá en público: el peronismo prepara una fuerte movilización para respaldarla

Cristina Kirchner reaparecerá públicamente durante un acto en el Centro Cultural Kirchner (REUTERS)

El lunes por la tarde, el peronismo se movilizará para respaldar a Cristina Kirchner, luego de que la Vicepresidenta fuera condenada a 6 años de prisión e inhabilitación de cargos púbicos de por vida en la causa Vialidad. Será durante un acto del Grupo de Puebla en el Centro Cultural Kirchner.

El kirchnerismo empezó a mover los hilos para poder organizar durante los próximos días una manifestación potente en el centro de la Ciudad de Buenos Aires. Buscarán que sea un respaldo masivo y organizado. Se estima que la Vicepresidenta hable a las 18:30, para cerrar el acto.

Del encuentro, en el que hablará la titular del Senado, participará el presidente Alberto Fernández. Será un nuevo reencuentro público entre los dos. En esta oportunidad tras la condena a la Vicepresidenta. El Presidente abrirá el primer panel y se quedará a escuchar la participación de su compañera de fórmula.

Durante la tarde de ayer el Jefe de Estado se comunicó con CFK para brindarle su apoyo luego de la condena y su discurso desde el Senado. La relación está quebrada pero tiene momentos como los de ayer donde se producen acercamientos. Los últimos estuvieron relacionados a los momentos claves del proceso judicial que enfrenta la Vicepresidenta.

Al acto en el CCK acudirán los mismos sectores que estuvieron en La Plata

Además, estarán el ex presidente de Ecuador Rafael Correa y el ex mandatario de Bolivia, Evo Morales., entre otros ex mandatarios de la región que expresarán su respaldo a la Vicepresidenta.

El sector K del Gobierno está trabajando para que en el evento estén presentes los gobernadores del PJ, dirigentes sindicales y sociales, y los intendentes de la provincia de Buenos Aires. Es decir, un bloque dirigencial que le dé volumen al respaldo luego de la condena del Tribunal Oral Federal 2.

“La idea es que estén los mismos sectores que estuvieron en el acto en La Plata, más los gobernadores peronistas”, aseguró a Infobae un importante dirigente del kirchnerismo. La convocatoria se cerró anoche durante la comida que Cristina Kirchner compartió con los principales dirigentes del kirchnerismo en Ensenada.

El kirchnerismo está cumpliendo con lo que tenía planeado desde la semana pasada. Esperaron a que se lea la sentencia y empezaron a organizar una movilización con los diferentes sectores del Frente de Todos. Espacios que se han ido pronunciando, en forma escalonada, desde ayer a la tarde.

El Movimiento Evita, el más afín al Presidente, estará en la puerta del CCK. Será una nueva señal de acercamiento a Cristina Kirchner, luego de que una comisión estuvo presente en el acto en La Plata. También estará Barrios de Pie, que conduce Daniel Menéndez.

También marcharán la CTA y ATE, las organizaciones sociales que son parte del kirchnerismo y que durante las últimas semanas venían dándole forma al operativo clamor para que Cristina Kirchner sea candidata a presidenta.

Noticia en desarrollo....