Milei refuerza las recorridas en provincia de Buenos Aires, prepara un acto en Neuquén y hará anuncios en clave electoral

A Javier Milei le gusta el fútbol, tanto que incluso llegó a ser arquero de Chacarita. Pero por estas horas está inmerso en su campaña presidencial y ni siquiera el Mundial de Qatar 2022, que comienza mañana, lo distrae de su proyecto político. De cara a fin de año, el líder libertario prepara una serie de recorridas para intensificar su figura en la provincia de Buenos Aires. A nivel nacional, su equipo trabaja en la organización de un acto de cierre de año en Neuquén. A la par, los liberales harán una serie de anuncios en clave electoral para mover el tablero político antes que empiece el 2023.

No obstante, Milei se encuentra en México desde ayer, a donde viajó invitado a la Conferencia Política de Acción Conservadora, que reúne a líderes de la derecha a nivel mundial. Allí, el diputado nacional dará una conferencia y compartirá un evento junto al diputado brasilero Eduardo Bolsonaro -hijo de Jair Bolsonaro, presidente saliente de Brasil- y al ex candidato a presidente de Chile, José Antonio Kast. También estará el ex asesor de Donald Trump en la Casa Blanca, Steve Bannon, y habrá un mensaje grabado de Santiago Abascal, líder de Vox de España.

A su regreso, el libertario se sumergirá una vez más en la geografía bonaerense. Allí, la estrategia política mileista a cargo de Carlos Kikuchi, armador nacional del espacio, y de Sebastián Pareja, en la provincia, busca ordenar el proyecto de poder del líder de La Libertad Avanza. Aún sin candidatos definidos, los libertarios apuestan a fortalecer la figura de Milei. Incluso, el sábado inauguraron un local partidario en Mar del Plata sólo con la marca “Javier Milei”.

En ese sentido, entre la última semana de noviembre y diciembre, los armadores bonaerenses prevén que Milei recorra distritos como Lomas de Zamora, y analizan visitas a otros destinos en el interior provincial, como Chivilcoy, Olavarría y San Pedro. Por el momento, el economista se moverá en la madre de todas las batallas sin apuntalar candidaturas provinciales o distritales.

La respuesta oficial es que no habrá nombres definitivos hasta cerca de Semana Santa del año que viene. Sin embargo, el búnker mileísta ya analiza figuras políticas posibles para disputar la batalla bonaerense. Empero, en este momento todo es informal.

La estructura libertaria en provincia de Buenos Aires sigue trabajando con un esquema de coordinadores seccionales y distritales. Se trata de punteros locales que tienen como función darle forma al armado de La Libertad Avanza en sus respectivos territorios. Si bien aún no cuentan con operadores en los 135 distritos, apuestan a lograr ese objetivo a principios de 2023.

Después de un año tan intenso como turbulento, Milei pretende cerrar el 2023 exento de nuevos conflictos internos. Los dirigentes libertarios lograron saldar las tensiones políticas que fragmentaron al espacio a lo largo del año. En ese sentido, después de largos meses de disonancias, hace varias semanas que Kikuchi suele tener conversaciones con Ramiro Marra, legislador porteño y referente nacional de La Libertad Avanza. Los dirigentes transitan una especie de paz política que busca priorizar la armonía interior.

A su vez, la semana pasada hubo conversaciones para dirimir matices entre la mesa política de Milei y Victoria Villarruel. La diputada nacional y presidente del Partido Demócrata bonaerense ha tenido roces con el staff político del economista por diferencias en el armado en la provincia de Buenos Aires. Aunque hay divergencias que persisten, el mileísmo busca consolidar una pax política para galvanizar a toda la coalición. Los dirigentes libertarios saben que se acerca la recta final de la carrera electoral y entienden que cualquier conflicto interno los perjudica.

La Patagonia rebelde en clave libertaria

Para cerrar el año, Milei viajará a Neuquén. Allí, el 16 de diciembre compartirá un acto junto a Carlos Eguía, flamante aliado y candidato a gobernador libertario en la provincia petrolera. El evento será por la tarde de ese viernes, en el Gimnasio Parque Central.

En octubre, Milei cerró un acuerdo con Eguía que derivó en la ruptura de Juntos por el Cambio a nivel provincial. El neuquino era referente local de la Coalición Cívica y desde principios de año trabajaba dentro del armado de la coalición opositora para disputarle la gobernación al histórico Movimiento Popular Neuquino. La jugada mileista dinamitó el frente opositor y llenó de incertidumbre la disputa electoral en la provincia.

Con la provincia en llamas desde el punto de vista político, Milei apuesta con el acto de fin de año a fortalecer su propia figura en Neuquén y apuntalar la candidatura de Eguía. La provincia patagónica elige gobernador entre marzo y abril y en enero se lanzará a todo motor la recta final de la campaña local.

Eguía se sumó a la alianza con César Treffinger, otro “rebelde” que en Chubut integró su partido provincial a la estructura libertaria. Por estas horas, el búnker político del economista divulgador de la Escuela Austríaca tiene conversaciones avanzadas en otros destinos del sur del país. Al respecto, se esperan anuncios electorales que muevan el ajedrez político antes de fin de año.

