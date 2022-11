Ricardo Jaime sufrió un nuevo revés judicial y continuará detenido

Ricardo Jaime cuando fue detenido en 2016. Télam

El Tribunal Oral Federal 7 que tendrá que juzgar a los imputados en el Caso Cuadernos determinó que Ricardo Jaime deberá continuar detenido con prisión preventiva en la cárcel de Ezeiza. De esta manera, el ex secretario de Transporte de Néstor y Cristina Kirchner seguirá en la misma situación en la que está desde que fue detenido en Córdoba el 2 de abril de 2016.

Los jueces Fernando Canero y Germán Castelli por mayoría negaron la excarcelación y el pedido de prisión domiciliaria ante una solicitud presentada por Eduardo Gómez Caminos y Darío Vezzaro, los abogados de Jaime, la semana pasada. El juez Enrique Méndez Signori votó en disidencia por aceptar el pedido de excarcelación de Jaime. La defensa planteó que el plazo de prisión preventiva de más de tres años esta cumplido y que en una revisión reciente la Sala III de Casación había confirmado la prórroga de la preventiva dictada por el TOF 7 pero había pedido que el juicio se iniciara a la brevedad.

El juez Canero, en su voto señaló que “el tiempo que lleva en detención el imputado no resulta irrazonable frente a la magnitud y complejidad de los hechos investigados en la presente causa y sus conexas”. Castelli adhirió al voto inicial de Canero y a partir de ello la situación de Jaime se mantiene como hasta hoy. Los jueces sostienen que se mantienen los peligros procesales que se consideraron para dictar la prisión preventiva de Jaime: peligro de fuga y entorpecimiento de la investigación. Seguirá detenido en la cárcel de Ezeiza. Los jueces además dijeron que el juicio está en trámite ya que se están analizando las nulidades presentadas y la admisibilidad de las pruebas solicitadas.

En ese Tribunal Oral Federal tiene a su cargo el Caso Cuadernos. Jaime, según declararon como arrepentidos los empresarios Aldo Roggio y Gabriel Romero, cobraba coimas mensuales por la entrega de subsidios ferroviarios. Los empresarios tenían concesiones que debían ser controladas por Jaime y admitieron pagos de entre un 5 y un 30 por ciento de los subsidios en retornos. Pero además Romero tenía la concesión de la estratégica hidrovía del río Paraná. El empresario admitió haberle pagado a Jaime 500.000 dólares al año por la mantener y renovar la concesión de la hidrovía. Jaime está acusado, al igual que Cristina Kirchner, los empresarios y otros ex funcionarios, en el tramo del Caso Cuadernos conocido como “Secretaría de Transporte”

Jaime es el único ex funcionario del kirchnerismo condenado por casos de corrupción que se encuentra detenido. Seguirá con prisión preventiva a la espera del comienzo del juicio. Los abogados de Jaime habían reclamado la excarcelación debido a que en este expediente Jaime está detenido desde 2019. Y consideraron que estaban vencidos los plazos de la prisión preventiva. Pidieron que en caso de que no se le diera la excarcelación, se lo beneficiara con la prisión domiciliaria a la espera del juicio. Canero y Castelli dijeron que no a ambas peticiones.

Jaime ya fue condenado en varios casos por corrupción. Una de las condenas fue en 2015 por haber recibido coimas de dos empresas a las que debía controlar mientras fue funcionario público. En aquella ocasión admitió ser coimero y pactó una condena. Fue el primer ex funcionario kirchnerista en admitir el cobro de coimas. Luego confesarían algunos más.

También fue condenado por su responsabilidad en la Tragedia de Once. Una de las empresas que lo coimeaba y por lo que fue condenado, era Trenes de Buenos Aires (TBA), la compañía que tenía a cargo la concesión del ferrocarril Sarmiento cuando en febrero de 2012 un tren chocó contra el andén de la estación de Once. Como consecuencia del choque hubo 51 muertos y más de 700 heridos.

En abril de este año Jaime fue condenado por el delito de enriquecimiento ilícito. Se comprobó que tanto sus familiares como su círculo de negocios adquirieron bienes por arriba de lo que le permitían sus ingresos. Fueron condenados, entre otros, su hija Julieta, su ex pareja Silvia Reyss y Manuel Vázquez, quien fuera su asesor en la secretaría de Transporte y también el que maneja la oscuridad de los negocios que se hicieron en esa repartición pública. En el mismo juicio Jaime fue condenado por la compra de trenes chatarra a España y Portugal. Tanto el ex secretario de Transporte como su asesor Vázquez fueron condenados también por haber cobrado coimas en esa operación millonaria.

Ricardo Jaime, en el centro, junto a sus defensores Eduardo Gómez Caminos y Darío Vezzaro, en una audiencia del juicio por enriquecimiento ilícito (Maximiliano Luna)

En septiembre pasado Jaime fue condenado por haber concertado una promesa de coima. Su asesor Vázquez había negociado la entrega de un millón de dólares pagadero en cuotas con la empresa Alstom. El acuerdo de coimas quedaba ad referéndum de que se hiciera el Tren Bala, un proyecto faraónico del kirchnerismo que no se hizo. Alstom ganó la licitación y se firmó el convenio por las coimas.

Jaime además tiene un par de juicios pendientes, entre ellos el de las coimas vinculadas a empresarios ferroviarios que está incluido en el Caso Cuadernos.

La fiscal del juicio, Fabiana León, había dictaminado, ante el pedido de excarcelación que Jaime debía continuar detenido pero al mismo tiempo señaló que se debe realizar el juicio de manera urgente. La fiscal también sostuvo que si se el Tribunal Oral Federal 7 le concedía la prisión domiciliaria Jaime debía someterse a varias restricciones. Pero nada de eso sucederá porque dos de los integrantes del Tribunal Oral Federal 7 dijeron que Jaime debe seguir preso en Ezeiza.

