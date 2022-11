Un juez federal avaló que jóvenes de 16 y 17 años puedan cobrar y administrar su Asignación Universal

Un juez federal avaló que los adolescentes de 16 y 17 años puedan tener a su nombre la Asignación Universal por Hijo (AUH) para cobrar y administrar. Lo hizo en el caso de una joven que fue echada por su madre de la casa, dejó el colegio y que atraviesa una situación de vulnerabilidad social sin ingresos.

“La adolescente se encuentra en una situación de extrema vulnerabilidad y carencia de recursos. Lo cual se traduce, a primera vista, en el incumplimiento de finalidad de la AUH y, por consiguiente, en la afectación de los derechos de estudiar, alimentar y tener un nivel de vida adecuado”, señaló el juez en lo contencioso administrativo federal Walter Correa en una resolución dictada la semana pasada y a la que accedió Infobae.

El magistrado dispuso una medida cautelar en la que le ordenó a la ANSES que en tres días cambie la titularidad de la AUH de la madre a la hija. La decisión es provisoria hasta que el juez resuelva el reclamo de fondo. La ANSES ya apeló el fallo porque se opone al cambio de titularidad y ahora intervendrá la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal.

La historia es la de T.G.M.A., una joven de 17 años que vive en el barrio 31 de Retiro y que en agosto pasado su mamá la echó de la casa. En la causa judicial que inició junto con los abogados de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) contó que en 2008 murió su padre y que su mamá volvió a formar pareja. Desde allí comenzaron a atravesar un fuerte conflicto con violencia intrafamiliar que hizo que en una oportunidad se fuera de la casa. Luego volvió y en agosto la mamá la echó definitivamente.

Desde entonces vivió en la casa de amigas y de su pareja donde la asistieron con comida porque no tiene ingresos. Contó que no se vincula con otros familiares y que sus hermanos mayores tienen hijos y no pueden ayudarla. Relató que le preguntó a su mamá si ella cobraba su AUH y que se lo negó. Sin embargo, con ayuda de organizaciones sociales del barrio pudo saber que si la cobraba a pesar de lo cual no la asistía.

T.G.M.A. reclamó poder ser la titular de su AUH para sus gastos de vivienda, alimentos y educación. Contó que ahora vive con su novio y que se volvió a anotar en la escuela para cursar primer año. Primero se presentó en septiembre ante la ANSES, el organismo a cargo de Fernanda Raverta, para hacer el reclamo administrativo.

Pero la ANSES se lo negó. La respuesta fue podía ser titular pero con la autorización de su madre. Así la joven con los abogados de la ACIJ se presentaron en la justicia.

Allí la ANSES también opinó y pidió que se rechace el amparo. Dijo que la AUH está en cabeza de quienes son responsables de los menores y que en el caso de T.G.M.A. no se comprobó que los deberes de asistencia no se estén cumpliendo. También que la adolescente no está “imposibilitada de realizar una actividad remunerada para generar sus propios recursos” como hacen otras personas.

Fernanda Raverta, titular de ANSES

El juez Correa citó los antecedentes de la Constitución Nacional y de tratados internacionales que establecen como un derecho humano básico de los menores la alimentación y el estudio, entre otros. Así sostuvo que el caso se debe resolver atendieron al “interés superior del niño”.

El magistrado analizó las leyes y los decretos que crearon la AUH y regulan los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Señaló que “la AUH fue consignada para fomentar el derecho a la educación, salud y calidad de vida de las niñas, niños y adolescentes” y que el decreto de asignaciones familiares 614/2013 establece que dentro de los que pueden tener “el efectivo pago” de la AUH están, entre otros, “la hija o al hijo adolescente desde los 16 años de edad”.

Para el juez se comprobó “la inexistencia del vínculo” de la hija con la madre, por lo que calificó de “desproporcionado y contrario al interés superior de la adolescente” la postura de la ANSES de negarle poder cobrar la AUH. El magistrado dijo que “requerirle la autorización de la madre para percibir el beneficio, en el caso en concreto, limita intensamente el ejercicio del derecho a educarse y desarrollar un plan de vida adecuado y, en consecuencia, soslaya la finalidad de creación de la AUH”.

Así, Correa aceptó el planteo de T.G.M.A. y le ordenó a la ANSES que en tres días cambie la titularidad de la AUH. El organismo apeló el fallo y ahora intervendrá la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal.

“La resolución representa un valioso precedente que reconoce la titularidad del derecho a la protección social, la autonomía progresiva de las y los adolescentes para cobrar y administrar una prestación básica y rompe con la lógica adultocéntrica que caracteriza a las políticas de transferencias de ingresos”, celebró ACIJ a través de un comunicado.

