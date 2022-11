Entre Videla y Mussolini: Qatar es uno de los anfitriones mundialistas con peor calidad democrática

25 de junio de 1978. Daniel Pasarella, capitán de la selección argentina, ya había ganado la final del Mundial ante Holanda. Tenía la Copa del Mundo en sus manos cuando, como parte de la ceremonia de premiación, le entregó el trofeo el entonces presidente de facto Jorge Rafael Videla. La gloria deportiva aún enorgullece a los argentinos pero, al mismo tiempo, esa imagen en el estadio Monumental todavía ensombrece el logro. La dictadura militar había impuesto años de horror en la Argentina.

Entre los mundiales de Argentina 1978 y Qatar 2022 pasaron más de cuatro décadas, pero la FIFA dará hoy comienzo a una Copa del Mundo, otra vez en un país con un sistema democrático que está bajo la lupa por sus limitadas libertades, la falta de derechos de las mujeres y las acusaciones por violaciones a los derechos humanos, entre muchos otros cuestionamientos. Our World in Data, un sitio estadístico desarrollado por la Universidad de Oxford, asegura que la calidad democrática de Qatar es casi tan baja como la que había en Argentina durante la última dictadura militar.

Pero los casos de Argentina y Qatar no fueron excepciones. Our World in Data identificó que un tercio de los mundiales fueron organizados en países con baja calidad democrática. Para llegar a dicha conclusión, este sitio web elaboró el “índice de democracia electoral” que evalúa tres criterios básicos: el acceso a elecciones libres, la libertad de expresión y la libre asociación. Esta medición otorgó a Qatar una de las notas más bajas, aún sin contar otras acusaciones contra este emirato por violaciones a los derechos humanos.

La calificación del ránking abarca una nota entre el 0 y el 1, siendo este valor considerado como el más democrático. Qatar fue evaluada en 2021 con apenas 0,07 puntos, una diferencia abismal con otros países que, aún con sus problemas, la superan ampliamente. Argentina registró el mismo valor en 1978, el año del Mundial, pero nuestro país registra en la actualidad un alto índice de calidad democrática con 0,82 puntos.

Las críticas sobre Qatar se escucharon apenas la FIFA eligió este país como sede del Mundial, allá por 2013, pero se multiplicaron con el paso del tiempo. La elección como sede de la Copa del Mundo aún está rodeada de sospechas por sobornos. Michel Platini, ex presidente de la UEFA y leyenda del fútbol francés, fue detenido en 2019 tras haber sido acusado de haber votado en favor de Qatar a cambio de favores para su país. “Desde mi punto de vista, atribuir el Mundial a Qatar fue simplemente un error. Para mí, el país era demasiado pequeño. El primer problema que apareció entonces fue el clima”, dijo el ex presidente de la FIFA, Joseph Blatter la semana pasada, aunque no mencionó las graves acusaciones por violaciones a los derechos humanos que enfrenta el gobierno qatarí.

Ya con el aval de FIFA, Qatar montó el mundial más caro de la historia como una plataforma para maquillar un régimen antidemocrático. El país invirtió 200.000 millones de euros en reformas y construcciones, 17 veces más de lo que gastó Rusia para el anterior torneo. Las críticas comenzaron por la ostentación del gobierno qatarí sobre lujos en la infraestructura, como la instalación de aires acondicionados en los estadios y sus inmediaciones, pero pronto se extendieron a problemas más profundos.

El ex presidente de la UEFA tuvo que dar explicaciones por la elección de Qatar como anfitrión del Mundial. REUTERS/Arnd Wiegmann

Las noticias sobre los trabajadores muertos durante la construcción de los estadios comenzaron a ser más frecuentes. El diario inglés The Guardian publicó en 2021 que habían muerto 6.500 trabajadores durante la construcción de las sedes del mundial, aunque la cifra fue puesta en duda no sólo desde la organización sino también desde la Confederación Sindical Internacional. Los datos de esta entidad aseguran que 50 trabajadores murieron en los estadios y otros 500 sufrieron heridas después de trabajar en condiciones de “esclavitud moderna”.

Días antes de que comience el campeonato, distintas organizaciones internacionales cuestionaron al gobierno qatarí. Amnistía Internacional enumeró la falta de libertades en el emirato. “En los últimos 10 años, hemos documentado casos de juicios sin garantías en los que nunca se investigaron las denuncias de tortura y malos tratos de las personas encausadas, y se impusieron condenas sobre la base de “confesiones” obtenidas mediante coacción. Las autoridades qataríes usan leyes abusivas para reprimir a quienes mantienen posturas críticas hacia el Estado, ya sean ciudadanos o migrantes. Los trabajadores migrantes siguen teniendo prohibido formar sindicatos o afiliarse a ellos”, aseguraron.

La organización también cuestionó la falta de libertades para las mujeres y la comunidad LGTBI. “El Código Penal tipifica como delito diversos actos sexuales consentidos entre personas del mismo sexo y establece posibles penas de cárcel. Las mujeres siguen sufriendo discriminación. Las mujeres necesitan el permiso de su tutor varón —por lo general, su esposo, padre, hermano— para contraer matrimonio, estudiar en el extranjero con becas del gobierno, ejercer muchos empleos públicos, viajar a otros países (si tienen menos de 25 años), y acceder a atención de la salud reproductiva”, afirmaron.

Las acusaciones tuvieron más impacto en los últimos días cuando distintas celebridades internacionales criticaron al país. “Me ofrecieron más de un millón de dólares para tocar (en la ceremonia inaugural) pero lo rechacé. No me parecía correcto ir”, se sinceró Rod Stewart. Los mismos pasos siguió la cantante Dua Lipa, que rechazó estar negociando participar de la ceremonia de apertura del Mundial y aseguró que solo pisará Qatar cuando su gobierno “respete todos los derechos humanos que prometió cumplir cuando ganaron el derecho de celebrar el torneo”.

Qatar es un emirato manejado desde 1971 por la familia Al Thani. La Constitución del país fue aprobada en 2003, pero en la práctica el jeque Tamim Bin Hamad al Thani acumula el poder de prácticamente todas las decisiones. Las últimas elecciones para elegir miembros del Consejo Consultivo (una asamblea parlamentaria que puede consultar el emir) se celebraron en 2020, aunque inicialmente estaban previstas realizarse en 2013. Los expertos señalan que esta decisión fue un esfuerzo de la familia gobernante por mejorar su imagen de cara al Mundial.

De Mussolini a Videla

La historia de los mundiales comenzó distanciada de valores básicos para las democracias liberales. La segunda Copa del Mundo fue organizada por Italia en 1934, un campeonato que Benito Mussolini pronto transformó en un instrumento de propaganda para el régimen fascista. El líder italiano, un aliado clave para Adolf Hitler, ordenó al entrenador de su selección ganar el Mundial y asistió a todos los partidos que se disputaron en Roma. Italia se consagró campeón por primera vez, aunque nadie quiere imaginarse qué hubiera pasado si no lo hubiera logrado.

El índice desarrollado por Our World in Data estimó que la calidad de la democracia en Italia 1934, bajo las órdenes de Mussolini, fue la más baja entre todos los países anfitriones de la Copa del Mundo desde que comenzó a jugar el campeonato, hace casi 100 años. Argentina en 1978, bajo el gobierno militar, fue el segundo peor y Qatar ocupa el último lugar en este podio, según la medición.

Más allá de los casos más extremos, el índice de calidad democrática también identificó algunas situaciones más complejas durante mundiales anteriores. “Los enfoques suelen estar de acuerdo sobre las grandes diferencias en las instituciones políticas de los países: distinguen fácilmente entre países altamente democráticos, como Noruega, y países altamente antidemocráticos, como Corea del Norte. Pero a veces llegan a conclusiones sorprendentemente diferentes sobre países que no son ni muy democráticos ni muy antidemocráticos, como Nigeria hoy o Estados Unidos en el siglo XIX”, indicó el investigador Bastian Herré.

Sin ir más lejos, la situación de Rusia en 2018 fue considerada por este índice entre las calidades democráticas más bajas, incluso por debajo de países que fueron sede del mundial durante el Siglo XX durante dictaduras militares. Vladimir Putin, que ya era cuestionado por la falta de libertades en Rusia, celebró junto a su par Emmanuel Macrón la consagración de Francia como campeón mundial en Moscú. El presidente francés luego se convirtió en uno de los principales interlocutores de la Unión Europea que intentó mediar cuando Putin invadió Ucrania.

El resto de los mundiales que fueron señalados por su baja calidad democrática se hicieron en América Latina. México obtuvo una baja calificación de este índice tanto en 1986 como en 1970, cuando era gobernado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI). El presidente Luis Echeverría, conocido como el gran represor de México, asumió como primer mandatario en 1970, el año en que se celebró el Mundial. Aunque con un puntaje apenas más alto, Our World in Data también marcó que Brasil atravesaba una situación de baja calidad democrática en 1950, meses antes de que Getulio Vargas fuera electo presidente por segunda vez.

¿Cómo se procesó la información?

La unidad de datos de Infobae accedió al registro que recopila el índice de calidad electoral, desde 1930 al 2021, descargado del repositorio de la plataforma “Our World in Data” (OWID).

Se filtraron aquellos países que fueron sedes de mundiales de fútbol y se analizó el indicador para cada año en que se jugó el encuentro deportivo.

Si desea acceder y/o descargar la hoja de cálculo, siga este enlace.

Visualización de datos: Andrés Snitcofsky

