Cristina Kirchner despidió a Hebe de Bonafini: “Dios te llamó el día de la Soberanía Nacional”

“Queridísima Hebe, Madre de Plaza de Mayo, símbolo mundial de la lucha por los Derechos Humanos, orgullo de la Argentina. Dios te llamó el día de la Soberanía Nacional… no debe ser casualidad. Simplemente gracias y hasta siempre”. Con ese mensaje, publicado en sus redes sociales, Cristina Kirchner despidió a Hebe de Bonafini, que murió hoy a los 93 años.

La histórica presidenta de Madres de Plaza de Mayo había sido dada de alta el 13 de octubre, después de haber estado internada tres días en el Hospital Italiano de la ciudad de La Plata para realizarse controles médicos.

En los últimos meses, cuando el fiscal federal Diego Luciani pidió 12 años de prisión para Cristina Kirchner y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la causa por las licitaciones de obra pública en Santa Cruz durante su administración, la presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, convocó a realizar una “pueblada” para defender a la vicepresidenta.

La vicepresidenta Cristina Kirchner junto a Hebe de Bonafini

“No podemos permitir que Cristina sea condenada ni que vaya presa. Hay que hacer una pueblada, es lo único que le va a salvar. Hay que defender la con todo. Nosotros somos la justicia”, dijo en esa oportunidad. “Si la queremos tanto y le pedimos tanto, con el mismo fragor que le pedimos hay que defenderla”.

Luego de los incidentes que se registraron entre la Policía de la Ciudad y militantes que se concentraron en la puerta del departamento de la vicepresidenta en los días siguientes, la referente de Derechos Humanos volvió a salir en su defensa.

“Los chicos el otro día demostraron que el enemigo no iba a poder con ellos, y ahora el enemigo está furioso por eso, porque Larreta tiene que demostrar que es el peor, que es más duro que Macri, que Bullrich, para que toda esa gentuza que está ahí se quede conforme y lo voten. Tiene que demostrar que no nos quiere, que nos odia”, sostuvo.

“Tenemos todo un mes de batalla, todos somos Cristina. Algunos dicen ‘todos con Cristina’ porque quieren que se vuelva a presentar (como candidata a presidenta). Yo lo que quiero es que se salve de la cárcel, de la condena, que me parece una cosa terrible, espantosa”, agregó. “Después, si se presenta o no es una cosa de ella, no se me ocurriría a mí decirle lo que tiene que hacer porque ella lo sabe, y muy bien”.

Y continuó: “Si trabajamos mucho la calle les ganamos por lejos. La calle hay que trabajarla y mantenerla, no se puede abandonar. Hay que hacer marchas en las plazas y en todos los lugares, cosa de que la gente esté calentita, porque los fuegos se apagan y hay que tratar de mantenerlos siempre prendidos para que cuando se haga un acto grande, tenga el tamaño que uno quiere”.

La presidente de la Asociación de Madres de Plaza de Mazo junto a la vicepresidenta en el velorio de Néstor Kirchner (Reuters)

En mayo de este año, en pleno auge de la interna entre el kirchenrismo duro y los dirigentes que responden a Alberto Fernández por el plan económico, Bonafini criticó duramente al entonces ministro de Economía, Martín Guzmán.

“Es un descarado, es un hijo de buena madre... Yo, la verdad, a veces me da ganas de tenerlo cerca para trompearlo”, dijo durante una actividad por el 45° aniversario de la primera marcha de las Madres de Plaza de Mayo. “Les juro, me da ganas de pegarle a esa cara de piedra que tiene cuando habla, que parece que nos está diciendo que nos va bien, cuando nos aprieta cada vez más la soga... Es un descarado”.

En el inicio de su discurso, unos minutos antes de esa definición furiosa, Hebe había señalado que el país hoy tiene “este ministro de Economía que parece ministro de los yanquis”, porque “no se sabe qué carajo hace viajando, yendo y viniendo, no se sabe qué arregla”.

“Nos mienten el Presidente (Alberto Fernández) y él, los dos nos mienten. Nos están poniendo la soga en el cogote, va a aumentar todo y no vamos a tener sueldo para vivir. Nos va mal, nos va mal”, resumió.

También en ese momento aprovechó para destacar la figura de Cristina Kirchner. “Por suerte tenemos esta Presidenta que la queremos Presidenta para siempre, vitalicia, nuestra querida Cristina que, aunque sea lo que sea, va a ser Presidenta siempre en nuestro corazón. Es brillante en lo que hace y nos da mucha esperanza”.

Hoy la vicepresidenta fue quien dio la confirmación oficial de su falleicmiento a través de sus redes sociales.

