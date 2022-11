Alberto Fernández replicó las críticas de Máximo Kirchner: “Cuando un compañero critica a otro compañero deja de ser peronista”

El presidente Alberto Fernández (Télam)

El presidente Alberto Fernández afirmó hoy que “cuando un compañero critica a otro compañero deja de ser peronista”, una cita a Juan Domingo Perón que es una réplica a los cuestionamientos que hicieron Cristina y Máximo Kirchner sobre el rumbo del gobierno al que pertenecen y sobre la idea del presidente de buscar una reelección.

“El Frente de Todos no es de tres o cuatro dirigentes”, afirmó el Presidente en una entrevista radial, y sostuvo que el diputado nacional “tiene una mirada equivocada”. “Nunca quise construir el albertismo, no creo en los personalismos y somos parte de un proyecto; se me puede acusar de cualquier cosas menos de hacer aventuras personales”, agregó en diálogo con Futurock.

Noticia en desarrollo