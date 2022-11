Fuerte respaldo a Sergio Massa en el acto de la UOM: “El ministro de Economía está haciendo un gran esfuerzo”

Cristina Kirchner encabezó el acto de la UOM en Pilar

Sergio Massa recibió un fuerte respaldo a su gestión al frente del Ministerio de Economía durante el acto de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), que encabezó Cristina Kirchner en Pilar. Tanto la Vicepresidenta como el secretario general del gremio, Abel Furlán, destacaron el “esfuerzo” del tigrense ante la difícil situación económica que vive el país. También recibió el apoyo del representante de Camioneros, Pablo Moyano.

“El Gobierno tiene que terciar en la distribución del ingreso, como lo hacíamos durante nuestros gobiernos. Quiero ser absolutamente sincera, porque como dijo Abel, nunca miento. No miento. Podré tener muchos defectos, pero no el de mentirosa. El ministro de Economía está haciendo también un gran esfuerzo, administrando las consecuencias de lo que pasó. Miren. Creo que ustedes, como el resto de los argentinos, ha escuchado mis críticas respecto de determinadas cuestiones, de funcionarios, etcétera”, expresó la ex presidenta en su discurso.

A su turno, Furlán sostuvo: “Hace poco tiempo estuvimos muy cerca de que el mercado nos pegue un golpe y una devaluación que empobrecería a millones de argentinos más. Por suerte, la inteligencia, seguramente de la compañera que tengo al lado y del Presidente hizo que el nombramiento del ministro Sergio Massa pudiera darle nuevamente centralidad a la política y que eso no ocurriera. Y sabemos del esfuerzo que hace el ministro para tratar de resolver el problema de divisas que tenemos cada uno de nosotros. Y ojalá Dios lo ayude para morigerar la inflación que golpea y tritura nuestro poder adquisitivo”.

En paralelo, durante un encuentro con la prensa, Pablo Moyano resaltó que “nadie puede desconocer, más allá de la crisis económica, lo que ha hecho Sergio Massa”. Y resaltó: “Ha subido el Impuesto a las Ganancias para que más trabajadores paguen menos, le estamos pidiendo un bono de fin de año, que se paguen las asignaciones por hijo para los trabajadores y lo fundamental es que empiece a bajar la inflación. Con esos tres o cuatro temas el país va a empezar a arrancar de una vez por todas”.

Massa, junto a la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, su par de Neuquén, Omar Gutiérrez, y la secretaria de Energía, Flavia Royón, realizaron el lanzamiento de del electroducto Alipiba II, una obra para el transporte de energía eléctrica que permitirá mejorar el servicio en la zona cordillerana

Esta misma tarde, Massa encabezó el lanzamiento del electroducto Alipiba II en Río Negro. Allí pidió al sector del turismo que “cuiden los precios” y que “cobren con tarjeta” a los turistas extranjeros, luego de que el Gobierno tomara la decisión de implementar un tipo de cambio más favorables para las personas que visitan el país.

“Tomamos la decisión de reconocer un mejor tipo de cambio a los turistas extranjeros porque queremos que sea un sector formalizado. Esto los ayuda a aumentar rentabilidad por eso les pedimos que cuiden los precios”, dijo en alusión a los empresarios del rubro turístico.

Por otro lado, el ministro anticipó que la semana que viene se dará ingreso al proyecto de ley para otorgar “estabilidad por 30 años a la inversiones de hidrógeno”, lo que va a ayudar a generar valor agregado, empleo, inversión y cambiar la matriz económica y productiva.

En ese contexto, aseguró que además del sector de los agronegocios, la “otra turbina” que tiene la Argentina es el sector energético. Y realizó una comparación: una tonelada de trigo vale USD 400 y tiene un empleo; una tonelada de harina vale USD 650 y tiene tres empleos; y una tonelada de fideos vale USD 1200 y tiene 11 empleos. “La Argentina tiene que acostumbrarse a agregar valor y exportar fideos, generar trabajo, valor agregado y acumular reservas”. Luego, agregó que el kilo de satélite vale USD 100.000 y destacó el trabajo del INVAP.

