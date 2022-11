Horacio Rodríguez Larreta volvió a respaldar a su Jefe de Gabinete tras la amenaza de Patricia Bullrich

Larreta volvió a respaldar a su Jefe de Gabinete tras la amenaza de Patricia Bullrich

Horacio Rodríguez Larreta ratificó su apoyo al Jefe de Gabinete de la Ciudad, Felipe Miguel, tras la amenaza de Patricia Bullrich y luego que la presidenta del PRO redoblara la apuesta contra el alcalde porteño.

“No me engancho ni un minuto en las peleas internas a discutir públicamente entre nosotros”, manifestó Larreta en medio del clima caldeado que transita desde hace meses Juntos por el Cambio y, en especial, el PRO. “Estoy para pelear contra la inseguridad, contra la inflación, no me engancho nunca en las internas”, agregó enumerando prioridades.

Luego de que trascendiera el video en el que se ve a Bullrich amenazando a Miguel con “romperle la cara” si la volvía a “cruzar” públicamente, este miércoles la ex ministra de Seguridad de Mauricio Macri le envió un mensaje al Jefe de Gobierno de la Ciudad: “Si yo debato con Horacio no es lógico que luego aparezcan segundas o terceras líneas como el chico este (en referencia a Miguel) a decir cualquier cosa”. “Que Larreta discuta conmigo y no mande a sus soldaditos”, apuntó en declaraciones a Radio Rivadavia.

Por la noche -entrevistado en Todo Noticias (TN)- Larreta buscó evitar agudizar la interna: “No creo en la violencia ni en la agresión, no creo en la grieta y no voy a cambiar”. Y ratificó su respaldo a Felipe Miguel: “Es el Jefe de Gabinete de la Ciudad, cómo no lo voy a apoyar. Lo apoyo como mi Jefe de Gabinete pero no me engancho en discusiones, ni en agresiones, ni en violencia”.

Patricia Bullrich discute con Felipe Miguel

En el mismo tono insistió con que no tiene “nada que decirle” a Bullrich y que “las cosas” con la titular del PRO las habla “en privado, como corresponde y digo todo lo que tengo que decir”. “No es bueno para el proyecto de Juntos por el Cambio, ni para el país. Yo trabajo por la unidad, que hoy para mí está fuera de discusión más allá de todas las tensiones que pueda haber. No me peleo”, enfatizó Rodríguez Larreta.

Por otra parte, el alcalde porteño evitó dar definiciones sobre su posible postulación a Presidente en las elecciones 2023. Si bien manifestó que llegar al Poder Ejecutivo Nacional “es una enorme responsabilidad”, dijo: “No me siento cómodo hablando hoy de candidaturas” y contextualizó haciendo referencia a problemas como la inflación y la inseguridad. No obstante, señaló que recorre el país todos los fines de semana y que tiene un equipo trabajando “para tener un plan para resolver los problemas de la Argentina”. “Hace falta un cambio profundo, no superficial, que sea rápido. Necesitamos un cambio de modelo integral. El cambio debe ser duradero de una vez por todas, que dure 20 años, que Argentina crezca”, expresó.

En este sentido, criticó los controles de precio que impulsa el Gobierno Nacional para combatir la inflación: “Otra vez sopa”. Y propuso “unificar el tipo de cambio” en el marco de “un plan integral”: “Podríamos en 6 años duplicar las exportaciones con el litio, con Vaca Muerta, la pesca, el turismo, los alimentos... y se acaba el problema del tipo de cambio para siempre”.

Por otra parte, Larreta fue consultado por quién podría ser su reemplazante en la Ciudad de Buenos Aires en los comicios del año próximo. Destacó a varios integrantes de su Gabinete y también de otras fuerzas que integran la coalición: “Es un orgullo y un lujo que el PRO y Juntos por el Cambio tenga tantos candidatos”. “Yo promuevo a los del PRO”, aclaró y remarcó que será la gente la que lo decida “en las PASO, que es la manera más democrática”.





