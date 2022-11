Rodríguez Larreta: “Juntos por el Cambio no se va a separar, seguimos adelante con todas las tensiones que puede haber”

Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno porteño (Reuters)

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, aseguró hoy que Juntos por el Cambio “no se va a separar”, y que la coalición opositora se mantiene unida, a pesar de las acusaciones cruzadas en su interior y del video que ayer se hizo público en el cual la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, amenaza con golpear a Felipe Miguel, actual jefe de Gabinete de la ciudad de Buenos Aires.

“(Juntos por el Cambio) no se va a separar, estamos trabajando juntos. Es la primera vez desde la vuelta de la democracia que con el peronismo en el Gobierno, ahora llamado kirchnerismo, la oposición se ha mantenido unida, y vamos a seguir unidos, con todas las tensiones que puede haber”, sostuvo el mandatario porteño en diálogo con la periodista María Laura Santillán en CNN Radio.

“Bien manejada, la diversidad enriquece, es lo que nos va a permitir construir una Argentina nueva, de cambio. Terminemos con las divisiones internas”, agregó.

Consultado por el material audiovisual, sobre si Bullrich le debe pedirle disculpas a Miguel (”la próxima te rompo la cara”, le dijo, enojada por las críticas públicas del funcionario porteño), Larreta evitó pronunciarse al respecto pero realizó la siguiente reflexión:

“Estamos en un momento en la Argentina donde mataron a una persona en la Panamericana para robarle la moto, Rosario está tomando por las mafias, la tira de asado a 1.200 mangos (sic), y mientras pasa todo eso estamos discutiendo entre políticos, ¡basta de estas cosas, falta un año para la elección, yo no me engancho, estoy harto de las peleas!”, señaló.

En otro pasaje de la entrevista, sí replicó a las acusaciones en su contra sobre la estrategia política en CABA para la elecciones del año que viene, de manera puntual, sobre el acuerdo que mantiene con el diputado radical Martín Lousteau. “Soy fundador del PRO hace 20 años, con Mauricio Macri y unos poquitos más, laburé en todas las campañas, soy el jefe del único distrito nacional que gobierna el PRO, y la mejor manera de defender al PRO es seguir trabajando todos los días”, afirmó Larreta.

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich (Luciano González)

Y amplió: “La gente define (a los candidatos), yo soy del PRO, tengo mi corazón los candidatos del PRO. Tengo varios, (Soledad) Acuña, Jorge Macri, Emmanuel Ferrario, alguien joven, vicepresidente de la Legislatura porteña”.

Por otro lado, volvió a manifestarse en contra de suspender las PASO, de reformar la constitución para eliminar las elecciones intermedias. “Ahora no es viable, no es el momento, hay muchos problemas en la Argentina como para hablar de eso”, criticó.

Sobre el programa económico de Juntos por el Cambio, Rodríguez Larreta reconoció que “no se puede resolver el problema de la inflación con un plan único, si Argentina no vuelve a crecer, desarrollar, aumentar las exportaciones, no hay plan contra a inflación que valga”. “Si no hay crecimiento la estabilización no se sostiene”, añadió.

“Con lo que Argentina produce, litio, alimentos, Vaca Muerta, el turismo, podrías estar duplicando las exportaciones en 6 años, (levantar el cepo) tiene que ser el horizonte”, explicó el dirigente del PRO.

Patricia Bullrich discute con Felipe Miguel

Más allá de estas declaraciones, y del intento de evitar un nuevo cruce con Bullrich, la ex ministra de Seguridad redobló hoy su ataque: “Que Larreta discuta conmigo, que no me mande soldaditos a hablar”, cuestionó.

“Los debates políticos en la sociedad respecto a qué hacer en la Argentina y cómo hacer son válido en la medida en la que sean abiertos y claros. No quiero más hipocresía y que me digan una cosa públicamente y por atrás me hagan otra”, indicó Bullrich en radio Rivadavia.

La dirigente opositora admitió diferencias al interior de su fuerza que preside, y cargó contra el jefe de Gobierno al que acusó de operar en su contra. “Estamos luchando en la Argentina por un cambio profundo, y hay distintas maneras de mirar las cosas, y hay prácticas políticas que no van con mi cultura política. Creo en la transparencia y la verdad, entonces es muy importante que en un partido como el PRO, esas prácticas sean las que prevalezcan”, declaró Bullrich.

En la misma línea, reiteró sus cuestionamientos a Felipe Miguel, calificándolo como un funcionario de “segunda o tercera línea”: “Si debato con Horacio Rodríguez Larreta no es lógico que luego aparezcan segundas o terceras líneas como el chico este que ya no me acuerdo ni el nombre a decir cualquier cosa”, completó.

