Guillermo Montenegro habló sobre la toma de tierras en Mar del Plata: “El fallo del juez contra el desalojo es un disparate”

Las tomas de tierras en la provincia de Buenos Aires siguen a la orden del día. En los últimos siete días, La Matanza, Merlo y General Pueyrredón fueron escenarios de al menos cinco hechos, varios de ellos violentos por los enfrentamientos entre los ocupantes ilegales los terrenos y la policía.

A estos hechos se suma las protestas que la Unidad Piquetera realizará a partir del lunes en La Plata y otros puntos neurálgicos, como el Puente Pueyrredón, al cumplirse dos años del desalojo de las más de 100 hectárea ubicadas en Guernica, en el partido de Presidente Perón y no cumplirse, según denuncian, con los compromisos que en su momento realizaron las autoridades bonaerenses.

Uno de los episodios más controversiales ocurrió el domingo pasado en Mar del Plata, un hecho que en este momento enfrenta al alcalde de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro y al magistrado que se niega a firmar el desalojo del predio municipal ocupado por unas cincuenta personas. El alcalde apeló la resolución a la que calificó de “disparate”. Una medida judicial seguida por el fiscal del caso, Juan Pablo Lódola quien argumentó que las tierras tomadas son utilizadas por Obras Sanitarias de esa ciudad como “aliviador” ante el exceso lluvias y la anegación de calles y viviendas.

El Juez de Garantías Número 2 sorprendió al fallar que la intendencia debe suministrarles a las familias asentadas en el lugar alimentos, insumos de higiene y abrir un canal de diálogo para buscar una solución al conflicto. “Yo no negocio ni dialogo con extorsionadores”, le dijo, ofuscado, Montenegro a Infobae. Un dato para tener en cuenta, el intendente fue juez y ex fiscal federal.

Ayer, y de manera urgente, la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal de Mar del Plata, revocó la decesión del juez Saúl Roberto Errandonea y le dio la razón a Montenegro y a la fiscalía. Ahora el magistrado de primera instancia debe determinar cómo y cuándo se debe llevar a cabo el desalojo ya que es “su responsabilidad”.

El domingo pasado, unas cincuenta personas tomaron un predio municipal en el barrio Las Heras. Levantaron precarias viviendas e instalaron carpas

—¿Qué opina del fallo del juez Saúl Roberto Errandonea que no hizo lugar al pedido de desalojo de un predio municipal usurpado y además ordenó que les den alimentos, asistencia y que dialoguen?

—El fallo del juez es un disparate y por eso apelé. Yo no negocio, ni dialogo con extorsionadores, o con delincuentes. Por eso lo que estoy pidiendo es el desalojo. Yo soy el que está todo el día en la calle, y que hablo con los vecinos y en este caso, con los vecinos de Las Heras, gente laburante, que se levanta todo los días a trabajar, y que con esfuerzo pudieron construir sus casas, muchas veces tardaron décadas en construirlas, ladrillo por ladrillo. Además, por si solo esto no alcanzara, que yo creo que sí, es un terreno que no es apto para habitar porque es una cuenca necesaria para drenar en caso de lluvias, es decir que no solo perjudica la seguridad de los vecinos del barrio Las Heras, sino que puede perjudicar a toda la ciudad además de poner en peligro la vida de los usurpadores. Finalmente la Cámara de Apelaciones me dio la razón, hizo lugar a todos nuestros argumentos, revirtió el fallo de primera instancia y deberá desalojar el predio.

—Para usted, fallos cómo el de primera instancia estimulan las tomas ilegales, porque cada vez hay más usurpaciones.

—Creo que en este caso se sienta jurisprudencia y se está legitimando un delito. Obviamente estamos en un momento de crisis con una inflación que golpea, pero eso no justifica de ninguna manera cometer un delito. Así que sí, creo que este tipo de fallos, lamentablemente, motivan que este tipo de delitos crezca.

—¿Hay un tema político detrás de las tomas? ¿Cómo se paran las tomas?

—En cuanto al trasfondo político hay algunos elementos que nos indican que en general hay organizaciones detrás de las tomas. Pero haya o no haya organizaciones detrás, es un hecho que no se puede permitir. Creo que se soluciona con decisión de todos los actores involucrados. El que usurpa está cometiendo un delito y quienes lo cometen son delincuentes. En este caso el fiscal entendió y acompañó el pedido del Municipio que pidió el desalojo.

"Los vecinos me manifestaron que les parece injusto y que tienen miedo. La policía fue e intentó frenar la toma, pero se retiraron y volvieron, con camionetas de alta gama", le dijo a Infobae el intendente de General Pueyrredón (Santiago Salva)

—¿Qué le dijeron los vecinos después de la toma del predio?

—Los vecinos me manifestaron que les parece injusto y que tienen miedo. Ese mismo día varios se comunicaron conmigo, porque tienen mi teléfono. La policía fue e intentó frenar la toma, pero se retiraron y volvieron, con camionetas de alta gama, tirantes y otros elementos y se instalaron una veintena de carpas. Además, los vecinos del barrio me decían que ellos con gran esfuerzo pudieron hacer su casa, muchos alquilan, y todos tienen los problemas consecuencia de esta inflación galopante que el gobierno nacional no puede solucionar. Pero así y todo ninguno de los vecinos del barrio decidió salir a tomar terrenos. Muchos me decían que tardaron décadas en terminar sus casas, ladrillo por ladrillo.

—El gobierno tiene problemas con las usurpaciones en la provincia de Buenos Aires, pero también con las tomas por los mapuches en Villa Mascardi.

—Vuelvo a lo mismo. Es sentido común: si robás una cuchara porque no es tuya, es delito. Si tomás un terreno que no es tuyo, ¿por qué no lo va a ser?

—¿Cómo se soluciona el problema de los planes sociales, hay cada vez más, y a eso se le suma el insistente reclamo de los piqueteros para que los universalicen porque no alcanza?

—No estoy de acuerdo con planes a cambio de nada. Si existen tiene que haber contraprestación y ser transitorios. Y esa contraprestación tiene que ser para el cuidado de plazas, por ejemplo. Pero insisto en que tienen que ser transitorios, porque además estoy convencido que el Estado no es quien debe generar trabajo, sino acompañar al privado para que este lo genere. Entiendo que la falta de laburo se da en todo el país, pero particularmente en Mar del Plata es un tema estructural. En cuarentena, tuve el registro de desocupación más alto de la historia de mi ciudad, superando el 26%. Pero en lugar de decir que es un tema nacional, o macroeconómico como se hizo en muchas gestiones, no le saqué el culo a la jeringa y decidimos empezar a realizar distintas acciones que tienen que ver con acompañar al privado para que genere trabajo. Con exenciones, beneficios fiscales, acompañamiento con asesorías para el desarrollo de emprendimiento, de pymes, programas para incentivar que las empresas tomen trabajadores, articulación con las empresas y las personas que buscan trabajo, y también cuestiones más específicas como en su momento fue poner los decks para que no se pierdan fuentes de trabajo por la cuarentena.

La resolución del juez de garantías número dos calificada como de "disparate" por Guillermo Montenegro

—¿Usted, cómo ex fiscal y ex juez federal, cómo analiza el fallo de su colega?

—Como ya dije, el fallo me parece un disparate. No solo desde el punto de vista jurídico, también creo que falta sentido común y que genera realmente un peligro para los vecinos de mi ciudad al legitimar este tipo de prácticas.

—¿Para usted la toma al predio municipal de Las Heras fue armada?

—Todas las tomas son armadas. Nadie pasa caminando y dice: “Me pongo una carpa acá”. En este caso los usurpadores reconocieron que se organizaron, y al ver las camionetas y los elementos que llevaron se observa que hubo una clara organización. No lo digo yo. Los usurpadores reconocieron que varios de los integrantes de este grupo forman parte de la organización MTE.

—El Movimiento de Trabajadores Excluidos es liderado por Juan Grabois, ¿le sugiere algo eso? Desde la conducción del MTE se deslindan porque sostienen que los que están en la toma “no son dirigentes”.

—Algunos de los usurpadores reconocieron en los medios que pertenecen al MTE. Igualmente, sean o no dirigentes, sean de esa u de otra organización, están cometiendo un delito.

—En una entrevista, realizada por el Canal 10 de Mar del Plata una militante social asegura que el delegado del Instituto de la Vivienda del gobierno provincial les acercó un mapa donde les señala cuáles son los terrenos que pueden tomar en Mar del Plata. ¿Qué opinión le merece?

—Es de suma gravedad. Y realmente me enoja. Porque demuestra una vez más una forma de gobernar totalmente distinta con la que yo creo y ejerzo. La mía es una forma que está centrada en el vecino, en el que produce, en el que labura, en solucionarle los problemas a ellos. Jamás se me ocurriría fomentar un hecho que, para perjudicar a alguien por razones exclusivamente políticas, perjudique a aquellos por los que tenemos que trabajar los que tenemos funciones públicas. Esto deberá ser materia de una investigación judicial, pero si se ratifica, me parece muy grave.

Seguir leyendo: