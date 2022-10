“Debe haber sido una tarde muy difícil”: la chicana de Mauricio Macri a Rodríguez Larreta durante la presentación de “Para qué”

Horacio Rodríguez Larreta en la presentación del nuevo libro de Mauricio Macri

En la presentación de su segundo libro, “Para qué”, el ex presidente Mauricio Macri aprovechó para hacerle una pequeña chicana al jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, por el campeonato que Boca Juniors ganó en la última fecha de la Liga Profesional, dejando a Racing en un segundo puesto.

Fue al comienzo del discurso que el ex mandatario nacional brindó este lunes por la tarde ante un auditorio repleto de ex funcionarios y dirigentes políticos, entre otros invitados, en una de las salas de La Rural, en el barrio porteño de Palermo.

“Hago un corte, así me desemociono un poco, y digo que hoy tengo que agradecerle muy especialmente a todos los hinchas de Racing que vinieron hoy a la presentación del libro, porque debe haber sido una tarde muy difícil, muy difícil”, lanzó Macri apenas tomó la palabra.

Tras la presentación, Rodríguez Larreta saludó a Macri

En ese momento, las cámaras que estaban transmitiendo en vivo el evento a través de las redes sociales enfocaron a Rodríguez Larreta, reconocido fanático de “la Academia”, que el domingo último perdió ante River Plate en su propia cancha y, de esa manera, no pudo consagrarse campeón, a pesar de que Boca empató contra Independiente en La Bombonera, lo que le daba la posibilidad de obtener el título si ganaba en Avellaneda.

“Ahora me pongo serio de vuelta, sin chance alguna, y, de verdad, de verdad, para mí fue un canto a la esperanza, a la ética, a ese país que todos soñamos, lo que hicieron River e Independiente. Increíble. La verdad, señor (DT del equipo de Núñez, Marcelo) Gallardo, valga esto por todo lo que nos hizo sufrir a los hinchas de Boca. Muchas gracias por haber dado ese ejemplo de que si uno traiciona sus valores, los traiciona para siempre, y de esto estamos hablamos en el (libro) ‘Para qué’, en no traicionar los valores”, continuó diciendo el ex Presidente, mientras aplaudía.

Por su parte, luego del acto, Rodríguez Larreta escribió en su cuenta de Twitter: “Felicitaciones Mauricio Macri por tu nuevo libro. Tu experiencia y tus palabras nos llevan siempre a reflexionar en las motivaciones que tenemos para transformar la argentina. Somos millones de argentinos los que sabemos que otro país es posible”.

Del evento participaron varios ex funcionarios y dirigentes políticos

Por otra parte, aunque evitó dar confirmaciones sobre una posible candidatura suya, durante el encuentro el fundador de Cambiemos dejó definiciones con fuerte tono electoral, al asegurar, por ejemplo, que no se “banca más” ese “discurso progre cínico” y convocar a la cúpula del PRO a “estar muy juntos”.

“La gente nos está empujando. Nosotros nos fuimos del gobierno y el 70% decía que Aerolíneas Argentinas tenía que ser estatal. Hoy eso está en menos del 40 y va a llegar al 0. Nos vamos a sacar de encima a Biro (Pablo, secretario General de APLA) y a sus comportamientos mafiosos y la plata que nos roba. Y vamos a estar llenos de aviones. Pero vamos a tener que dar la batalla. No puede haber este nivel de privilegios, es como el caso más emblemático Aerolíneas. 10.600 millones de dólares hasta fin de año va a ser el costo de haber estatizado Aerolíneas Argentinas. Tendríamos la mejor red de trenes del mundo. Eso serían miles de puestos de trabajo. ¿Entonces dónde mierda están las prioridades? A mí no me corren más, ningún progre nos puede correr. Ese discurso progre cínico, no me lo banco más”, arengó Macri sobre el escenario, donde estuvo acompañado por quien fue su ministro de Cultura durante la gestión en la Nación, Pablo Avelluto, quien ofició como conductor de la presentación.





