El Gobierno todavía no definió quiénes recibirán el bono entre los sectores más vulnerables

Alberto Fernández en la cabecera de la mesa, al frente de la reunión de Gabinete

En la reunión de Gabinete que presidió Alberto Fernández durante la mañana de hoy se habló del bono que se le pagará a los sectores más vulnerables de la sociedad pero no del otorgamiento de una suma fija para los trabajadores asalariados. Todavía restan analizar las variables que se tendrán en cuenta y que determinarán cuál será el universo de la población que abarcará, así como el rango etario y el monto que se abonará.

La flamante ministra de Trabajo, Raquel “Kelly” Olmos reconoció que el “Gobierno no es dogmático”. “En la mesa de discusión están todos los instrumentos. Yo no estoy en condiciones de definir; no voy a adelantar una decisión no tomada. Están reabiertas las paritarias. Que los trabajadores no pierdan en relación a una inflación que reconocemos que es un problema difícil”, sostuvo al ser consultada sobre la implementación de esta ayuda para los trabajadores registrados.

El otorgamiento del bono para unos 2 millones de personas que no tienen trabajo ni ingresos podría avanzar esta tarde en la visita que hará el ministro de Economía, Sergio Massa, a la Casa de Gobierno donde se encontrará con el Presidente.

En tanto, Victoria Tolosa Paz, quien recientemente reemplazó en Desarrollo Social a Juan Zabaleta, reconoció que en el Gobierno están “preocupados por los niveles de pobreza” y que se instruyó a los ministerios para “volver a poner en agenda las ideas que alienten a la creación de empleo”.

Uno de los participantes del encuentro señaló a Infobae que el Presidente insistió ante sus ministros en “seguir peleando” por las políticas implementadas y en la defensa de la gestión, cuestiones que ya había expresado ante empresarios en el coloquio de IDEA en Mar del Plata. También insistió en que “el enemigo es la derecha y (Mauricio) Macri” y que se están realizando esfuerzos para combatir la inflación y “no detener la economía”.

Alberto Fernández escucha al jefe de Gabinete, Juan Manzur

También Fernández repitió otro concepto que repitió en los últimos días: la necesidad de rediscutir con el FMI “cuál fue el costo de la guerra entre Ucrania y Rusia para la Argentina, que demandó 5.000 millones de dólares, y el impacto que significó para su economía”.

En la Rosada, además, pusieron énfasis en desmentir una inminente partida de Juan Manzur de la Jefatura de Gabinete, aunque el dirigente tucumano saldría del Gobierno el año que viene según reveló Infobae ayer.

En esta línea, y según se pudo apreciar en videos que circularon en redes sociales, hubo saludos efusivos hacia el tucumano durante el encuentro. El gobernador en uso de licencia de la provincia norteña tiene decidido partir hacia su territorio para avanzar con el armado a nivel local que le permita permanecer en el poder y también avanzar hacia una eventual candidatura presidencial.

“Hay que esperar un poquito, en algún momento tengo que volver. Así que hay que esperar”, se limitó a responder Manzur en conferencia de prensa. En una reciente visita a Tucumán la información circuló con insistencia y llegó rápidamente a los distintos despachos de la Rosada.

El encuentro con todos los ministros se realizó en el salón Eva Perón

Muy temprano se supo que el presidente Alberto Fernández había suspendido un viaje junto a Aníbal Fernández a Catamarca, donde tenía previsto participar de una actividad contra el ciberdelito y también la inauguración de una fábrica textil.

“Cambió para la semana que viene porque no era una visita urgente”, explicaron desde su entorno más cercano. Incluso desde el ministerio de Seguridad había sorpresa. El ministro fue uno de los primeros en llegar hasta Balcarce 50 y luego de una breve exposición en el Salón de Pueblos Originarios donde sesionó el Comité Latinoamericano de Seguridad Interior, que entre otros temas abordó el problema del narcotráfico a nivel regional, se sumó a la reunión de Gabinete.

Tres minutos después de su llegada a la Casa Rosada en helicóptero el Presidente entró al Salón Eva Perón donde lo esperaban ya varios ministros y secretarios de Estado, entre ellos las tres ministras que juraron en sus cargos el jueves de la semana anterior en un acto al aire libre en el Parque Colón. Victoria Tolosa Paz, que reemplazó a Juan Zabaleta en Desarrollo Social, Raquel “Kelly” Olmos, reemplazante de Claudio Moroni en Trabajo y Ayelén Mazzina, la puntana que ocupó el lugar de la renunciante Elizabeth Gómez Alcorta en Mujeres, Géneros y Diversidad fueron recibidas con aplausos y estuvieron muy activas en cada uno de los temas tratados.

La última vez que el Presidente había participado de una reunión de este tipo había sido el 2 de septiembre, cuando convocó a todo el elenco ministerial para analizar y repudiar el frustrado atentado que había sufrido la noche anterior la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Carla Vizzotti (está en Alemania) y Eduardo de Pedro, con actividad en La Rioja, no pudieron asistir a la reunión de Gabinete de este miércoles

Por diferentes motivos a la convocatoria faltaron algunos ministros muy cercanos a Alberto Fernández involucrados en actos oficiales, como Santiago Cafiero y Daniel Filmus. Y otros más cercanos al kirchnerismo como Eduardo de Pedro (Interior), Jorge Ferraresi (Hábitat y Desarrollo Territorial) y Jaime Perczyk (Educación). Entre los ausentes también hubo que contar a Carla Vizzotti, en la Cumbre Mundial de la Salud en Berlín, de donde regresará mañana jueves.

Los otros ministros que acompañaron al Presidente y a Manzur fueron Gabriel Katopodis (Obras Públicas), Jorge Ferraresi (Hábitat y Desarrollo Territorial), Daniel Filmus (Ciencia y Tecnología), Juan Cabandié (Ambiente), Alexis Guerrera (Transporte), Martín Soria (Justicia), Jorge Taiana (Defensa), Matías Lammens (Turismo y Deportes) y Tristán Bauer (Cultura).

También estuvieron presentes el vicejefe de Gabinete, Juan Manuel Olmos; el interventor de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Agustín Rossi; el secretario de Medios y Comunicación Pública, Juan Ross; el secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello; la secretaria de Asuntos Estratégicos de la Presidencia de la Nación, Mercedes Marcó del Pont; el jefe de Asesores de Presidencia de la Nación, Julián Leunda, y la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti.

Seguir leyendo