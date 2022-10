El Gobierno volvió a hablar de cambios en la retenciones al campo: “Tenemos que animarnos a repensar el esquema”

El Secretario de Agricultura de la Nación, participando de uno de los paneles de inauguración del Congreso Internacional de Maíz

El Secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, dijo que “tenemos que animarnos a repensar el esquema de retenciones”. Fue durante una rueda de prensa tras participar de la inauguración del 1º Congreso Internacional de Maíz, que se realiza hasta mañana en el Centro Convenciones Córdoba.

El funcionario agregó que “hay que salir de un esquema que es directo y que grava por igual el pequeño y gran productor, para ir independiente de la rentabilidad hacia otro esquema que no le resienta los ingresos al Estado, pero que sea más eficiente en términos de grabar la rentabilidad y el patrimonio. Hay que pensarlo de manera muy responsable, con consenso, que sea viable sin demagogia y con la responsabilidad que tenemos como funcionarios”.

Minutos antes, en la apertura del evento, el gobernador de Córdoba, Juan José Schiaretti, exigió nuevamente una baja gradual de la retenciones hasta su completa eliminación, y dijo que las mismas penalizan a la producción”. Al respecto, se mostró a favor nuevamente del sector productivo y de la promoción de reglas de juego permanentes que permitan el aumento de producción y de la transformación del grano.

Por otro lado, el Secretario de Agricultura se refirió a la problemática que enfrenta el sector productivo ante una sequía que se profundiza en diferentes zonas del país, y que ha generado el impacto en más de 140 millones de hectáreas, de acuerdo a los datos aportados ayer por la Mesa de Monitoreo de Sequía. Sobre esta cuestión, se refirió a los dichos del presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, que el Gobierno no está trabajando como corresponde ante el fenómeno climático adverso.

“No le voy a responder a Nicolás Pino. Yo lo respeto mucho y él habla en defensa de los sectores productivos. En todo caso mi obligación es llamarlo y ver que en esas definiciones que me priorice cuáles son las cuestiones puntuales que él entiende que podemos atacar o aliviar a partir de esta sequía, y vamos a trabar en conjunto”, señaló el funcionario, quien ante el pedido de la entidad agropecuaria de no pagar anticipo de ganancias, ya que el productor no sabe si existirá la misma en esta campaña, agregó: “Eso es una valuación de costo fiscal que habría que ver. Lo que hay que tratar de determinar con las políticas de emergencia es que las medidas que toma el Gobierno, que tienen un impacto fiscal, llegue efectivamente a los productores afectados por la emergencia”.

Autoridades nacionales, provinciales y organizadores del primer Congreso Internacional de Maíz

Ante la consulta de este medio sobre qué medidas analiza el Gobierno para combatir la sequía en las regiones productivas, Juan José Bahillo, dijo que “estamos siguiendo de cerca las estimaciones de la cosecha y las necesidades que tiene el mercado interno y las cuotas que se han adelantado. Esperemos no tener sorpresas y nuestra prioridad es mantener las reglas de juego. Después hay que trabajar en conjunto con las autoridades provinciales, quienes son ellos los que tienen que fundamentar lo que está sucediendo en sus distritos”. Además reiteró que el presupuesto del año próximo contempla un aumento del fondo de Emergencia Agropecuaria, que superará los 12.000 millones de pesos.

El pedido del gobernador de Córdoba

El Gobernador de la Provincia de Córdoba, Juan Schiaretti, durante la inauguración del evento agradeció a las autoridades presentes y productores, y dijo: “Para los cordobeses es una enorme alegría que se haga aquí porque si hay algo que caracteriza a Córdoba es tener un fuerte complejo agroindustrial que es la base del progreso”, y resaltó que “cuidamos al hombre y la mujer de campo porque siempre apuestan a producir más”.

Y agregó: “El sector es un sujeto económico activo por excelencia más allá de las políticas extorsivas que hay por el lado del gobierno nacional que perjudican, pero siempre siguen produciendo. Hoy producimos 20 millones de toneladas por año de maíz, la región Centro produce el 60% del total, Córdoba es responsable del 40% de producción de maíz y el 40% de producción de bioetanol”.

Juan Schiaretti

De esta manera, Schiaretti señaló que “solo transformamos el 25% en la cadena del maíz. Los desafíos que tenemos es producir más y transformarlos pero para eso necesitamos señales correctas, apuntalar y promover a los productores” y en ese sentido, opinó que “precisamos que, desde el gobierno nacional haya una señal, quitar las retenciones porque es un impuesto que penaliza a la producción y modificar la ley de Biocombustibles”.

Por último, Juan Schiaretti comentó que “para poder transformar precisamos reglas de juego permanentes. Desde la Región Centro planteamos que el corte para la nueva ley de Biocombustibles tiene que ser del 20% tanto para etanol como para diésel, lo que nos va a permitir aumentar la inversión, que llevará a un incremento de puestos de trabajo, que es lo que permite el desarrollo de los pueblos por eso defendemos al complejo maicero y la cadena agroalimentaria”.

