Eduardo Valdés: “Debería haber un solo acto por el 17 de octubre y estar encabezado por Alberto Fernández”

Eduardo Valdés, diputado nacional del Frente de Todos (Gastón Taylor)

El diputado nacional del Frente de Todos, Eduardo Valdés, lamentó hoy que en el Día de la Lealtad peronista, se hayan organizado cuatro actos distintos y que ni el presidente Alberto Fernández ni la vicepresidenta Cristina Kirchner participen del evento central en Plaza de Mayo.

“Debería haber un solo acto por el 17 de octubre, que es el de la Plaza de Mayo, y debería encabezarlo el presidente del PJ, que es Alberto Fernández”, señaló Valdés al ser entrevistado en La990 Radio.

Al analizar los motivos que llevaron al partido gobernante a estar tan dividido, justo en momentos donde hay que sellar alianzas con miras a mantener el poder en 2023, Valdés señaló: “Me da mucha tristeza porque la situación actual refleja el estado en el que está el Frente de Todos, que no significa que sea un estado irreversible”.

Además, reveló que la principal causa que provocó el enojo del ministro de Economía, Sergio Massa, y de Cristina Kirchner fue que el Presidente no les consultó por los cambios de Gabinete que hizo la semana pasada.

Recordó que ninguno de los dos avaló las nuevas designaciones en los ministerios de la Mujer, Trabajo y Desarrollo Social y que, encima, el Presidente “ostentó que no se hablaba ellos y que no les iba a avisar de los cambios”.

Y agregó: “Quizás por esto esto estamos hablando de los actos divididos. Estamos viviendo las consecuencias. El acto central no va a contar con los que hicieron estas designaciones”.

En ese sentido, confirmó que aunque le encantaría que el Jefe de Estado esté presente en la Plaza de Mayo, no se hará presente. “Alberto debería estar y me encantaría que esté pero, de acuerdo a la información que manejé hasta anoche, no va a estar”, admitió.

Según trascendió oficialmente, el Presidente protagonizará solo uno de los homenajes a la movilización sindical y obrera que en 1945 exigió la liberación de Juan Domingo Perón.

En la agenda de Casa Rosada está previsto que Fernández inaugure a finalización de la autopista Ezeiza-Cañuelas, acompañado por el gobernador bonaerense Axel Kicillof y el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis.

El acto central de Plaza de Mayo estará encabezado por el diputado Máximo Kirchner, presidente del PJ bonaerense y líder de La Cámpora

En simultáneo, el mandatario inaugurará y pondrá en marcha obras en diferentes provincias en el marco de la conmemoración del 17 de octubre. Por videoconferencia estarán presentes la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz; los ministros de Educación, Jaime Perczyk, y de Transporte, Alexis Guerrera; y los gobernadores Ricardo Quintela, Gustavo Bordet y Sergio Ziliotto.

Por la tarde será el turno del Kirchnerismo, con Máximo Kirchner al frente de la conducción del PJ bonaerense, y La Cámpora que llevarán a Plaza de Mayo su alianza con Pablo Moyano y el Sindicato de Camioneros. Bajo la consigna “Unidad nacional por la soberanía con justicia social”, el acto está previsto para las 16 horas.

Si bien Valdez admitió que en la oposición también hay divisiones respecto a las distintas líneas de pensamiento que afloran dentro de Juntos por el Cambio, insistió en que “son cosas distintas”. En esta línea, aclaró que así como critica al gobierno de Alberto con el tema del 17 de octubre también celebra que “en este gobierno no haya habido ningún acto de espionaje”.

Consideró que la clave para lograr el equilibrio es la unidad y que “este 17 de octubre sería el punto de inflexión” ya que espera que “de acá en adelante se reconstruya la unidad”.

Por último, remarcó que el Frente de Todos “tiene una mejor propuesta que Cambiemos para 2023″ y que “con el libro de Mauricio Macri quedó demostrado que vienen a destrozar el estado de bienestar, a derogar las jubilaciones y flexibilizar los derechos laborales”.

“Todo lo que no pudieron hacer por la presencia del pueblo organizado ahora lo quieren hacer con el marco de la guerra y una desesperanza en algunos sectores de la población”, concluyó Valdés.

